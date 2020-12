Carlos Salazar hasta mayo de 2021 en el CCE

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que preside Carlos Salazar, convocó el miércoles a una junta de urgencia a la Comisión Ejecutiva para distender los ánimos entre los organismos del sector privado por la sucesión en el organismo cúpula de cúpulas de la IP y presentar un frente común ante el madruguete del acuerdo presidencial de 4 puntos para modificar la Ley de Subcontratación.

A principios de semana Salazar Lomelín tuvo que consultar a los técnicos jurídicos del sector privado y lograr el consenso para continuar como presidente del CCE. La noche del miércoles el presidente del CCE logró el apoyo de los 7 electores del Consejo, la ABM, Coparmex, Concamin, Concanaco, AMIS, CNA y CMN, para continuar hasta mayo del próximo año como dirigente empresarial.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Pero recibió un doble encargo:

1) Unir a los organismos empresariales como Canacintra, Coparmex, Consejo Nacional Agropecuario, pero también bancos, aseguradoras, Concanaco y empresas globales en una buena Ley de Outsourcing para el sector privado en el primer trimestre del año próximo y no la imposición que quiere hacer el gobierno de esta iniciativa.

2) Preparar y convocar la asamblea del CCE para elegir a quien será el nuevo líder de los empresarios y el interlocutor con el gobierno durante la segunda parte del sexenio, sin dados cargados y cuidando que el nuevo dirigente sea respetado en la IP y se haga respetar por el gobierno.

Carlos Salazar tiene un enorme reto en estos días que es acercarse a la Canacintra, Coparmex y CNA, pero también no están tan cerca de su presidencia la Concanaco, la AMIS, la ABM y las empresas globales.

A casi todos les parece que después que el presidente López le aplicó la ley del hielo al no invitarlo a sus eventos, ahora dice “sí” a casi todo lo que viene de Palacio Nacional. Esta es una de las molestias contra Salazar porque aceptó el Convenio Tripartito del gobierno para la Ley de Subcontratación.

Algunos organismos empresariales quieren que en la agenda tripartita se consideren los siguientes temas:

1) La Participación de los Trabajadores en las Utilidades no debe ser parte de la modificación del 15A de la Ley Federal del Trabajo.

2) La práctica de la subcontratación en México debe ajustarse a la práctica de lo que ocurre en Estados Unidos y Canadá, pero también en otros socios europeos.

En el tema de la definición de lo que se puede y no esclarecerse en un afán de respetar la garantía de certidumbre jurídica la razón por la cual la prestación de servicios especializados, figura de derecho mercantil, ahora se pretende regular en la ley laboral, y por qué la supremacía de la voluntad de los particulares debe quedar supeditada a la autorización de una Secretaría de Estado.

Si la subcontratación de personal fue previamente regulada por la Ley Federal del Trabajo en 2012 y entró a la esfera jurídica de los particulares, ante la protección constitucional de no emitir legislaciones retroactivas, esa figura debe regularse adecuadamente, más no prohibirse, aún más si se trata de una figura que económicamente representa una posibilidad de que México compita en el ámbito de la globalización y de que las empresas extranjeras le sigan apostando por nuestro país.

CON LA REFORMA que modifica la Ley del Banco de México se otorga la certeza jurídica de que los dólares y otros tipos de divisa siempre se podrán canjear por pesos en los bancos de una forma legal y segura. El beneficio es la procuración de la mejor paridad del mercado. Desde la 4T se dice que la reforma tiene como objetivo proteger y fortalecer la economía de las familias que reciben dólares para su sustento vía remesas, y también al sector turismo en el que se dispersan divisas de todo el mundo. Otro beneficiado es la frontera norte, donde se comercializan diariamente millones de productos que tienen como moneda de intercambio al dólar. De acuerdo a cifras oficiales, más del 80% de los dólares que se reciben en el país, la mayoría por remesas y turismo, se quedan atrapados por la falta de mecanismos para repatriarlos a su país de origen. Estas barreras regulatorias afectan a un sector de mexicanos que se ven obligados a recurrir al mercado negro de divisas, poniendo en riesgo su ingreso y su seguridad. Las huestes de Ricardo Monreal, promotor de la controvertida iniciativa, no promueve el lavado de dinero, como se ha dicho, sino que busca reforzar los estándares sobre el origen de la compra de dólares cuidando la entrada de recursos de procedencia ilícita y la imagen del propio banco que gobierna Alejandro Díaz de León. Con esta reforma todos los actores tendrán capacidad de lograr acuerdos para repatriar divisas de forma más segura y ágil, particularmente dólares.

OTRA INICIATIVA QUE los morenistas pasaron esta semana es la del presidente Andrés Manuel López Obrador que modifica el régimen de sistema de pensiones. En esta que fue en fast track el titular de la Unidad de Seguros y Pensiones, Carlos Noriega, trató en el último momento meter en el dictamen un párrafo de comisiones que no quitaba el tope e incorporaba a la afore Pensionissste como una administradora normal, lo que hubiera distorsionado el promedio. La intención era meter una comisión por desempeño y no había gradualidad, amén de que se buscaba otra baja de comisiones en el mes de marzo de 2021. Ese intento terminó de contaminar todo e imposibilitó un acuerdo para un mejor dictamen. Solo metió ruido y alejó la posibilidad de gestionar un mejor arreglo en materia de comisiones que no tuviera la huella de topes y por lo mismo de control de precios.