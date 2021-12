CFE y Hacienda, los pleitos por los dineros

LA RELACIÓN DEL secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, no es, ni remotamente, cercana ni buena con el director de la CFE, Manuel Bartlett.

Hace unos tres meses emisarios del exsecretario de Gobernación en el sexenio priista de Miguel de la Madrid fueron a hablarle al flamante titular de las finanzas de requerimientos por 22 mil millones de dólares.

El monto mncionado era dizque para hacer frente a las primeras indeminizaciones de los inversionistas afectados por la contra reforma eléctrica. Es decir, Bartlett casi expropiando activos.

Obviamente Ramírez de la O no atendió la petición del exsecretario de Educación en el gobierno, también priísta, de Carlos Salinas. No se equivocó: cada día es más evidente que la contra reforma no transitará.

Bartlett no está en el ánimo de la Secretaría de Hacienda no solo por lo que el personaje representa, sino por la forma en que ha manejado la segunda empresa productiva del Estado y las licitaciones mayores.

Hace unas tres semanas la CFE adjudicó un contrato por 892.9 millones de dólares para la modernización de nueve hidroeléctricas. Solo dos consorcios internacionales entraron a la puja.

Ganó el integrado por Andritz, Generadores Mexicanos, Hydroproject de México y Sistemas de Energía Internacional. El otro grupo era el integrado por GE y Energías Renovaveis.

Ahora la misma CFE alista otra megalicitación bajo la figura de invitación restringida. Es para desarrollar la granja solar más grande del país, un contrato que inicia en dos etapas de un total de cinco.

La primera es para generar 110 megawatts y la segunda para producir otros 350. El objetivo es llegar hasta un gigawatt, lo que implicaría tender una línea de transmisión desde Puerto Peñasco hasta Mexicali.

En esta primera fase la CFE podría invertir hasta dos mil millones de dólares en esa granja solar que se desplegará a lo largo de un predio de dos mil hectáreas que donó el empresario Daniel Chávez.

Las bases de este concurso se estima que se publicarán antes de que termine el año y hasta ahora han mostrado interés empresas españolas, sí, las que no son bien vistas en Palacio Nacional.

Los recursos están siendo solicitados a la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda. Así que de nueva cuenta Ramírez de la O y Bartlett frente a frente.

OTRA LICITACIÓN QUE está publicándose es la de la Secretaría de Relaciones Exteriores con un valor de salida de 600 millones de pesos en la parte más baja y hasta mil millones en la alta. Es para servicios integrales de centros de contactos, servicio Mexitel y delegaciones. Es un contrato plurianual que abarca los años 2022, 2023 y 2024. El actual proveedor es Bufete Empresarial GTI, que conluye la prestación del servico el último día de este mes. Éste pertenece a Grupo Vanguardia en Información y Conocimiento, un firma de la que descuelgan muchas otras empresas, como Bervel, Carse Innovación Tecnológica, Comercializadora Apodogan, Hidalgo Bienes y Servicios, Integradora en Infraestructura Tecnológica, KJFM Diseños y Soluciones, Priorato Mercantil, VN Servicios y Diseños Tecnológicos, Telecomunicaciones Modernas y Servicios Avanzados, entre otras. Solamente en el sexenio de Enrique Peña Nieto Vanguardia ganó más de 80 contratos por más de mil 125 millones de pesos y entre 2020 y 2021 ya lleva acumulados contratos por mil 200 millones de pesos más. Uno de sus socios es Luis Miranda, quien fuera amigo de Peña y uno de sus operadores políticos de más confianza.

NO SOLO MOVIERON a Alberto Velázquez de la Dirección de Finanzas de Pemex y subieron a Antonio López Velarde, el director de Gestión de Riesgos. También salió el Auditor Interno Francisco Vega, un funcionario cien por ciento 4T, pero que quedó en medio del pleito entre la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el director de la petrolera, Octavio Romero, que por lo visto está al rojo vivo. Vega fue defenestrado porque le quiso fincar por órdenes de aquél y de su alfil, Marco Herrerías, responsabilidad a Leonardo Cornejo por la venta en el sexenio pasado de las plantas de hidrógeno. El objetivo era sacarlo del proyecto de la nueva refinería de Dos Bocas. No pierda de vista a Pemex. Vienen más movimientos.

TAMBIÉN SURA SALIÓ al paso de las versiones que aquí expusimos respecto de una venta motivada por la reciente reforma a la Ley del Ahorro para el Retiro que entra en vigor en enero. Emilio Bertrán, el director de esa afore, nos envió una réplica en la que indica que aún con la reducción sustancial de alrededor de 30% en la comisión para 2022 planteada por la Comisión Nacional del Ahorro para el Retiro, que preside Iván Pliego, no tienen ninguna intención de vender su negocio. “Afore Sura reitera su compromiso con sus siete millones de clientes para acompañarlos en la construcción de su patrimonio para el retiro”.

LE ADELANTABA EN nuestra entrega del sábado que esta semana la Asociación de Bancos de México, que preside Daniel Becker, ofrecerá al gobernador del Banco de México una comida de despedida. El miércoles en el Club de Banqueros del Centro Histórico estará Alejandro Díaz de León. Pero fíjese que el jueves el mismo gremio ya tiene confirmada otra comida igualmente importante. Será ahora con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Va ser su primer encuentro con los capitanes de la banca desde que asumió la posición el 16 de julio pasado. Lo va acompañar el subsecretario Gabriel Yorio.

EL DESPRESTIGIADO PARTIDO Verde encabeza los esfuerzos que se realizan en el Congreso de la CdMx por prohibir las corridas de toros en la capital. El golpe va dirigido a la Plaza México, cuya empresa dirigen Alberto Bailleres, su hijo Juan Pablo Bailleres y Javier Sordo Madaleno además del dueño del inmueble, Antonio Cossío. En medio de una de las peores crisis económicas se busca cancelar una actividad que, previo a la pandemia en 2019, generó una derrama de seis mil 900 millones de pesos y creó 226 mil empleos directos e indirectos. Habrá que esperar qué posición tomará al respecto la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.