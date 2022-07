Aduanas: ¿caja de Morena para Edomex?

LAS ADUANAS DEL país las administra el llamado “Grupo Texcoco” y las controlan, según sea su ubicación, la Secretaría de la Defensa de Luis Cresencio Sandoval o la Secretaría de Marina de José Rafael Ojeda.



Sin embargo, estos recintos estratégicos para la vida económica del país siguen operando en beneficio de personajes cercanos al ex administrador general de aduanas, Ricardo Peralta.

El pasado 31 de mayo la Agencia Nacional de Aduanas de México otorgó por adjudicación directa un contrato de mil 200 millones de pesos a Seguritech, justo la que Peralta buscó beneficiar durante su periodo.



Aquí reportamos reuniones en la residencia 530 de Prado Sur, en la que Peralta y los suyos se ponían de acuerdo con la firma de Ariel Picker para instaurar un nuevo Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera.



Se diseñaba un contrato de 14 mil millones de pesos para Seguritech, mismo que al final ya no se asignó por la intervención de la entonces titular del SAT, Margarita Ríos-Farjat.

Desde entonces no se había licitado nada, hasta hace dos meses, cuando se le otorga a Seguritech el contrato para el “Servicio de Atención y Solución de Fallas para Equipos Móviles de Revisión No Intrusiva Thscan”.



En específico, el servicio corresponde a trabajos de mantenimiento para los equipos que dejó el famoso PITA, la megaplataforma de Enrique Peña Nieto que costó más de ocho mil 500 millones de pesos.



Se lo dieron en 2016 a María Asunción Aramburuzabala y su empresa Sixsigma Networks, plataforma que no estuvo exenta de fuertes críticas y señalamientos de que nunca pudo funcionar al 100%.



Ahora el servicio de mantenimiento de Seguritech tendrá una duración de dos años, con vigencia hasta el 30 de mayo de 2024, es decir, cuatro meses antes de que finalice este sexenio.

En esta recargada versión del PITA tampoco debe dejarse de lado la actuación del titular de las aduanas, Horacio Duarte, integrante de ese Grupo Texcoco que busca la gubernatura del Estado de México.



Como responsable de este millonario contrato para Picker, sale a colación otro texcocano, Eliseo Edmundo Rosales López, el Administrador Central de Equipamiento e Infraestructura Aduanera.

Para mayores referencias, Rosales fue síndico municipal del Ayuntamiento de Texcoco durante el gobierno de Delfina Gómez, y en el que Duarte era el secretario del Ayuntamiento.

Sí, también participó en la recolección del “diezmo” a sus colaboradores, lo que configuró como un delito electoral el INE de quien se perfila ahora para ser la candidata de Morena a la gubernatura del Edomex.



En esa misma ecuación, Peralta ahora suele presentarse entre los morenistas como especialista en obtener financiamientos para campañas. Esa fue su encomienda en las elecciones del 2021.

Hoy es un cabildero de contratos en los gobiernos morenistas de Guerrero con Evelyn Salgado, Michoacán que gobierna Alfredo Ramírez Bedolla y en especial en Nayarit, con Miguel Ángel Navarro.

SI NO LO pospone de última hora, la Secretaría del Trabajo emitirá hoy el fallo para contratar el servicio de una red wan administrada y su mantenimiento de videoconferencia, una licitación por casi 278 millones de pesos que al final va ser una adjudicación directa a Axtel. Un proceso amañado de principio a fin, porque las huestes de Luisa María Alcalde lo dirigieron a un solo participante. En las bases se estableció que el proveedor de la plataforma tecnológica fuera Extreme Networks, que dirige Daniel Ritschl. Pero al parecer esta compañía solo quiso dar carta de fabricante a un solo tirador: Axtel, que va aliada a Reto Industrial con una oferta 200% más cara que las de sus competidores.

HAY MUCHA PREOCUPACIÓN entre los accionistas de Invex, que dirige Juan Guichard, porque tendrán que pagarle a Banobras un quebranto de casi 100 millones de dólares. El banco fue condenado en definitiva a resarcir ese monto solo por haber actuado como fiduciario del contrato con una empresa llamada Rodisa, cuyos accionistas contratistas de Pemex nunca honraron el acuerdo y se fugaron. Fue la administración de Alfredo del Mazo en Banobras la que autorizó el crédito. Invex acaba de demandar a los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Material Civil del Primer Circuito que los condenó. Son Víctor Francisco Mota Cienfuegos, Paula María García Villegas Sánchez Cordero y Sofía Verónica Ávalos Díaz.

TRAS LA NOMINACIÓN de Héctor Grisi como consejero delegado del Grupo Santander y miembro del consejo de la entidad a partir del 1 de enero de 2023, inició el proceso de selección de su sustituto, como cabeza de México y Norteamérica del banco de Ana Botín. De adentro del banco dos con posibilidades son Felipe García y Didier Mena, directores de Banca Corporativa y de Inversión y de Finanzas, respectivamente. El tercero, no menos importante, es Jorge Arce, el actual CEO del banco inglés HSBC. Grisi fue jefe de los tres en Credit Suisse. Considérelos.

HABLANDO DE ESPAÑA, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, ya opera como secretario de Turismo. Está de gira en ese país. Se reunió con directivos del Club Español de Barcelona, con ejecutivos de Iberia y con representantes de las cadenas hoteleras Piñero, Palladium y RIU, agrupadas en la organización Inverotel. Asimismo, con miembros de la Organización Mundial de Turismo. Parece que es un hecho que Joaquín relevará en septiembre, o incluso antes, a Miguel Torruco, quien pasaría a ocupar una posición diplomática muy relevante.

POR CIERTO QUE en Coruña, España, Carlos Salomón, ex vocero presidencial, asiste a la XXIV edición de la Escuela de Verano del Poder Judicial, foro de debate y discusión que en esta ocasión se realiza bajo el título “América y España, un proyecto común”. El evento, que concluye el próximo 15 de julio, es organizado por el Consejo General del Poder Judicial de España.