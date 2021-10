David vs Goliat

EN EL GRAN Premio de la CdMx las escuderías no pueden ni deben exhibir en sus autos la publicidad sobre el uso de las marcas Fórmula 1 y F 1, cuando simultáneamente también se publiciten aceites lubricantes ajenos a Bardhal.

Los derechos de las marcas F 1, F 2 y Fórmula 1 pertenecen a Bardhal de México, pues desde 1979 creó y registró dichos nombres para aceites lubricantes y aditivos ante la Dirección de Invenciones y Marcas de la entonces Secretaría del Patrimonio Nacional, con números de registro 234350 y 447964.

Por tanto, la empresa de Sergio Díaz es la primera, única y legítima propietaria de las marcas mexicanas, F 1, F 2 y Fórmula 1 y, de acuerdo con la Ley de Propiedad Industrial de México, las escuderías no pueden hacer uso de la marca Fórmula 1, relacionada con aceites y lubricantes.

Desde 1978 Bardhal lanzó al mercado dos productos lubricantes, con las marcas Fórmula 1 y Fórmula 2; el primero para utilizarse en autos nuevos, y el segundo en unidades vehiculares con más de 70 mil kilómetros recorridos.

El 22 de agosto de 1979 la empresa mexicana presentó ante la autoridad marcaria dos solicitudes de inscripción del registro de la marca nominativa Fórmula 1, que hoy se encuentran catalogadas en las clases 1 y 4 de la clasificación internacional de productos, refiriéndose la clase 1 a aditivos para automotores y la clase 4 a aceites lubricantes para motores.

El 31 de octubre de 1979 se concedió a Bardhal el registro de marca 234350, Fórmula 1, en la clase 4 internacional y el 6 de noviembre de ese mismo año se le otorgó el 234821 Fórmula 1, en la clase 1 internacional.

Con tales registros se constituyó el primer “derecho adquirido” en el mundo, pues no hubo antes otro registro de esta marca concedido con anterioridad en algún otro país.

Años después, el Gran Premio que impulsa la empresa que ahora preside Chase Carey tomó el nombre de Fórmula 1 para nominar su competencia automovilística a nivel mundial, y obtuvo el registro 749056 otorgado en Benelux el 19 de enero de 2004 para dicha competencia.

Este registro fue aprovechado por fabricantes de aceites y lubricantes que patrocinan a algunas escuderías que participan en la competición Gran Premio, usando en México indebidamente las marcas F1 y Fórmula 1 con el objeto de promocionar productos lubricantes producidos y comercializados por empresas ajenas a Bardhal.

El 25 de agosto de 1992 se constituyó la empresa F.I.A., de B.V., que el 8 de septiembre de 1993 cambió de nombre a FIA, B.V., y el 9 de noviembre de 1994 cambió esta denominación social a GISS Licensing B.V. y posteriormente, a la actual denominación Fórmula One Licensing B.V. el 26 de mayo de 1999.

Alegando de manera inverosímil un “mejor derecho”, en el año 2015 Fórmula One demandó la nulidad de las marcas Fórmula 1 y F1, así como de las diversas marcas derivadas de la titularidad de Bardhal.

Paralelamente inició una disputa legal, a pesar de que en sus orígenes la empresa extranjera se constituyó 14 años después de que la mexicana Bardhal obtuviera legítimamente los derechos de la marca Fórmula 1 en las clases 1 y 4, además de que realmente comenzó a usar la razón social Formula One hasta 1999.

Bardhal pide que se respete el uso exclusivo de la marca para las categorías de aceites lubricantes y aditivos de las que es titular y advierte que las escuderías incurrirán en actos ilegales si usan la marca Fórmula 1, ligada a la promoción de aceites y lubricantes en autos de carreras.

TRAS CINCO MESES de que la policía estatal ejecutara el embargo y desalojo del campus de la Universidad de la Américas Puebla (UDLAP), en Cholula, con el respaldo del gobernador de ese estado, Miguel Barbosa, una resolución judicial lo obliga ahora a devolver los bienes e instalaciones por lo que la institución académica y su patronato se preparan para retomar el control y el regreso de sus estudiantes. Tres meses después de que un juzgado federal ordenó́ la devolución de las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla, tomadas con violencia el 29 de junio, el juez 24 Civil de la CdMx, mismo que facilitó la intervención en el campus de Cholula, después de una serie de actos contumaces, ha ejecutado la suspensión de amparo que favorece a la Fundación Mary Street Jenkins y a la Fundación de la UDLAP. La orden del juzgado incluye dejar si efecto todas las medidas cautelares del caso, por lo que también se levanta el aseguramiento de cuentas bancarias que fueron intervenidas en diversas instituciones para reintegrarse a sus usuarios legítimos.

EL DIRECTOR EJECUTIVO Senior de Banca de Inversión del BBVA, Diego Julián Granada Ramírez, nuevamente no se presentó a declarar ante la Agencia del Ministerio Público, en la demanda que mantiene su cliente José Antonio del Valle, director de Go Gaba, contra Coca-Cola por 345 millones de dólares. Ante el desacato fue citado por quinta ocasión para el lunes 1 de noviembre. Quien sí ya declaró ante la Fiscalía capitalina, al mando de Ernestina Godoy, fue Jordi Tasías, director en México de la caja de pensiones canadiense CDPQ. Este otro ejecutivo fue en su momento la cabeza de la Banca de Inversión de BBVA, actor relevante en las negociaciones entre Coca-Cola y Del Valle. En su declaración señaló que BBVA sí habría compartido información de su cliente Go Gaba con Coca-Cola, y ratifico el interés que la refresquera mostró por el negocio del emprendedor.

LA PRIMERA VENTA a escala de una cartera de capital privado en el mercado secundario se acaba de cerrar. Se trata de los activos del fondo EMX Capital, que comanda Joaquín Ávila, que pasaron a manos de nuevos inversionistas. Estamos hablando de Farmapiel, Consorcio Industrial Valsa, Orben Comunicaciones, KDM Fire Systems e ILSP Global Seguridad Privada. La transacción se realizó a través del esquema conocido como “GP-led secondary”, para lo cual se creó EMX 2021, un fondo de reciente creación que levantó los recursos de inversionistas privados de México, Estados Unidos y Europa, incluyendo grupos líderes en el mercado secundario global. Con este respaldo, adquirió la totalidad del portafolio de empresas de los fondos actuales de EMX.

FINALMENTE, Y LUEGO de semanas de especulaciones en torno a la salida de Juan Pablo Graf de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ayer se oficializó. Lo que llamó la atención fue el comunicado de la Secretaría de Hacienda en el que se informa que el relevo fue “por instrucciones del presidente de la república”. ¿O sea que ni siquiera ese nombramiento pudo hacer Rogelio Ramírez de la O? El amigo de Andrés Manuel López Obrador batalló para encontrar al sustituto de Graf: unos declinaron la oferta y otros más se los vetaban en Palacio Nacional. Pues bien, el nuevo presidente se llama Jesús de la Fuente Rodríguez, un total desconocido en el sector financiero.