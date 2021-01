Cofepris retrasa llegada de tratamientos

La inversión promedio para el desarrollo de un tratamiento tiene un costo aproximado de 2 mil millones de dólares. Hoy, esta apuesta se ha enfocado en la creación de nuevos medicamentos o en el repropósito de una terapia existente para combatir al COVID-19.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), que preside el etíope Tedros Adhanom, argumentó en su momento que se requerían 31 mil millones de dólares para financiar pruebas y nuevas medicinas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Así, tras la explosión de casos y contagios en el mundo, la propia OMS y sus asociados iniciaron un programa de estudios clínicos denominado “Solidaridad”, un programa cuya envergadura cuenta con la participación de casi 12 mil pacientes en 500 hospitales de más de 30 países.

Hoy, en la página clinicaltrials.gov ya se cuenta con un registro de más de 4 mil 500 estudios para COVID-19. Todo esto para encontrar una solución y evitar más pérdidas humanas y aliviar a los sistemas de salud en el mundo.

La Food and Drugs Administration (FDA) de Estados Unidos también tiene muy clara esa premisa, por ello creó el Programa de Aceleración de Tratamientos para Coronavirus (CTAP) para empujar el desarrollo de más terapias para tratar la enfermedad.

Para octubre pasado, ya había 370 ensayos activos y 560 programas de desarrollo de agentes terapéuticos.

Además, apresuró el paso para otorgar autorizaciones de Uso de Emergencia a medicamentos como Remdesivir, de Gilead Sciences, cuyo CEO es Daniel O´Day.

Asimismo, el Casirivimab e Imdevimab, del laboratorio Regeneron, de Leonard S. Schleifer; el Regiocit, de Baxter, que lleva José E. Almeida, y el Bamlanivimab, de Eli Lilly, al mando de Dave Ricks.

El criterio de la FDA es simple: entre más opciones de tratamientos existan, mayor será el número de vidas que se salven. Cabe recordar que Estados Unidos ya rebasó las 420 mil muertes.

Jean-Christophe Tellier, presidente de la IFPMA, ha dicho que nunca se había visto un esfuerzo tan grande de farmacéuticas, firmas de biotecnología, investigadores y organismos reguladores para que en cuestión de meses se aprueben estudios sobre medicamentos para COVID-19.

Sin embargo, en México, con 150 mil decesos y un promedio de 15 mil contagios diarios en los últimos días, las autoridades sanitarias, léase la Cofepris que no sabemos si tenga todavía como responsable a José Novelo, no ha considerado autorizar el uso de más opciones para tratar al coronavirus en el país.

Francisco Moreno, médico internista e infectólogo en el Centro Médico ABC, advierte que la Cofepris, al no dar una aprobación para usar Remdesivir, ha generado un mercado negro del tratamiento y los medicamentos que han solicitado para atender a los pacientes llegan tarde o no llegan.

Algo que, advierte el médico, en otros países se efectúa de un modo más ágil.

La tardanza en la aprobación de más opciones de tratamiento ocasionó que la Alianza Federalista acusara al Gobierno del envío tardío e insuficiente de medicamentos, a pesar del aumento de contagios de COVID-19, por lo que han tratado de generar rutas que permitan dar alivio a sus gobernados.

PUES NADA, QUE la falta de pago de Pemex a sus contratistas llevó a la compañía texana ExTerran a embargar una planta de gas de la española Iberoamericana de Hidrocarburos (IHSA), subsidiaria de ACS, del magnate Florentino Pérez. Resulta que la petrolera que mal dirige Octavio Romero le debe a la primera aproximadamente 150 millones de dólares, con la que mantiene acuerdos desde 2009 para la explotación de gas en la Cuenca de Burgos. La morosidad de la dizque empresa productiva del Estado arrastró a IHSA, que no ha podido pagar a subcontratistas como ExTerran, a la que adeuda 122 millones de dólares por equipos de compresión. IHSA tiene cerca de 300 pozos en la zona de San Fernando, Tamaulipas, que están a punto de ser cerrados por falta de pagos.

NO LO COMENTE mucho, pero Elvira Daniel tiene fuera un pie del Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenegas). Ya le había platicado que la funcionaria estaba tomando decisiones que no sonaban nada lógicas. De las últimas el proyecto de unos 2 mil millones de dólares de un ducto que correría paralelo al Tren Transísmico, mismo que debía ser coordinado por Pemex. Pero la gota que derramó el vaso son compras multimillonarias de gas natural, cuando la CFE tiene un superávit de ese insumo. Dicen que el mismo Manuel Bartlett fue a quejarse a Palacio Nacional. Suena como relevo de Daniel ni más ni menos que Abraham Alipi. Recién le comenté que pasó de Pemex Exploración y Producción a Pemex Transformación Industrial. Pues no, todo indica que irá al Cenegas. Apúntelo.

LAKESIDE PRODUCE INC., la empresa norteamericana dedicada a la distribución de vegetales de especialidad de Estados Unidos y Canadá, finalmente logró rescatar el uso de su marca. Con ello la firma propiedad de Chris Cervini recupera que los agricultores y exportadores mexicanos con los que se tienen alianzas comerciales la puedan seguir explotando a partir de este mes de enero. La influencia de Lakeside llega hasta 180 productores, básicamente de jitomates, que reciben financiamiento y asesoría para la producción, independientemente de que les compran la cosecha. Tan solo en Jalisco opera con unos 43 agricultores. El beneficio también es para los clientes estratégicos, esto es grandes cadenas de auto servicio en los países que son nuestros socios comerciales en el T-MEC.

MOLESTARON EN LA Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) los dichos de la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, Alejandra Palacios. Responsabiliza a esa instancia a que los siete bancos y 11 traders que sancionó puedan impugnar las multas en juzgados argumentando que ya es “cosa juzgada”, debido a la investigación paralela previa del regulador que ahora lleva Juan Pablo Graf. La crítica caló en concreto a Itzel Moreno. Como directoral general adjunta de Supervisión de Entidades e Intermediarios Bursátiles, fue la encargada de las pesquisas por instrucciones de su entonces jefe, Jaime González Aguadé. Hoy Moreno es vicepresidenta de Supervisión Bursátil.

LA DISPUTA POR la presidencia municipal de Tulum se está volviendo un foco rojo para Mario Delgado. El presidente de Morena no tiene margen de error. Hablamos de un lugar privilegiado por el presidente Andrés Manuel López Obrador: tendrá su propio aeropuerto internacional y su estación del Tren Maya. El gobernador Carlos Joaquín González decidió apoyar la reelección de Víctor Mas, a pesar del rechazo de los hoteleros que lo acusan de omisión ante las crecientes extorsiones y de abandono de uno de los destinos más importantes de la Riviera Maya. Por Morena ya muchos levantaron la mano, incluso otroras priístas. Pero no pierda de vista al empresario Jorge Portilla, muy cercano a la cúpula de la 4T.

ITALIKA, QUE DIRIGE Manuel Gómez Palacio, estableció una alianza estratégica con la india Hero MotoCorp para iniciar la distribución de sus productos en México. Esta es una firma global fabricante de motocicletas y scooters que tiene su sede en Nueva Delhi. Italika, líder indiscutible de ese negocio aquí, y que pertenece al Grupo Salinas que comanda Ricardo Salinas Pliego, distribuirá un portafolio de nueve productos que se ensamblan en las plantas de Hero en la India y Alemania.