Chantajean a canadienses

La Secretaría de Economía, de Graciela Márquez, y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), de Juan Lozano, tienen en sus manos una papa caliente que puede trascender al T-MEC.

Se trata de una extorsión en Lakeside Produce, que durante los últimos 75 años se ha dedicado a la cosecha, empaque, transportación y entrega de frutas y verduras en Norteamérica.

A la firma le secuestraron nombres, logotipos e imágenes, mismos que fueron registrados indebidamente en el IMPI por tres exempleados que solicitan 7 millones de dólares para liberarlos.

El asunto no es menor, porque las exportaciones de la canadiense ya fueron bloqueadas por la propia Secretaría de Economía, que el mes pasado dio aviso a las Aduanas.

Los exejecutivos de Lakeside son Backos J. Boutros Jr. y Jan P. Schondube Schuch, que constituyeron a espaldas de sus patrones la empresa Blaumeer, misma que ahora es dueña de 6 registros.

Estos personajes al parecer tienen conexiones en la dependencia que lleva Márquez Colín, especificamente con Irving Luna, director de Operaciones de Instrumentos de Comercio Exterior.

El 14 de noviembre pasado la empresa de Chris Cervini fue enterada de que Economía detuvo hasta la fecha las operaciones de exportación, no obstante que los productos son de Lakeside.

Tiene como principales áreas de cosecha Estados Unidos y Canadá, pero dada la situación geográfica en la que se encuentran las regiones de cultivo, echa mano de México temporalmente.

El clima en el invierno no permite cosechar todo el año, motivo por el cual y dada la alta demanda en Norteamérica de sus productos, fue necesario localizar en Jalisco a 45 productores.

Pero la influencia de Lakeside llega hasta 180 productores, básicamente de jitomates, que reciben financiamiento y asesoría para la producción, independientemente de que les compran la cosecha.

Por ello es absurdo la situación que está viviendo esta empresa, que por una deslealtad de sus ex empleados y la complicidad de funcionarios de Economía, está sin poder exportar.

Por lo que se sabe la embajada de Canadá, que encabeza Graeme C. Clark, ya tiene conocimiento de la problemática y hará próximamente un extramiento a la Secretaría de Economía.

Parelalamente el despacho de abogados especializado en propiedad industrial Uhthoff, Gómez Vega & Uhthoff, que lideran Mario Ponce y Javier Uhthoff, presentó demandas de nulidad de marcas.

El expediente de Lakeside Produce se presenta justo cuando el Parlamento canadiense va procesar la ratificación del T-MEC. Mal precedente para nuestro país, que inicia con el pie izquierdo.

NO, NO, LAS ofertas del Tren Transísmico no se entregaron el 26, 27 y 30 de diciembre. Se difirieron para esta semana. De hecho la primera se entregó ayer, la segunda es hoy y la tercera mañana. La convocante es el Ferrocarril del Itsmo de Tehuántepec, que dirige Gustavo Baca. Como le informamos, se dividió en 5 tramos cuyos valores promedio oscilan entre 600 y 700 millones de pesos. Algunos inscritos son las españolas Sacyr de Manuel Manrique, Avanzia de Florentino Pérez, OHL de Juan Miguel Villa-Mir y Caltia de José Luis Suárez. Las mexicanas ITISA de Salomón Dondich, Recsa de Humberto Armenta, Coconal de Héctor Ovalle y Estudios y Proyectos Ferroviarios de Carlos Orozco. Apunte también a la francesa TSO, que encabeza Emanuele Perron.

AYER LE DABA cuenta del arribo de los chinos, por lo menos al mercado de arrendamiento de autos. Foton Motor, que es una empresa del poderoso grupo BAIC que comanda Zhang Xiyong firmó un primer contrato con Segalmex de Ignacio Ovalle. Otro consorcio que también está ingresando es China Railway Construction Corporation, la que fuera la gran perdedora del frustrado proyecto del tren rápido México-Querétaro de Enrique Peña. Este coloso presidido por Zhuang Shanbiao compró en la última semana de diciembre el 75% de Aldesa. Esta constructora española está aquí desde hace 11 años, tiempo en el que ha invertido unos 5 mil millones de pesos para desarrollar más de 335 kilómetros de carreteras.

LE DECÍAMOS DEL nuevo rol que la 4T está dando a Agroasemex, que conduce Francisco Javier Delgado. El Issste, que maneja Luis Antonio Ramírez, está a punto de firmarle un contrato para asegurar viviendas del Fovissste, un negocio de 129 millones de pesos antes de IVA. La aseguradora cuya vocación se supone es el campo ofreció el precio más bajo y dejó en el camino a Inbursa de Carlos Slim que propuso 240 millones, GNP de Alberto Bailleres que planteó 279 millones y Afirme de Julio Villarreal que ofertó 334 millones. En el gremio ya se sospecha de una intención de resucitar a Asemex, la aseguradora del gobierno que en 1996 compró ni más ni menos que Alfonso Romo en 129 millones de aquellos dólares.

BOEING VA EMITIR unos 5 mil millones de dólares de deuda para enfrentar la crisis del 737 MAX. El costo es ya altísimo para el fabricante, cuyo timón será asumido la próxima semana por David Calhoun, que releva a un destituido Dennis Muilenburg. No pierda de vista a Aeroméxico, de Eduardo Tricio. Boeing está indeminizando a la compañía en especie. Adelantará la entrega de Dreamliners. En noviembre llegó el número 20 y entre este año y el 2022 arribarán otros 5 con la opción de alcanzar 30. La compensación por los 13 MAX que compraron viene por el precio de estos 787.

TRAS LA RATIFICACIÓN del T-MEC se espera el arribo de nuevas empresas a México que demandarán financiamiento para apuntalar sus proyectos. Una firma que ya se alista para asesorar esa coyuntura es JAS Financial Solutions, que lleva Javier Sentíes. Cuenta con expertos cuya experiencia va más allá de la colocación de créditos. Dentro de sus servicios también se encuentran diferentes tipos de esquemas de financiamiento, como la asociación por participación, factoraje y arrendamiento financiero. Apunte apoyo en la tramitología para acceder a créditos de Bancomext y Nafin, de Eugenio Nájera.