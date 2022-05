De Bachoco a Megacable.

audima

LOS QUE ESTÁN pasando momentos turbulentos son los hermanos Robinson Bours, a quienes en esta primera parte del año ya se les nubló el panorama, tanto en Bachoco como en Megacable.

La primera, empresa agroalimentaria enfocada al sector avícola, y la segunda, operador de telecomunicaciones orientado a la televisión de paga y al internet. Como en el caso de Femsa, la 4T podría revirarles.



Sobre Bachoco, que dirige Rodolfo Ramos, apenas hace un mes anunciaron con bombo y platillo su intención por comprar el 27 por ciento de las acciones que están en poder de inversionistas.

Aquí le hemos dado seguimiento: ese grupo de minoritarios se quejaron ante los miembros del Consejo de Administración de la empresa productora de huevos porque consideran injusta la oferta por sus acciones.



Los acusan de querer pasarse de listos y tratar de utilizar un método de valuación que no es acorde con el caso de acciones poco líquidas en el mercado, como son las de Bachoco.

Es decir, denuncian una práctica abusiva por parte de la compañía que preside Francisco Javier Robinson Bours con una metodología alejada a otros casos similares de recompra de acciones.

Le mencioné a los operadores de fondos GBM, Norges Bank, Tweedy Browne y Vanguard Group. Agregue a Dimensional Fund y Caisse de Depot et Placement como los más importantes.

Más pulverizados añada a Banamex, HSBC, Intercam, IXE, Black Rock, Más Fondos, Manulife Financial, Compass Investments, Charles Schwab, Prudential Financial, BNP Paribas y State Street, entre otros.



Especial mención merecen por el daño a los trabajadores las afores Pensionissste, que dirige Édgar Díaz Garcilazo; Sura, que comanda Emilio Beltrán, y Coppel, que maneja Juan Manuel Valle.

En el caso de Megacable, empezó a desinflarse, pues reporta al primer trimestre una raquítica ganancia de usuarios de video, internet y de telefonía, en comparación con el último cuarto de 2021.

En el sector de telecomunicaciones se comenta que este operador, que comanda Enrique Yamuni, empieza a mostrar fatiga por estrategias deficientemente diseñadas e instrumentadas.

Y no solo eso, sino que sus usuarios ya muestran hartazgo por el hecho de que en un lapso de seis meses les han incrementado los precios en dos ocasiones, un aumento de 30 por ciento en momentos de alta inflación.



En la 4T empiezan a ver con preocupación a Megacable, firma que tiene el segundo lugar de quejas en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que encabeza Javier Juárez Mojica.

Vamos, tienen más quejas que Telcel, la de Carlos Slim, que en términos de usuarios es ocho veces más grande. Así que los Bours empiezan a tener un escenario complejo.

EL VIERNES FUE el último día de funciones de Sandro García en la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). El organismo que preside Jesús de la Fuente ya alista el relevo de esa área sensible por las sinergias que se harán, tanto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como con la Fiscalía General de la República (FGR). Hace exactamente una semana le informé que Pablo Gómez empezó a armar expedientes de una treintena de políticos de alto perfil, adversarios históricos de Andrés Manuel López Obrador y su movimiento. Ahora que se sabe que el exmiembro del Partido Comunista Mexicano fue pieza nodal en la elaboración de la Reforma Constitucional Político-Electoral que se presentó la semana pasada, tiene sentido que se dé a la tarea de estar solicitando información bancaria y financiera no solo de opositores a la 4T, sino de empresarios afines. La pinza de la UIF se va cerrar ahora ni más ni menos que con Alejandro Gertz Manero y con el nuevo vicepresidente de la CNBV al que le mandarán los requerimientos y bloqueo de cuentas. Esa persona todo apunta a que será Juan Ajax Fuentes Mendoza, funcionario actualmente en la FGR adscrito a la Unidad de Análisis Financiero. En el sexenio pasado fue fiscal de la desaparecida Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. Como le he venido informando, este nombramiento lo operó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

EL JUEVES PASADO fue detenido cuando llegaba procedente de Madrid el empresario Eustaquio de Nicolás. Fue aprehendido por elementos de la susodicha Fiscalía General de la República, que comanda Alejandro Gertz Manero, en el aeropuerto de Guadalajara. Inmediatamente fue trasladado al Reclusorio Oriente. Desde hace ocho años el fundador y expresidente del Consejo de Administración de Grupo Homex tenía abierta una carpeta de investigación por una supuesta defraudación al Bancomext. Ese banco cuando lo dirigía Enrique de la Madrid le extendió un crédito, el cual, según se sabía, ya había sido liquidado. La averiguación previa era la UEIDFF/FINM19/294/2014. Sin embargo, extrañamente la denuncia se reactivó apenas el mes pasado bajo la causa 98/2022. El “Tato” fue muy cercano a Enrique Peña Nieto mucho antes de que fuera presidente. Estudiaron juntos, fueron compañeros de fraternidad y hasta llegaron a ser roommates.

LA PASADA FUE semana de destapes en Morena. Marcelo Ebrard y Adán Augusto López Hernández entraron oficialmente a la contienda. El canciller ya se está empezando a mover rápido. En su última gira por el Medio Oriente hizo amarres interesantes con capitales árabes y de la India. Por su parte, el secretario de Gobernación está igualmente tejiendo alianzas políticas y empresariales. Andrés Manuel López Obrador cree que sus precandidatos no tienen adversarios en la oposición. Y tiene razón: PRI, PAN y PRD han sido incapaces de construir en tres años una figura. Por eso está llamando la atención que actores influyentes del mundo de los negocios, como Claudio X. González Laporte, estén activos en el desarrollo de un perfil que goza de una marca tan popular como atractiva para algunos. Nos referimos a Luis Donaldo Colosio Riojas. Al hijo del político asesinado lo ven como un buen prospecto a construir de aquí al 2024 y como abanderado de una alianza que solamente unida podría derrotar a Morena y aliados. ¿Será?

Y YA QUE hablábamos líneas arriba de empresas de telecomunicaciones y del IFT, descarte a Remigio Ángel González como interesado en La Octava, la apuesta televisiva del Grupo Radio Centro de Francisco Aguirre. El famoso “Fantasma” sí anda buscando crecer más estaciones de televisión en el país, pero la CdMx no está en sus planes. El hombre de negocios pujará por algunas frecuencias en la licitación que este año realizará el regulador. Grupo Albavisión tiene presencia en Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán, Chiapas y Quintana Roo. Asimismo, en prácticamente todo Centro y Sudamérica, a excepción de Brasil, Colombia y Venezuela. El negocio del exitoso empresario avencidado en Miami lo opera Guillermo Cañedo White.