DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS NO TIENE PARA CUANDO

NO HAY APURO. Donde ya están bien urgidos por que las autoridades de servicios públicos de Guasave hagan lo que les toca, es en El Huitussi. Resulta que Francisco Miguel, director de Obras y Servicios Públicos, y su gente empezaron hace un año a dar servicio a las calles, pero nomás no acaban.



LA BRONCA DE SIEMPRE. Ya andan pidiendo que no se permita la venta a golondrinos, pa’ darle chance al comercio de darse un respiro, ya que se acerca el Día de las Madres; por lo que la mera mera de la Canaco en el Évora, Elena Beltrán, solicitó al presi Flavio Sánchez que les eche la mano con ese asunto.



POLÉMICA. Lo que no deja de generar polémica en Mazatlán es el nuevo mirador volado del faro. A los visitantes les ha molestado que el Ayuntamiento haya impuesto horarios. Quienes deseen subirse a la estructura de cristal tendrán que hacerlo de 08:00 a 19:00 horas. Todo porque en los primeros días hubo actos vandálicos.



Y SIGUEN. Siguen y siguen las personas asesinadas en el municipio de Ahome. El jueves un muertito en el ejido Flor Azul, el viernes otro en el ejido 5 de Mayo. ¿Qué pensará al respecto el jefe de los polis municipales, Carlos Alberto Acuña Ronquillo?*]



¡DECÍA QUE NO! Resulta que el gerente de Japac de Culiacán negó que la paramunicipal hiciera corte del servicio a quienes adeudan, y fue la tarde de ayer cuando le balearon a un trabajador por querer dejar sin agua un predio.