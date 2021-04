CFE se abre boquete financiero de 5,500 mdp

El acuerdo para que Pemex suministrara combustóleo a precios preferenciales a la CFE, para que ésta a su vez lo pudiera utilizar en sus termoeléctricas, está detenido desde finales de marzo.

El pacto permitiría a la petrolera disponer del excedente de combustóleo que le dejó la Norma Internacional IMO 2020, que le impide exportar el hidrocarburo por contener más de 4.5% de contenido de azufre.

Fue una negociacion que se hizo el año pasado y se avaló por los consejeros independientes, léase Laura Itzel Castillo, Juan José Paullada, José Eduardo Beltrán, Rafael Espino y Humberto Mayans.

A cambio del combustóleo la petrolera dirigida por Octavio Romero recibiría de la otra empresa productiva del Estado que dirige Manuel Bartlett, que tiene dados los contratos pay or take, disponibilidad de sobra.

Sin embargo, algo pasó en marzo entre Pemex y la CFE, que modificó el acuerdo, o de facto lo canceló. Hay una referencia oficial del 19 de marzo de 2021 en el que se notifica el fin del acuerdo comercial.

La consecuencia es brutal para la CFE en términos presupuestales, pues se le abre un boquete financiero de 5 mil 500 millones de pesos, de acuerdo a los primeros análisis de los pupilos de Bartlett.

Para dimensionar el tamaño del problema, el precio pasó de 24.52 pesos a 181 pesos por gigajules. La consecuencia es un incremento en el precio por megawatt hora de 140%. Un verdadero despropósito.

Con esta decisión, por torpeza o negligencia, el combustóleo seguirá complicando la operación de las refinerías de Pemex, y la CFE tendrá que pedir más dinero de los contribuyentes para producir menos electricidad.

Y EN MÁS de negligencia, ayer trascendió el dictámen inicial de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente con relación al siniestro del 7 de abril en la refinería de Minatitlán. La conflagración, que dejó siete lesionados, se debió a una fuga por sello mecánico de bomba de gasolina amarga. Resulta que el sello no se cambió en tiempo y forma por no contar con las refacciones. La cuestión es que si el equipo de Octavio Romero, empezando por su director de Administración, Marcos Herrería, saben contar, pues vayan contando con que el seguro no les va pagar absolutamente nada. Y es que el incendio no se consideró un accidente de trabajo, sino una irresponsabilidad y negligencia que deriva del incumplimiento de los programas de mantenimiento. Romero y Herrería simple y sencillamente no invierten un peso en Pemex.

EL PROCESO DE venta de Libertad Servicios Financieros es algo que empieza a apremiar. Y es que se estima que si la entidad que inició como caja de ahorro y que aún es propiedad de Juan Collado llega a caer en default, podría constarle al IPAB, que maneja Gabriel Ángel Limón, unos 4 mil 800 millones de pesos. Hace unos días le informé que el valor rondaría los 3 mil 900 millones. Para nada. Una reciente valuación arroja una cifra de cuando mucho 900 millones. La sociedad que dirige Silvia Lavalle se pretende vender por separado. La cartera de poco más de 2 mil millones de pesos por un lado, y los clientes, casi 2 millones, por el otro.

SOBRE LA REESTRUCTURA del bono de 400 millones de dólares de TV Azteca que vence en 2024, la platico que el grupo de Ricardo Salinas va intercambiarlo muy seguramente con una quita y una extensión de plazo para hacer viable su pago. La presentación formal del esquema se hará en los próximos días al Comité Acreedor Adhoc, entre los que figuran Fidelity, IPG, Invesco y DoubleLine. En el planteamiento trabajan a todo vapor sus asesores financieros, léase Moelis que comandan Isauro Alfaro, Ricardo Dávila y Pedro Scherer. El litigante es el afamado bufete de Washington Paul Weiss. Los bonistas traen al no menos influyente Akin Gump.

GOLDMAN SACHS, que dirige Manuel Camacho Velasco, alargó la recepción de ofertas vinculantes por la empresa Kio Networks, de María Asunción Aramburuzabala. Ya pasó un mes del plazo original. Al parecer los potenciales interesados no se sienten cómodos con la información. Le referí al fondo de pensiones canadiense CDPQ que lleva aquí Jordi Tasias y al fondo soberano de Singapur GIC que maneja Lee Kok Sun. Pero también apunte al fondo estadounidense Blackstone y al proveedor de tecnología de data centers Equinix. La firma que en lo operativo conduce Sergio Rosengaus pretende cerca de 800 millones de dólares.

SANULAC NUTRICIÓN LANZÓ los programas Alula Beat y el Primer Curso en Temas de Pediatría. La firma que dirige Mario Sánchez descuelga de Lactalis, compañía número uno a nivel mundial en productos lácteos. Su portafolio se compone de 100 marcas, de las que 20 tienen presencia global. Actualmente cuenta con 245 centros de manufactura distribuídos en 50 países y con una fuerza de 88 mil colaboradores. Sanulac ha detectado un disparo de los costos que implican los padecimientos emocionales por la pandemia, sobre todo por la depresión postparto. La tristeza aparece en los primeros 10 días y afecta del 30% a 70% de las madres.

DAVID CAMACHO, EL encargado del despacho de la nueva Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, se formó como académico de estos temas en Alemania. Por eso no sorprendió que Deutsche Bahn empezara a ganar aquí contratos. Camacho los recomendó a Jaime Rodríguez, El Bronco, para asesorar los trabajos de preinversión del Tren Ligero de Monterrey. También el Fonatur, de Rogelio Jiménez Pons, les adjudicó otro contrato de “operador sombra” del Tren Maya. No los pierda de vista.

TAMBIÉN LOS CHINOS de Yutong, que dirige aquí Steven Zhang, se afianzan con la 4T. El gobierno de Claudia Sheinbaum acaba de autorizar la compra de 100 trolebuses más de 12 metros y 85 pasajeros los cuales llegarán en 2022. Este contrato asciende a unos 730 millones de pesos y se adiciona al de mil 703 millones del año pasado para la adquisición de 193 trolebuses, de los que 50 son articulados de 18 metros. Hacía 22 años que un gobierno de la Ciudad de México no compraba un trolebús.

EL 6 DE abril la Fiscalía de Investigación Territorial de Azcapotzalco presentó denuncia penal “por conducta delictiva” de EDM de México y sus socios Oscar Pozos, José Luis de la Sierra Valdominos y Larisa de la Sierra Hidalgo. Se solicita una investigación por supuestas operaciones con recursos de procedencia desconocida. En el portal QuienesQuien.wiki, que documenta contratos con el gobierno, se registra que hasta el 13 de enero EDM contaba con 15.