"Constellation Brands invertirá 2 000 mdd en Veracruz"

Tras la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, el segundo golpe en el ánimo de los inversionistas que marcó al gobierno de la 4T, fue la suspensión de la planta de Constellation Brands.

Al igual que en el primer caso, una cuestionada consulta popular de las que instituyó Andrés Manuel López Obrador frustró otra abultada inversión, ésta de mil 400 millones de dólares en Mexicali.

El presidente hizo suyas las manifestaciones de rechazo locales por el impacto que la nueva planta cervecera tendría en la disponibilidad de agua en la región. La multinacional ya había invertido 900 millones.

La compañía iba a construir una planta con capacidad de producción de 10 millones de hectolitros, con la expectativa de saltar a 20 millones de hectolitros en el largo plazo.

Pues bien, la noticia es que esta multinacional que preside aquí Daniel Baima está retomando el proyecto para instalar la planta, al parecer, en el estado de Veracruz que gobierna el morenista Cuitláhuac García.

Trascendió que firma que tiene los derechos para producir y comercializar las marcas de Grupo Modelo en Estados Unidos invertirá unos 2 mil millones de dólares en ésta, la que sería su tercer fábrica.

Ayer por la noche consultamos a la empresa. Negaron que la decisión se haya tomado aún. “No se ha decidido nada más hasta no terminar todos los análisis de viabilidad”.

No se han definido ni montos, ni lugares ni fechas. Presidencia está ansiosa de que Constellation Brands defina ya. El CEO, Bill Newlands, dijo en el reciente informe anual que evaluaban invertir en el sureste.

La compañía estadounidense cuenta con dos plantas en México donde produce las cervezas de Grupo Modelo ubicadas en Ciudad Obregón, Sonora, y en Nava, en Coahuila.

Se lo pasamos al costo.

LA SEMANA PASADA un avión de Air France invadió la pista en pleno despegue de un Aeroméxico que tuvo que abortar el procedimiento. El controlador de la torre de control del Aeropuerto Internacional de la CDMX debió cerciorarse que la pista estuviera despejada antes de autorizar al piloto de la aerolínea de Andrés Conesa. Era una mujer que ascendieron antes de tiempo y que tras este inicidente la regresaron a capacitación. Lo que hemos dicho aquí: Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, que dirige Víctor Manuel Hernández, acusa graves deficiencias de adiestramiento. Una llamada más para el gobierno de la 4T.

Y SI DE LLAMADAS hablamos, dos para Altán Redes en menos de dos semanas. El grupo que preside Bernardo Sepúlveda incumplió el pago de un vencimiento de 600 millones de pesos a Bancomext, Nafinsa y Banobras, la banca de desarrollo que dirigen respectivamente Juan Pablo de Botton y Jorge Mendoza. Y también 200 millones de pesos de derivados a Santander, que comanda Héctor Grisi. La compañía está operando a todo lo que dan para lograr facilidades en el primer caso. El abogado de la reestructura es, curiosamente, Vicente Corta. Y es que el socio de White & Case no es muy bien visto que digamos por la 4T.

CRRC ZHUZHOU LOCOMOTIVE, que preside aquí Gao Feng, adquirió cien hectáreas en Tampico. El principal productor de carros de ferrocarril va invertir inicialmente 60 millones de dólares para desarrollar de entrada 30 hectáreas donde levantará una planta. La compañía tiene tres importantes contratos: el Metro de Monterrey, el tren urbano de Tijuana y la rehabilitación de la Línea A del Metro. CRRC no quiso entregar propuesta para el material rodante del Tren Maya. Acusó bases diseñadas para CAF de Maximilano Zurita y Bombardier-Alstom que dirige Maite Ramos, ambas con plantas de producción en México.

LA LIQUIDACIÓN DE FoxSports no va ser miel sobre hojuelas para el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). El principal escollo serán los cinco contratos que la cadena deportiva que dirige en la región Ernesto López tiene con igual número de equipos de futbol. Alejandro Irarragori del Atlas, Jorge Hank de los Xolos, José Antonio Fernández Carbajal de los Rayados y Jesús Martínez del Pachuca y León no crea que se van a quedar cruzado de brazos con la instrucción del regulador que preside interinamente Adolfo Cuevas. No se van aceptar la camisa de fuerza de un fideicomiso y buscarán una mejor plataforma.

PUES NADA, QUE la Procuraduría Fiscal de la Federación, que comanda Carlos Romero Aranda, promovió una segunda querella contra los accionistas de Interjet. Ahora fue contra Miguel Alemán Magnani, Alejandro del Valle de la Vega y José Mejía Ordaz. La demanda salió apenas la semana pasada por retención del Impuesto sobre la Renta (ISR) a sus trabajadores en el periodo 2020. El monto que reclama la autoridad es de casi 12 millones de pesos. La primer querella salió hace tres meses también por no enterar un ISR de alrededor de 60 millones de pesos.

POR CIERTO QUE el SAT, de Raquel Buenrostro, ya descongeló las cuentas de Exportadora de Sal, luego de que se garantizaran los créditos fiscales que se le expidieron. Con ello la empresa del Estado que dirige Gregorio Cavazos podrá retomar su plan de saneamiento, el cual es empujado desde la Secretaría de Economía, que lleva Tatiana Clouthier. El SAT había inmovilizado básicamente dos cuentas que totalizaban unos 494 millones de pesos. Una en pesos está en el BBVA que conduce Eduardo Osuna y otra en dólares en Monex de Héctor Lagos.