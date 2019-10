Aeroméxico no podrá detener a Emirates

El aterrizaje de Emirates Airlines es inminente a partir del próximo 9 de diciembre con un vuelo diario en la ruta Dubai-Barcelona-CDMX, que va poner en riesgo de descapitalización a Aeroméxico.

El gobierno de la 4T prefirió afrontar un litigio con la empresa de Eduardo Tricio y Valentín Diez-Morodo y su socio Delta Airlines, que ser demandado por la poderosa compañía árabe.

Desde noviembre del año pasado el propio secretario Javier Jiménez Espriú, que ayer aseguró a los senadores que “es imposible” negarle el permiso, pactó con Emirates su entrada al país.

Y todavía a finales de septiembre, cuando el Aeropuerto de la CDMX le autorizó los slots, dicen que el mismo Jiménez, orgulloso, fue a informarle el logro al embajador de los Emiratos Árabes.

Con todo y saturación, los slots que les asigó el subsecretario de Transporte, Carlos Morán, y Aeronáutica Civil, de Rodrigo Vázquez Colmenares, fueron inmejorables: aterrizarán casi a las 5 de la tarde.

Desde el primer momento Emirates, que preside Tim Clark y que comanda en la región Scott Lantz, tuvieron el respaldo de la 4T y todo fluyó vía la dependencia que lidera Jiménez Espriú.

Nunca Comunicaciones y Transportes compartió responsabilidad de la asignación de los horarios de despegue y aterrizaje con otras dependencias con competencia en este expediente.

Aeronáutica Civil jamás se coordinó con Turismo que lleva Miguel Torruco, Relaciones Exteriores que maneja Marcelo Ebrard ni Economía de Graciela Márquez. Jiménez Espriú monopolizó el caso.

Pudieron haber autorizado slots en horarios menos ventajosos, como después de las 11 de la noche. O haber condicionado la cantidad de pasajeros en la ruta Barcelona-México-Barcelona.

Pero no: el régimen del presidente Andrés Manuel López Obrador decidió apostar por los árabes y golpear a Aeroméxico, que dicho sea de paso, no descarta dejar su vuelo a Barcelona.

PUES CON LA novedad de que ya le jalaron las orejas a Altan. Le comentaba ayer que sus principales representantes, Eugenio Galdón, Joaquín Coronado y Bernardo Sepúlveda, han tenido oportunidad en más de una ocasión de reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien depositó su confianza en esta red para llegar a las localidades que no atienden América Móvil, AT&T y Telefónica. Pero la firma decidió en estos primeros 19 meses de operación meterse a esos mismos mercados. Según su plan de negocios hasta el 2024 conectarían las zonas rurales. Pero hubo un manotazo ya para modificar su calendario de cobertura y en el 2020 ya deben estar trabajando en las regiones marginadas, so pena de perder el negocio.

LA ADMINISTRACIÓN DE la Central de Abasto de la CDMX es otro expediente que enfrenta a los gobiernos de Miguel Ángel Mancera y Claudia Sheinbaum. Después de la caseta de la autopista México-Querétaro es la que más cruces de autos contabiliza. Los hermanos Luis y Mauricio Amodío del Grupo CAABSA, y que hasta 2017 tuvieron el contrato, acaban de perder un recurso administrativo local para recuperar la concesión, misma que les dio Mancera en 2013 y tres años después les quitó. El asunto se va calentar mucho más.

LA UNIDAD DE Inteligencia Financiera denunció ahora a Jaime González Aguadé, el ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Santiago Nieto lo acusa de los mismos delitos de Juan Collado, esto es delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El ex coordinador de Financiamiento de la campaña de José Antonio Meade es imputado en calidad de ex miembro del Consejo de Administración de Libertad Servicios Financieros. Su abogado penalista ya es Eduardo Amerena.

PEMEX EXPLORACIÓN Y Producción, que comanda Miguel Ángel Lozada, difirió el fallo de Maloob-E y Maloob-I que estaba previsto el jueves pasado. La petrolera que dirige Octavio Romero pidió más tiempo para evaluar las ofertas económicas. Solo dos consorcios le entraron y sus posturas homologadas en dólares están muy parejas. Grupo R de Ramiro Garza con la italiana Micoperi de Silvio Bartolotti con alrededor de 311.3 millones de dólares, y Carso de Carlos Slim con Protexa de Ramiro Lobo con 315.5 millones.

EFECTIVAMENTE, NADIE se atreve en la CFE a firmar la recepción de la central de generación de Tula, la cual fue adjudicada en el 2014 a Avanzia. Y es que una de las turbinas vibra. El contrato llave en mano fue por 323 millones de dólares, monto que por supuesto la empresa dirigida por Manuel Bartlett no va pagar hasta que se dé por satisfecha. Es más, la firma española que preside Francisco Gil Díaz ya cayó en default en la entrega de la obra y se está haciendo acreedora a multas. Este expediente no va terminar nada bien.

CITIBANAMEX, QUE CAPITANEA Ernesto Torres Cantú, ya tiene comprador del edificio corporativo de la casa de bolsa Accival y la afore Banamex, éste de Paseo de la Reforma 390. La oferta ronda los 40 millones de dólares y los finalistas fueron fondos alemanes, los más activos últimamente en la compra de bienes inmuebles. El ganador podría salir de Union Investment que lleva Tal Peri, Deka Inmobilien al mando de Georg Stocker y GLL, perteneciente a la Fibra Macquarie que dirige Juan Monroy. JLL, de Pedro Azcué, es el broker.

AMERICAN EXPRESS, que encabeza Santiago Fernández, cerró una de las operaciones de renta de oficinas más grandes del año. Fue para consolidar a todo su personal en la torre Puerta Polanco, entre Horacio y Periférico. A José Shabot, el desarrollador de Quierocasa, le tomaron 15 mil metros cuadrados. El contrato lo intermediaron Newmark Knight Frank, que dirige Giovvani D´Agustino, por el arrendador, y CBRE, de Lyman Daniels, por el arrendatario.