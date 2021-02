Canadá, el otro frente que abrió AMLO

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador está muy engolosinado, dinamitando un día sí y otro también, su relación con Estados Unidos, que no se dio cuenta que Canadá ya lo mandó a volar.

Justin Trudeau no es una perita en dulce y en Palacio Nacional no han caído en cuenta de ello. Así como se desmarcó de Donald Trump, discretamente pintó su raya con el tabasqueño.

La decisión de cerrar sus fronteras a los mexicanos no es gratuita: es una tácita reprobación a la desastrosa gestión de la pandemia del que dice ser su socio comercial, misma postura de su homólogo, Joe Biden.

La iniciativa preferente para modificar la Ley de la Industria Eléctrica que el lunes envió el presidente a la Cámara de Diputados, es otro portazo del gobierno de la 4T a Canadá, promotor de energías limpias.

La nueva ofensiva del SAT, que preside Raquel Buenrostro, que busca cobrarle a la minera First Majestic Silver hasta 500 millones de dólares por una controversia fiscal, es otra afrenta a los canadienses.

Pero sin duda la piedra de toque en la relación de la administración Obradorista con el gobierno de Trudeau, es la contrareforma en el ámbito energético, que viola todos los preceptos y el espíritu del T-MEC.

El nuevo gobierno entrante de Biden estableció invertir en los próximos cuatro años dos trillones de dólares en energías limpias, y el gobierno de Trudeau acordó ir de la mano con esa estrategia.

Estados Unidos y Canadá coinciden en lo básico: el fin de las energías fósiles hacia el año 2035. General Motors ya se adelantó y anunció que para ese año sus autos ligeros no tendrán emisiones.

En el extranjero dicen que los gobernantes están en su derecho de cambiar leyes como les plazca. Pero no pueden desconocer los acuerdos de inversión estadounidenses ni canadienses.

El presidente López Obrador tiene que tomar una decisión muy sencilla: o mantiene a México dentro del T-MEC o se sale. Esta contrareforma eléctrica se ve como una declaración de guerra.

Ayer el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, lo equiparó como “una expropiación indirecta”. ¿Se acuerda cuando hace apenas unas semanas le dijimos que Iberdrola lo veía venir?

La desaparición del outsourcing es la otra iniciativa que asimismo pega a las empresas estadounidenses y canadienses. Al igual que la energética, viola los compromisos y acuerdos del T-MEC.

Entonces, ¿lo rompen o lo rompen?

AEROMÉXICO, QUE DIRIGE Andrés Conesa, está acreditando entre ayer y hoy a Apollo Global Management el cumplimiento de los convenios alcanzados la semana pasada con sus nueve sindicatos, particularmente los de pilotos, que lidera Rafael Díaz, y sobrecargos, que encabeza Ricardo del Valle, que en conjunto aportaron ahorros por alrededor de 500 millones de dólares. Acto seguido el despacho legal Davis Polk & Wardwell, que lideran los abogados Marshall S. Huebner y Timothy Graulich, notificará los acuerdos a la jueza del Tribunal de Quiebras de Nueva York, Shelley C. Chapman. Se espera que en cosa de días entren a la caja de Aeroméxico otros 200 millones de dólares, pendientes desde diciembre.

REFERÍAMOS LOS ADEUDOS que arrastran los principales contratistas de Pemex, que dirige Octavio Romero. A Schlumberger, de Olivier Le Peuch, le deben poco más de 9 mil millones de pesos y a Halliburton, de Jeff Miller, ligeramente arriba de los 7 mil millones. Ambas tienen la suficiente fortaleza financiera que las hace resilientes frente a la morosidad de Pemex Exploración y Producción. Pero la que ya quebró y le demandaron el concurso mercantil en Campeche es a Marinsa, de José Luis Zavala. El recurso lo metió Perforadora Central, de Patricio Álvarez Morphy. A la primera Pemex le debe mil 400 millones de pesos y a la segunda mil 500 millones. Marinsa arrienda una plataforma a Central.

EL INSTITUTO FEDERAL de Especialistas en Concursos Mercantiles, que capitanea Édgar Bonilla, designó visitador para Financiamiento Progresemos a José Antonio García Echenique. Le hablé de esta sociedad financiera de objeto múltiple que fundó en Puebla Rafael Moreno Valle. Se acogió a concurso mercantil. Es la primera víctima del Covid-19. Por la pandemia muchos de sus acreditados se han visto imposibilitados de pagar sus préstamos. Progresemos registró un pasivo de 936 millones de pesos. Entre sus acreedores figuran el Banco del Bienestar, la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, ABC Capital, Scotiabank, el WorldBusiness Capital y la Corporación Financiera Internacional.

Y PREPÁRESE PARA más expedientes de concurso mercantil que van a seguir cayendo en los juzgados del país, señal inequívoca de que viene una quiebra generalizada de negocios. Apunte a esta otra sociedad financiera de objeto múltiple del Estado de México, Siempre Creciendo, que dirige Luis Gerardo Martínez. Ya fue nombrado visitador Enrique Estrella. La intermediaria fundada en 2005 en Ecatepec está enfocada a los sectores rural y semirural, posee una cartera de 109 mil clientes y 105 sucursales. Dentro de sus principales productos destacan créditos de descuento vía nómina, microcréditos individuales y grupales, crédito a Pymes y líneas de crédito para microempresarios.

TRAS DE QUE se reconociera la eficacia de la vacuna rusa Sputnik V, se echó a andar el andamiaje administrativo en México. En cosa de horas la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, que dirige el inexistente José Novelo, expedirá el permiso de emergencia para ser aplicada en el país. Landsteiner Scientific, de Miguel Granados, será la encargada de envasarla. Se importarán de entrada alrededor de 32 millones de dosis. Llegarán en las próximas dos a tres semanas. El objetivo es importar 50 millones el primer año. Birmex, que dirige Pedro Zenteno, será el vehículo distribuidor. En la ecuación también participa como comercializadora la compañía HBC International.

CACAO PAYCARD SOLUTIONS, que dirige Gerardo Bonilla, nada tiene que ver con Grupo Iban, que como le informé hace varias semanas, está siendo investigada por la Fiscalía General de la República debido a denuncias que algunos ahorradores presentaron por defraudación. Cacao solo es un proveedor tecnológico, una compañía independiente que no tiene vínculo patrimonial con Iban. Se dedica a suministrar tarjetas electrónicas y virtuales. Cacao no tenía conocimiento de la existencia de la carpeta de investigación FED/CDMX/SZN/0006131/2020 y no ha sido ni notificada ni emplazada por los pupilos de Alejandro Gertz Manero.