Un secretario de turismo más cercano a las bases de los sectores restauranteros, transportista y hotelero, es lo que tendrá Sinaloa con el nuevo titular de esa dependecia, Oscar Pérez Barros. Luego de obtener una mayor proyección turística, al gobierno del estado le interesa aumentar la calidad de los servicios que los visitantes encuentran en Sinaloa y específicamente en Mazatlán. Por ello la indicación del gobernador para el flamante funcionario es concentrarse en la gestión de una mejor capacitación de esas bases del turismo. La encomienda para Pérez Barros es clara.

Dan la cara. Los diputados locales electos que conformarán el grupo parlamentario de Morena en la próxima legislatura —que inicia el 1 de octubre— salieron a dar la cara ante las declaraciones que hizo la legisladora panista Tania Morgan Navarrete sobre que algunos de ellos habían acudido al Congreso del Estado a preguntar sobre a cuánto ascendería su remuneración y solicitar un adelanto. Si bien tres morenistas ya habían desmentido esto, al ser entrevistados en un restaurante del centro de Culiacán, ahora lo hicieron en bloque, y fue su coordinadora, Graciela Domínguez Nava, quien volvió a desmentir esos señalamientos, pues las intenciones de Morgan fue para intentar desprestigiarlos porque prácticamente todavía no superan que la ciudadanía les dio la espalda a ellos y decidió votar a favor de un cambio verdadero, como el que ha prometido Morena. Los morenistas se preparan para tomar posesión del Congreso del Estado, y será hasta la próxima semana cuando acudan al Palacio Legislativo para iniciar con el proceso de registro y con la entrega-recepción. Domínguez Nava comentó que esperarán que el Ejecutivo estatal les envíe el proyecto de Presupuesto de Egresos 2018 para analizar en dónde pueden hacer recortes en el gasto operativo del Legislativo, pero de entrada eliminarán los seguros de gastos médicos y el fondo de ahorro, así como otras cosas más, aunque no quiso entrar en detalles, hasta que conozca la información oficial.

Preocupación. Ante la escasez de agua que hay en las presas, los productores sinaloenses están preocupados porque el vital líquido no alcanzará para cumplir con el ciclo agrícola, por lo que es urgente que la autoridad agrícola convoque a una reunión para establecer los cultivo que se sembrarán en el ciclo otoño-invierno para evitar una sobreproducción que los afecte en la comercialización de sus productos. Durante este mes, los embalses han tenido importantes aportaciones, y confían en que en las semanas siguientes estas logren una importante recuperación. En días pasados, el secretario de Agricultura y Ganadería del Gobierno del Estado, Jesús Valdés Palazuelos, anunció que el fin de semana comenzarán con la provocación de lluvias.

Impugnaciones. Los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa comenzarán a resolver los recursos de inconformidad por la asignación de regidores por representación proporcional. En una primera instancia corresponderá a los municipios de Sinaloa y Guasave, que fueron promovidos por el Partido del Trabajo; por el ciudadano Rafael Osuna Gutiérrez, en San Ignacio; y por Efraín Huerta Silva y el Partido Independiente de Sinaloa, en El Rosario y Escuinapa. De este tipo de recursos son casi en todos los municipios. En caso de Culiacán, Robespierre Lizárraga, del PAS; y Criseyda Paredes, de Acción Nacional, también buscan una regiduría plurinominal, que el Consejo Municipal Electoral les negó en una primera instancia.

Arde el PAN. Roberto Cruz Castro, diputado local del Partido Acción Nacional, le echó más leña a la hoguera en donde se quema su instituto político, que obtuvo el peor resultado electoral de su historia en Sinaloa, en reacción por el proceso que iniciaron para expulsar a Cruz Castro del PAN, que abiertamente apoyó a candidatos de Morena y criticó fuertemente a compañeros panistas, entre ellos al candidato presidencial Ricardo Anaya; al dirigente nacional, Damián Zepeda; y a liderazgos sinaloenses, a quienes llamó los doce traidores del PAN, a quienes ha acusado de actos de corrupción. Fiel a su costumbre, Roberto Cruz afirmó que su expulsión del PAN es porque es una voz crítica, que piensa diferente y que no puede servir de tapadera de corrupción, porque no se venderá con el PRI-Gobierno. Es casi un hecho que será expulsado del PAN, pero no ha dicho si se sumará a Morena o a algún cargo en el gobierno federal.