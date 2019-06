Barra de abogados ¿claudica?

Ya es la segunda vez, en menos de dos meses, que la estructura de la Barra Mexicana Colegio de Abogados cruje. El motivo se llama Andrés Manuel López Obrador.

La primera fue el 17 de abril, cuando el Presidente publicó su memorando en el que ordenaba a sus secretarios, particularmente a Esteban Moctezuma, desconocer la reforma educativa.

Entonces saltó la clase política, empresarial e intelectual. La Barra se quedó callada, lo que causó molestia entre algunos de sus socios por el desdén que AMLO mostró al Estado de Derecho.

“Una barra no combativa no sirve para nada”; “lambisconear al Tirano”; “la coyuntura exige una sociedad que haga contrapeso”; Salomón propuso partir al niño en dos y AMLO lo va hacer”.

José Luis Nassar Daw fue de los más activos en obligar a la Barra a fijar postura, en medio de esas expresiones que vía WhatsApp se cruzaban los agraviados abogados del país.

El pronunciamiento de Héctor Herrera, el presidente de la Barra, llegó 24 horas después, pero el golpe ya estaba dado. El segundo lo volvió a dar ayer AMLO, cuando fustigó al gremio.

Al tabasqueño no le gustó que la Barra Mexicana Colegio de Abogados señalara que sus amenazas contra quienes se oponen al aeropuerto de Santa Lucía vulneraban el Estado de Derecho.

El golpeteo de López Obrador contra la Barra la toma en un momento de debilidad, misma que se empezó a observar en noviembre pasado cuando hubo un abrupto cambio de señales.

Rodrigo Zamora, quien iba firme como primer vicepresidente, fue bajado por Claudia de Buen. Estamos hablando de la hija del afamado laboralista Néstor de Buen, gran activista de la izquierda.

La posición de primer vicepresidente perfila a quien la ocupa como próximo presidente de la Barra, o sea que Claudia va ser quien sustituya a Herrera. Muchos temen convertirse en comparsa de AMLO.

Acompañan a Herrera en su consejo profesionales como Víctor Olea, Quetzalcóatl Sandoval, Raúl Pérez Johnston, Xavier Cortina, Adriana Hegewisch, Raúl Ojeda y Héctor Cervantes, entre otros.

Los abogados son otro grupo que la 4T ha dividido. Ellos están frente al dilema de expresarse libremente o callar, pues lo que menos quieren es pelearse con las autoridades y arriesgar a sus clientes.



SEÑORAS Y SEÑORES, hoy salen los fallos técnicos de las ofertas para la licitación de la primera compra de medidores de luz de la CFE, que dirige Manuel Bartlett. Son exactamente un millón 789 mil 791 unidades, entre monofásicos y bifásicos, divididos en cuatro partidas por un monto total de 95 millones de dólares. Hoy el área de Distribución a cargo de Guillermo Nevarez decidirá quiénes podrán participar en la subasta en reversa. Este día puede ser decisivo para que IUSA, de Carlos Peralta, se vaya solito o le pongan una relativa competencia que podrían ser Conymed de Andrés Tort, Electrometer de Enrique Milanés, Protecsa de Rubén Sánchez Rojo, BP que dirige Angelica Ruiz y Holley que representa César Santos.

FINALMENTE LA OFICIAL Mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, definió el calendario para la licitación, adjudicación, compra y distribución de medicamentos. El 24 de junio será la presentación y apertura de todas las ofertas. Ese mismo día se deberá anunciar la fecha del fallo, que tiene que ser al menos seis días después del 24, muy posiblemente el 1 de julio. Los laboratorios deberán entregar el producto cinco días después de la emisión del fallo, lo que nos llevaría al viernes 5 de julio para que el IMSS de Zoé Robledo y el ISSSTE de Luis Antonio Ramírez empiecen a distribuir el lunes 8 de julio.

LE DECÍA AYER que los laboratorios internacionales no se van a inconformar en lo particular contra esta desaseada licitación de Buenrostro. El acuerdo de la Asociación Mexicana de Instituciones de Investigación Farmacéutica es que lo hagan las embajadas. Para el caso de las estadounidenses como Johnson & Johnson de Alex Gorsky, Pfizer de Rodrigo Puga, Eli Lilly de Carlos Baños, AbbVie de John Guerrero y Merck Sharp & Dohme de Christian Holmer, entre otras, la defensa va correr por cuenta de Chistopher Landau. Y vaya que si de litigios sabe: fue socio de Quinn Emanuel.

NADIE PUEDE ESCATIMAR la visión estratégica del CEO del Grupo Angeles, Olegario Vázquez Aldir: cuando la premisa en generar liquidez vende dos estaciones de radio musicales en precio récord, cuando menos 70 millones de dólares a Angel Mieres, las cuales no encajaban en su modelo de negocios. Vamos a ver qué paso es el siguiente ahora que el de Imagen Televisión cuenta con capital fresco. Uno probable es la compra de estaciones en provincia. Las de Radio Centro, cuyo timón lleva Juan Aguirre Abdó, podrían ser candidatas.

EL NEGOCIO DE la radio cobró un segundo aire con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia. Otro que se anda moviendo es Miguel Alemán Magnani. No hace mucho quiso adquirir a Jaime Azcárraga Radio Fórmula. No voló, como tampoco cuajó una negociación que el de Interjet inició hace un par de meses con Grupo Prisa, que preside Manuel Mirat, para asumir el 50% de Televisa Radio, que forma parte de los activos no estratégicos del grupo. Hasta hubo un due-dillicenge de Alemán, pero no.

VAYA APUNTANDO A Santander como otra emisora que se deslistará este año de la Bolsa Mexicana de Valores, que preside Jaime Ruiz Sacristán y dirige José-Oriol Bosch. En abril el banco que dirige aquí Héctor Grisi anunció que recomprará el 25% de las aciones que están en el mercado. La estrategia es levantar todo, retirarse del mercado bursátil y quedarse como una empresa privada. Por lo pronto ayer los pupilos de Ana Botín convocaron para el 22 o 23 de junio a una junta para aprobar la ampliación de capital y comprar esa tenencia.