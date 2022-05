DIF municipal se queda sin presidenta

audima

Destitución en el DIF Municipal. La presidenta honorífica del DIF Municipal de Mazatlán, Gabriela Peña Chico, fue destituida del cargo por el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres. Fue después del mediodía del viernes 20 de mayo cuando Peña fue notificada de su separación del cargo que ocupó desde el inicio del primer trienio de Benítez Torres, quien era su pareja. Mediante un video que hizo circular a través de las redes sociales, la señora argumentó que fue destituida del cargo que ocupó de manera honorífica, y que continuará trabajando por un mismo proyecto de trabajo a favor de las familias más vulnerables del puerto. Coincidentemente, este caso ocurre a pocos días de que su hermana, la regidora Claudia Peña Chico, cuestionara con rigidez el procedimiento de compra de luminarias por 400.8 millones de pesos que realizó el Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de Mazatlán. También denunció presuntos excesos en los gastos del departamento de Cultura que aún no han sido justificados.

Otro más. Ayer también trascendió que el expanista Loar López, quien fue nombrado secretario de la presidencia municipal, recibió la notificación de su destitución al cargo por personal del área jurídica del Ayuntamiento de Mazatlán. Fuentes al interior de la presidencia revelaron que el documento iba firmado por el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres. López rindió protesta el pasado 31 de enero, y su salida habría sido por ‘algo que hizo mal’ y que disgustó al “Químico”, quien ordenó su salida.

En capilla. Quien podría correr la misma suerte es el secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, de quien se dice, esta semana le pidieron que desocupara la oficina que ocupa en la sede de la corporación. Sobre el jefe policial pesan graves acusaciones que el Órgano Interno de Control investiga, cuya resolución está en veremos. El pasado viernes 20 se habría vencido el plazo para emitir un veredicto, sin embargo, se dijo que será mañana cuando el alcalde Guillermo Benítez Torres se pronuncie al respecto. De hecho, el presidente municipal ya dijo que tiene en la lista varios perfiles que ocuparía la comandancia policial.

Lo del goberandor Rubén Rocha ya no son tiros de calentamiento, y nos referimos concretamente a la renuncia de la hoy extitular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social, Ruth Díaz Gurría. Y es que no es casualidad que, justo el día que por la mañana el mandatario estatal señaló que varios de sus secretarios no dejaban trabajar a sus subordinados, pero por celos, no tendría de otra que enviarlos a la banca. Pero horas más tarde, la propia exfuncionaria federal, dicen, presentó su renuncia al gabinete de Rocha. No hay que olvidar que la exfuncionaria venía bien recomendada desde Presidencia, aunque cuentan que nunca terminó por hacer equipo con su gente en la Secretaría, lo que al parecer derivó en su salida. Aunque realmente no podemos asegurar si fue realmente voluntad propia o voluntariamente obligada. Lo que sí comentan en los pasillos del Palacio de Gobierno estatal es que ahí dentro hay un juego de patadas bajo la mesa muy fuerte entre quienes tienen o los que quieren el poder.