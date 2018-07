¿DÓNDE ESTÁ EL SUPERINTENDENTE?

POR LAS MISMAS. Apenas el martes tomó protesta el nuevo superintendente de la CFE, Omar Alejandro Santana Ayón, y ya se anda escondiendo, pues ayer se le buscó y ni sus luces. ¿Será que anda muy ocupado con su nueva chamba o ya está aprendiendo a no dar la cara?



ENOJO. La raza del ejido La Florida, Ahome, anda toda encorajinada con la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) porque dicen que nomás hace como que les arregla el lío del drenaje, pero que lo deja a medias alegando que no hay más lana pa’ dejarlo al cien, eso sí, afirman, el recibo les llega puntualito y con su cobro por drenaje y alcantarillado.



PRESIÓN. Al gobierno estatal le urge que el nuevo Centro de Seguridad Ciudadana se ponga en operación y Quirino Odaz Coppel está presionando al alcalde de Mazatlán, Joel Bouciéguez para que consiga los 13 millones de pesos necesarios para ponerlo en operación.



SE SALEN CON LA SUYA. El personal médico del Hospital Integral de Angostura anda retecontento y es que luego de asolearse en la huelga les funcionó y no removieron al médico Mauro Leal a quien querían llevárselo porque no apoyó, según decían, la campaña de la ahora alcaldesa electa.



VA DE NUEZ. Una vez más la Dirección de Tránsito implementa los estacionamientos rotativos en diferentes puntos de la ciudad de Guasave, sobre todo en el área del mercado municipal, ya que el tráfico es un caos todos los días y creen que esa medida será la solución, pero en otras administraciones ya se intentó eso y nomás no se solucionó nada.