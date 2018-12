Dan la pelea por el presupuesto al campo

Las organizaciones del estado habían advertido ya que darían la pelea si los diputados no reconsideran antes de definir el recorte presupuestal para el campo por el orden del 28.9 por ciento.

Al no haber cambios hasta el momento, la lucha de los campesinos sigue en pie a las afueras de San Lázaro. No solo de este estado provienen los inconformes, sino de todos aquellos donde se practica la agricultura comercial, quienes en estas modificaciones ven los últimos clavos del ataúd para la actividad. Aunque por parte de algunos diputados morenistas se ha querido manejar la versión de que el movimiento implica tintes políticos, lo cierto es que dentro del grupo destaca Antorcha Campesina, agrupación que se ha destacado por el apoyo a la izquierda; así se pueden contar también a otras asociaciones que no necesariamente son afines al PRI.

Debido al bloqueo que se realizó, se vieron obligados a trasladar para hoy la sesión ordinaria, es por ello que a las 12:00 horas los diputados sesionarán en un acto en donde los manifestantes prevén que se tome en cuenta sus inquietudes y se replanteen algunas acciones.

Ojalá que no se concrete una dura estocada para el campo sinaloense y de otros estados donde la agricultura es comercial, que no sea así, por el bien de la economía.