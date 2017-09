DICEN QUE LA ESPERANZA MUERE AL ÚLTIMO

. Para los vecinos de la Ramón López Velarde la ilusión de tener una calle reencarpetada ya se perdió, pues ya se creó un bachesote; por lo que piden a Aarón Sánchez, director de Obras Públicas, que se ponga la pilas y lo repare.Clarito ha quedado que en Guasave a los funcionarios no les interesa la cultura, ya que no hay lana para ningún movimiento de este tipo. Pero, ¿qué tal con las megaletras al más puro estilo turístico que inauguran hoy en el malecón? Ni siquiera han dicho en cuánto salió el milagrito.Pancartas con una advertencia pa’ los pillos que fueron puestas por la raza de Las Canteras, en Los Mochis, fueron quitadas por los polis y, pa’ acabarla, a los ladrones ni les importó la advertencia, pues se volaron una baica. Tienen una gran tarea los polis de Ahome.El exalcalde de Mazatlán Alejandro Higuera se ve nuevamente en las boletas electorales para 2018. No en balde hizo las pases con Sebastián Zamudio, a quien demandó para destituirlo.. Los casos de dengue están aumentando en Mocorito, y la gente ya se está comenzando a alarmar. Por esto, piden al presi, Guillermo Galindo, que se aviente una campaña de descacharrización para evitar que más gente se siga enfermando.