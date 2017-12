DIANA ARMENTA QUIERE, PERO LE ASUSTA

Quien ya no sabe de dónde sacar lana es Carlos Ortega, secre de Finanzas, quien debe pagar 50 mdp a trabajadores del Hospital Civil por pagos atrasados en horas extras.Los que no miran ni las luces traseras de las patrullas son los del fraccionamiento Real del Valle, en Los Mochis, pues ayer un súper fue asaltado, y la chota brilló por su ausencia.La raza del municipio de Salvador Alvarado pide al dire de Obras, Hugo Alberto Soto Mata, para que mande a pegarle una pintadita a las banquetas del centro, ya que se encuentran muy descoloridas.Los que no se ponen de acuerdo de a quién le toca quitar a los vendedores de la explanada de la Sánchez Taboada, en Maza, son el alcalde Fernando Pucheta y los de la Profepa y Semarnat, ya que a estos últimos los llamaron a una reunión para conocer la función que tienen en esta bronca, pero ni se aparecieron.Aunque el Ayuntamiento de Guasave es un caos con tanto problema financiero que arrastra, la alcaldesa Diana Armenta dice que le gustaría reelegirse, pero que mejor le preguntaran al presidente estatal del PRI, pues él tendrá la última palabra.