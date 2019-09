Demos gracias por tener un SAT así

La jefa del SAT rechaza que el oganismo que preside sea enemigo del sector empresarial y que sea factor que impida el crecimiento económico del país.

Pero eso sí: afirma que no recaudan ficticiamente para quedarse con lo que no es del fisco, de la misma manera como no esperan que tampoco se quede en los bolsillos de la gente lo que es de la nación.

Margarita Ríos-Farjat entiende la frustración y el enojo de un sector del empresariado que los acusa de retener las devoluciones, pero explica las razones y ofrece datos duros.

Dice que en 2018 se devolvió menos de lo que se regresó en 2017; todavía les tocó recibir contribuyentes que llevaban de 6 meses a año y medio tratando de obtener devoluciones.

En 2018 se devolvió 17% menos de ISR y 12% menos de IVA. Pero no solo se devolvió menos, sino que las administraciones de grandes contribuyentes y la Auditoría Fiscal heredaron una mayor carga para dictaminar.

En concreto fueron 40 mil millones de pesos de devoluciones pendientes adicionales de las que estaban pendientes desde el 2017; estamos hablando de un tercio más. Era mucha presión.

Ríos-Farjat refiere que ello creó una narrativa en el empresariado que se adicionó a la molestia de la eliminación de otros incentivos que tenían, como la compensación universal.

Al cierre del primer trimestre de 2019 el SAT regresó 33% más de ISR y 27% más de IVA, y al finalizar agosto el monto de las devoluciones pagadas se incrementó 32.8% contra el 2018.

A las Pymes les han retornado 43.6% más que el año pasado, además de que las devoluciones automáticas también se elevaron casi en un millón pesos, al pasar de 2.4 a 3.37 millones.

La compensación universal se eliminó porque estaba ligada a la evasión fiscal a través de la compra de facturas falsas; fueron, de hecho, dos fenómenos que crecieron a la par en solo un año.

¿Un SAT muy fiscalizador? Pues somos el Servicio de Administración Tributaria y en el fondo debe agradecerse que haya un fisco que se tome en serio su papel, puntualiza Margarita Ríos.

Indica que la visión del SAT de la 4T parte de un escenario en el que la evasión fiscal “es monumental” y en ese entorno el primer afectado es el mismo contribuyente porque el país no crece.

“Que estamos adoptando medidas drásticas, sí, muy feas, sí, que más quisiéramos que incentivar el crecimiento, nada más que ahí es donde se ve la falta de solidaridad. Si todos veíamos el problema por qué no lo atacábamos”.

La compensación universal se venía usando desde 2004 para equilibrar rangos de entre 3 y 4% del IVA. Pero su uso se empezó a disparar en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Una Miscelánea Fiscal del 2013, cuando el secretario de Hacienda era José Antonio Meade, empujó a los contribuyentes a presentar avisos de compensación al SAT.

Pero ese incentivo perdió su esencia porque el fisco dejó de fiscalizar, quedó prácticamente imposibilitado, lo que detonó de 3 a 10% del IVA en todos los saldos del 2013.

Para el 2018 incluso llegó hasta el 20% con montos estratosféricos; la curva creciente de la compensación universal, asegura la responsable del SAT, coincide de forma reveladora con la compra de facturas para operaciones simuladas.

Del 2014 al 2019 las factureras detectadas aumentaron 21 veces. En ese periodo se recibieron 9 mil millones de facturas por casi 1.6 billones de pesos con una presunta evasión de 354 mil millones de pesos.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR va en serio contra sus adversarios políticos del sector empresarial. Que la llamada “mafia del poder”, como él mismo los denominó, ponga sus barbas a remojar. Cuando esté cumpliendo su primer año de gobierno se dará un cambio de manos en una de las empresas más icónicas de México, controlada por un distinguido miembro de esa “minoría rapaz”. No habrá expropiación de empresas, pero sí defenestración de accionistas incómodos a la 4T por otros empresarios afines a este régimen. Que se agarren los Claudio X. González, Eduardo Tricio, Germán Larrea, Alejandro Martínez y demás. Al tiempo.

OTRA EMPRESA QUE sintió el rigor de la 4T es Aleática, antes OHL. A las huestes de Sergio Hidalgo les dijeron algo más o menos asÍ: o nos vendes tu 49% del aeropuerto de Toluca en lo que creemos que vale, o te vamos a poner bajo revisión todas tus concesiones en México. Sin decir agua va, el 3 de septiembre la SCT relevó de la dirección a Alexandro Argudín y nombró a Luis Federico Bertrand. Puede ir dando por hecho que los privados aceptarán el pago de unos mil 800 millones de pesos. Querían 2 mil 600, pero solo podrán recuperar lo que invirtieron en 13 años.

FELIZ, FELIZ, FELIZ. Así se le vio al empresario italo-argentino Paolo Rocca salir el lunes de Palacio Nacional. El mismo AMLO reveló en su cuenta de twitter la reunión privada que sostuvo con el dueño de Grupo Techint. El acaudalado hombre de negocios, pero también controvertido por su estilo para hacerlos, es de los ganadores en la era de la 4T. Va crecer mucho aquí durante los próximos 6 años. Techint está en nuestro país desde 1952. En Nuevo León Ternium produce acero y en Veracruz Tamsa fabrica tubos para la industria petrolera. No lo pierda de vista.

AYER ORO NEGRO se llevó otro revés jurídico. Resulta que los tenedores de bonos ganaron una importante apelación en Singapur que les da jurisdicción en ese país para llamar a cuentas a Gonzalo Gil. Por lo pronto el hijo del ex secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz y sus socios José Antonio Cañedo White y Carlos Williamson fueron emplazados a pagar 195 mil 398 dólares por concepto de costos de la demanda en ese país. La sentencia es relevante para los bondholders porque da prioridad a la Corte de Singapur en temas que seguirán.

PUES ARRENDOMÓVIL, DE Juan Antonio Hernández, presentó la oferta más económica para llevarse la partida 1 de los vehículos que va arrendar Segalmex, que dirige Ignacio Ovalle. La filial de Autofin ofertó 472 millones 800 mil pesos antes de IVA por los 100 tractocamiones. Jet Van Car, de Cuauhtémoc Velasco, se perfila por la partida 2 que está integrada por 600 camiones rabones tras plantear mil 234 millones 944 mil pesos. Y Lumo, de Luis Montaño, por la partida 3 compuesta por 100 tórtons por los que metió 262 millones 786 mil pesos.

BIEN POR EL Consejo de la Judicatura Federal que desmienta y aclare lo de la Torre Patriotismo, porque la información trascendió de la misma desarrolladora Rouz y es un secreto a voces en el gremio inmobiliario que las huestes de Arturo Zaldívar andaban en presuntos tratos para mudarse a finales de año a esa moderna torre. El pleito con Andrés Manuel López Obrador derivado de sus amparos contra la Ley de Remuneraciones seguro habrá influido en algo.