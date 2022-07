Dan exhibida a pasada administración

No se quiere quedar abajo la diputada local de Morena en Ahome Juana Minerva Vázquez en el proceso interno del partido para elegir a la nueva dirigencia estatal. Ya se está moviendo. Cuando menos esa interpretación le dieron algunos a la conferencia de prensa que ofreció ayer en esta ciudad. Vázquez señaló que el partido no se va a convulsionar en el proceso y hasta tiró línea del perfil que debe tener el que sea electo. Para su modo de ver, tiene que ser alguien que tenga la habilidad al diálogo con todas las expresiones plurales. Sin embargo, no dijo quién o quiénes cuentan con ese perfil. Es posible que le esté “midiendo agua a los camotes” porque primero se van a elegir el día último de este mes a los consejeros en los distritos de Sinaloa para luego elegir a la dirigencia.

DICEN que la que se quedó con las ganas de ser presidenta de Morena en Sinaloa fue la diputada local Cecilia Covarrubias. Y también su compañero de bancada Ambrocio Chávez, quien ya se muestreaba en los municipios. Lo que pasa es que los dejaron fuera con la mano en la cintura: la convocatoria que se expidió para la elección de la nueva dirigencia deja por fuera a los legisladores locales y federales, alcaldes y demás que ya tienen un “huesito”. Por lo tanto, descartada para la dirigencia del partido, a Covarrubias le quedó viva su aspiración para la alcaldía de Ahome, a la que aspiró en las elecciones pasadas, y los latidos le siguen para el 2024.

TREMENDA EXHIBIDA le dio la síndica procuradora de Ahome, Cecilia Hernández, a la administración pasada del exalcalde Guillermo “Billy” Chapman. En el informe en la sesión de cabildo, Hernández señaló que hay un rezago importante en expedientes de responsabilidad porque en la pasada administración no se atendieron. Lo increíble es que en muchos casos no hay una sola actuación.

LA PUNTILLA fue lo que reveló de que la comuna enfrenta tres demandas millonarias en contra. Dos por la muerte de detenidos en las celdas de Seguridad Pública y una más por no contestar una demanda en la administración chapmista. En las dos demandas de muertes en las celdas de la Policía se exige al ayuntamiento 50 millones de pesos y en la tercera más de 10 millones de pesos. En esta última es porque ni siquiera contestaron la demanda. El ahora exdirector de Asuntos Jurídicos Jonathan Gutiérrez Palomares tendrá que explicar la causa por la que no contestó la demanda. La que no dio explicación fue la regidora Angelina Valenzuela porque no asistió a la sesión por asuntos personales. Ella era la síndica procuradora.

LOS BONOS DEL LÍDER DE LOS GANADEROS Ángel Cota Romero subieron en el sector por haber logrado el convenio con Liconsa para vender el litro de leche en 10 pesos. Sin embargo, algunos consideran que el respaldo que le dio el alcalde Gerardo Vargas Landeros; su hija María Paula Vargas Torres, representante de Liconsa, y el secretario de Agricultura y Ganadería en Sinaloa, Jaime Montes, no va a ser gratis. Lo va a pagar en el 2024. Que se vaya haciendo a esa idea.