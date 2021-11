Canadá emplaza a México

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López Obrador no tuvo ayer en Washington un día campo con Joe Biden y Justin Trudeau.

Casi toda la atención estuvo estuvo puesta en lo que dijo el presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca después de la reunión de los tres mandatarios.

Pero el Primer Ministro de Canadá aprovechó para apretar en la relación con México en tres temas: inversión extranjera en la industria eléctrica, minería y compromisos para combatir el cambio climático.

Una carta de la Cámara Americana de Comercio en México dirigida a sus socios y entregada al gobierno de Trudeau, plantea el camino a seguir por empresarios y gobierno frente a López Obrador.

Sobre el tema particular de la reforma constitucional en materia energética, los empresarios canadienses ven “con sorpresa y preocupación” la propuesta de la contrareforma de la 4T.

Representa, dicen, un retroceso frente a los esfuerzos para integrar la región” y se aleja de “los acuerdos logrados” en el T-MEC.

La cámara expresa su preocupación y rechazo ante la reforma constitucional propuesta por el inquilino de Palacio Nacional, porque tendría consecuencias muy graves para México.

Destruiría las inversiones de empresas canadienses en el sector eléctrico y en la minería, violando gravemente compromisos internacionales del libre comercio y de protección a la inversión del país, según el T-MEC.

“La desaparición de la CRE y la CNH, y la incorporación del Cenace a la CFE tendrán como resultado una regulación inequitativa que afecta la libre competencia, lo que aumentará las ineficiencias en el mercado eléctrico y en el abasto de combustibles”.

Para la industria minera, el gobierno de Canadá está planteando que se elimine y erradique el discurso que estigmatiza esta actividad que genera cientos de miles de empleos.

También que la Secretaría del Medio Ambiente que lleva María Luisa Albores, la Comisión del Agua que dirige Germán Martínez y la Comisión Nacional Forestal a cargo de Luis Meneses emitan manifestaciones de impacto ambiental y se tengan resoluciones sustentadas.

Por ello, el gobierno mexicano debe otorgar nuevas concesiones para la propia transición energética y para la recuperación económica, en vez de estar pensando en revocarlas por vendetas políticas.

Concluye la cámara que la libre competencia entre diferentes empresas de los sectores público y privado es necesaria para la seguridad energética y la competitividad del país.

Trudeau quiere compromisos de López Obrador para cumplir la agenda ambiental, que la legislación mexicana se alinee a la de sus socios y que la Comisión de Cooperación Ambiental del T-MEC tenga vida.

LA IMAGEN PERSONAL de Gael García y su familia fue usada sin permiso por Diageo en la campaña publicitaria Caminando con Gigantes, repetidamente difundida a nivel nacional en el canal TNT, para promocionar la venta del whisky Johnnie Walker. Exactamente igual sucedió con Diego Luna. Cada uno promovió juicio por daño moral y tras nueve años ganaron y ya solo están pendientes de cuantificar las indemnizaciones que la multinacional deberá pagar a cada uno. Gael y Diego también demandaron individualmente por daños, de acuerdo a la Ley Federal del Derecho de Autor, que sanciona el uso indebido de la imagen de las personas con una indemnización que equivalga a un mínimo del 40% de las ventas del infractor pirata. Como informamos, el juicio de Gael lo ganó a Diageo en la Suprema Corte el miércoles por unanimidad de los cinco ministros. Lo mismo tendrá que suceder con el de Diego. Para evadir sus responsabilidades, la defensa de Diageo, a cargo de Juan Ignacio Castañeda Alcocer, del despacho Román y Castañeda, la basaron entre otros argumentos falaces, en negar el derecho de los actores y la existencia misma de la campaña publicitaria de Johnnie Walker, los que en su conjunto resultaron mentiras. De esta forma la compañía enfrenta cuatro condenas, dos por daño moral en cantidad que determinará un juez, más dos por la ley autoral que implica que Diageo pague en conjunto un mínimo de 80% de las ventas de Johnnie Walker. Por cierto, una aclaración: Erik Seiersen ya no es presidente de Diageo. Deja la firma hace dos años. Una disculpa. La posición la tiene desde el 29 de julio pasado Mariano Perotti. La campaña televisiva de referencia se transmitió en el 2011, cuando la compañía era encabezada por Jaime G. Graña.

LA CARPETA DE investigación sobre Leopoldo Espinosa Abdalá sigue su trámite en la Fiscalía General de la República. Le informé días atrás que la Procuraduría Fiscal de la Federación, que comanda Carlos Romero Aranda, le fincó una querella por supuesta defraudación fiscal por omisión de ingresos por el ejercicio 2015. Los abogados del fundador de la farmacéutica Rimsa se encuentran atendiendo diversos procesos de auditoría fiscal para tratar de llegar a un acuerdo dentro de sendos procedimientos de acuerdo conclusivo ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon). El SAT, comandado por Raquel Buenrostro, insiste en que Leopoldo pague lo mismo que su hermano Fernando por los ingresos derivados de la venta de Rimsa al laboratorio israelí Teva. Los litigantes de Leopoldo insisten en que la situación es distinta a la de su hermano y el monto a pagar debiera ser menor.

RECIÉN LE PLATIQUÉ del caso Exfarma, un distribuidor de medicamentos e insumos para la salud que creció como la espuma en el sexenio de Enrique Peña Nieto. La compañía de repente bajó la cortina y dejó tirados a proveedores, clientes y empleados. Su fundador, Rafael Borbón, se fue a San Diego. Hasta mayo Exfarma registraba pasivos por unos mil 100 millones de pesos. Algunos acreedores que ya iniciaron demandas son Ultra Laboratorios, Avivia Pharma, Valleco, Laboratorios Quimpharma, Loeffler, Wermar Pharmaceuticals, Farmacéutica Hispanoamericana, Medikamenta, Imedics Clinics, Laboratorios Serral, Laboratorios Solfran y Landsteiner Pharma. Algunos ya están ejecutando garantías.

FUNDACIÓN AZTECA, PRESIDIDA por Ninfa Salinas, realizó jueves la Tercera Cumbre de Emprendimiento e Innovación Social 2021 en Puebla. Esta cumbre mundial busca impulsar el emprendimiento social en México con héroes ciudadanos que se atreven a utilizar su talento e innovar para mejorar su entorno, reactivar la economía y crear nuevas oportunidades de desarrollo. Durante la bienvenida, Ninfa Salinas señaló que la mejor forma de tomar acción es haciéndonos fuertes los unos a los otros, brindando las herramientas para que nuestras causas tengan mucho mayor sostenibilidad e impacto en quienes más lo necesitan.