¿DÓNDE ESTÁ EL ALCALDE CULICHI?

¿TEMOR? A quien poco se le ha visto es al alcalde de Culiacán, Antonio Castañeda, será que prefiere mantenerse guardado en su oficina por miedo a violentar la veda electoral.



¿CONTROL? Sobre aviso, no hay engaño; así lo advirtió el oficial mayor del municipio de Rosario, Cleofas Lora, al señalar que se le descontará el día al trabajador o funcionario que se ausente de su horario de chamba durante las campañas.



SIGUE LA PROTESTA. Los productores ya no hallan a qué santo rezarle para que el gobierno cumpla con los pagos y mejore los esquemas de comercialización, pues a inicios de semana volvieron a tomar la caseta de Alhuey para ejercer presión, pero esta vez la cosa se fue un poquito más allá, ya que hasta una cámara de vigilancia resultó dañada cuando la movieron pa’ que no los grabara. ¡Ah, bárbaros!



DE MAL EN PEOR. La inseguridad en el municipio de Ahome al parecer va creciendo, pues ayer asaltaron a un choisence y lo tumbaron con 218 mil varos en el entronque de la México 15 y el libramiento. Sin duda se necesita una mayor vigilancia de agentes en esta zona.



HACEN GUARDIA. Vecinos de doña Sofía y su hijo Érick, quienes estuvieron a punto de ser desalojados el pasado lunes de la casa donde han vivido por 47 años en la colonia Centro, en Guasave, tuvieron que turnarse para hacer guardia, pues temían que la legítima dueña del terreno se apareciera en la madrugada y la sacara a la fuerza.