Casineros con Redes Sociales Progresistas

La disputa por la dirigencia de las Redes Sociales Progresistas (RSP), organismo que aspira a convertirse en partido político, parece no ser tan desequilibrada.

Si bien por un lado se encuentra la familia de la cada vez más disminuida Elba Esther Gordillo, por otro irrumpe un conjunto de empresarios casineros que tiende sólidos vínculos con la 4T.

El depuesto dirigente de la todavía asociación civil, Juan Iván Peña Neder, forma parte de un grupo económico y político que desde hace varios años ha sido señalado como responsable de gestionar permisos para casas de apuestas.

Existen testimonios incluso ante el Ministerio Público sobre diversos delitos cometidos por el ex coordinador de asesores en la secretaría de Gobernación, mismos que lo llevaron en el año 2013 a purgar un periodo de prisión preventiva.

Un nombre clave en el mencionado entramado sería el del empresario Luis Carlos Urzúa, quien funge como el principal patrocinador de Peña Neder en su lucha por arrebatar las riendas de RSP al yerno de “La Maestra”, Fernando González.

Sin relación familiar alguna con el exsecretario de Hacienda, Urzúa cuenta también con una trayectoria política en el estado de Nuevo León, ligada ésta siempre al PRI, por el que compitió sin éxito hasta en dos ocasiones por una diputación federal.

Es dueño del casino Abu Dhabi en Apodaca, Nuevo León, el cual según registros funciona bajo la razón social Operadora Under Game con número de permiso 4117, otorgado al concesionario Atracciones y Emociones Vallarta.

Más interesante aún, se le vincula en los testimonios oficiales con otro polémico empresario de la industria de los casinos, el expropietario del siniestrado Casino Royal de Monterrey, Raúl Rocha Cantú.

Ambos personajes, Urzua y Rocha, tendrían ya una muy cercana relación con la actual Dirección de Juegos y Sorteos de Gobernación que lleva Luis Calvo Reyes, desde donde estarían, según otros jugadores de la industria, cabildeando beneficios para sus permisos de operación y para los de sus allegados.

Adicionalmente, fuentes de las propias Redes Sociales Progresistas aseguran que el dúo ofrecía a proveedores del sector público sus servicios de cabildeo para asegurar el pago de adeudos, esto con el cobro de una comisión siempre de dos dígitos.

Este grupo es el que interpuso hace unos días ante el Tribunal Federal Electoral un par de recursos jurídicos que pretenden regresar a sus manos el control del proyecto que hoy tienen bajo su poder los llamados Elbistas.

Lo anterior mientras la organización acaba de concretar su asamblea número 17 y se encuentra a tan sólo tres más de consolidar el objetivo de competir en el proceso electoral de 2021 como un nuevo partido político.

Y mientras la rebatinga está así, ayer el presidente Andrés Manuel Obrador recibió y saludó en Palacio Nacional a la nueva plana y dirigencia del SNTE que encabeza Alfonso Cepeda.

¿Así o más claro?

SI BIEN NO existe evidencia de que T-Systems corrompa a funcionarios, los recursos fluirían a través de sus "socios": empresas que subcontratan y se llevan incluso la mayor parte de los contratos. En el caso del SAT es Sinergia, cuando se ganó el procedimiento de contratación CS-300-LP-N-P-FC-115/15, correspondiente al “Servicio de Soporte Operativo 3 (SSO 3)”. Pero este modelo de negocio ya fue migrado al Fonacot, pues la anterior administración encabezada por César Alberto Martínez Baranda se adherió al contrato marco SAT SENHA que la alemana firmó con el SAT, entonces dirigido por Osvaldo Santín. El negocio que heredó la 4T ahora con Alberto Ortiz rondó los 283 millones de pesos. Era impensable que la transnacional alemana que lleva Federico Casas Alatriste pudiera sobornar a Ángel Gascón, exdirector de tecnologías del Fonacot. Pero no es remoto que sí, otra vez vía uno de sus “socios”. Se investiga ya a X1 México, que ha incurrido en incumplimientos y pagos por servicios no dados. De ese contrato sigue fluyendo dinero a través de servicios legales con X1, donde tales llegan a las manos de los abogados de los exfuncionarios.

ESTA SEMANA EL gobierno de la Ciudad de México completó una colocación de deuda por mil 500 millones de pesos. Citibanamex, que dirige Manuel Romo, participó como único colocador en lo que es la primera emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios de la presente administración en el mercado local. Con esta estrategia, el equipo de Claudia Sheinbaum mejoró su costo de financiamiento en 21 puntos base en comparación con su última emisión a 10 años, logrando una demanda de poco más de tres veces el monto colocado y la participación de una diversificada base de inversionistas: fondos de pensiones, tesorerías bancarias, fondos de inversión, banca de desarrollo, aseguradoras, entre otros. Cada año la CDMX recurre a los mercados de deuda para financiar proyectos públicos. Los recursos de esta emisión serán dedicados a la construcción del Cablebus Línea 1, que irá de Cuautepec a Indios Verdes con una capacidad para transportar hasta 8 mil pasajeros por hora/destino.

ASÍ COMO AL interior del gabinete del gobierno de la Cuarta Transformación hay facciones radicales, anti empresas y favorecedoras del Estado benefactor, también en el poder legislativo y en el Partido Morena hay rudos que con sus iniciativas ocurrentes ponen de rodillas al sector privado. En esa ala puede ubicar a Yeidckol Polevnsky, Napoleón Gómez Urrutia, Martí Bartes y Germancito Martínez. Por sus ideas y posturas extremas estos personajes se están aislando y cayendo de la gracia del staff de Presidencia. Traen pleito casado con el bando contrario conformado por Luisa María Alcalde, Mario Delgado y Ricardo Monreal.

NO HUBO SORPRESAS: Margarita Ríos-Farjat será la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sustitución de Eduardo Medina Mora. Ganó con 94 votos, contra 25 de Ana Laura Magaloni. La subsecretaria de Gobernación, Diana Álvarez, obtuvo un solo voto. Ahora lo que tendrá que designarse es al nuevo Jefe del SAT, o más bien jefa porque aunque lo momios favorecen a la actual Administradora General de Auditoría Fiscal del SAT, Rosalinda López, no descarte a la candidata del secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Hablamos de Katya Arroyo, Administradora General de Servicios al Contribuyente.

Y YA QUE hablamos de Arturo Herrera, parece que así como dice una cosa dice otra. Apenas hace unas semanas se mostraba preocupado en que no se ratificara el T-MEC. Decía que eso y la desaceleración de la economía le quitaban el sueño. Y ahora así nada más el secretario de Hacienda sale ayer con que la postergación de la ratificación del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá durante este año no impactará en las expectativas económicas. No bueno.