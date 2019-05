Disney golea a las televisoras

Andrés Manuel López Obrador tenía razón cuando en una mañanera se dijo preocupado por la alianza Disney-Fox y su impacto en el deporte más popular del país: el futbol.

El partido de ida ayer de la final Tigres-León en Monterrey fue transmitido por Televisa, de Emilio Azcárraga, y dada las reglas de preponderancia, lo compartió con TV Azteca, de Benjamín Salinas.

Estuvo disponible, de manera gratuita, en todo el país. Pero el partido de vuelta, el domingo, en León, donde se sabrá el ganador del campeonato, sólo pasará en televisión restringida: FoxSports.

La final del futbol será un evento sólo para quienes paguen, algunos dirían un evento “fifí”.

Y eso es sólo ahora, pues Disney, controladora de ESPN y Fox, ya anunció que en todo el mundo sus contenidos deportivos, en menos de 24 meses, sólo estarán disponibles en sistema OTT.

Así que el deporte en el mundo, sobre todo el popular futbol, Disney lo hará un tema elitista, ya sea en esas aplicaciones por internet o en la televisión de paga.

Como le informamos con oportunidad, Disney nombró como manager para la venta de Fox en Brasil y México a Ben Pyne, un ex ejecutivo de ese conglomerado que hizo carrera de 25 años ahí.

Concluyó como “Media Distribution Chief”. Así que el ahora consultor independiente y encargado de vender Fox no parece muy autónomo de la corporación Disney.

Desde esta posición se ve difícil que acate la instrucción de los reguladores de Brasil y de México, en el sentido de que Disney tendría seis meses para vender Fox.

Va ser fundamental la velocidad con que se entregue la información a los posibles compradores; si se cae en un tortuguismo el riesgo es que se tome la prórroga de los otros seis meses.

Lo peor que podría suceder es que Disney haga ver a los reguladores que no hubo comprador, para forzar quedarse con Fox. Eso dejaría ver autoridades endebles en América Latina.

En Estados Unidos Disney ya vendió las cadenas de televisión de FoxSports regionales que ordenó la autoridad (el Departamento de Justicia, Anti-Trust Division).

De hecho, en la reunión que recientemente tuvieron los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) con el presidente López Obrador salió el tema.

Gabriel Contreras quiso presumir lo “bien” que salió la resolución de Disney-Fox; pero a juzgar por los hechos las condiciones impuestas no están funcionando muy bien que digamos.

El tema se puede complicar, pues los intereses de Bob Iger, el CEO de Disney, no toman mucho en cuenta lo que decide el IFT. Este directivo ni siquiera fue a visitar a los comisionados mexicanos.

Por lo pronto si usted en fanático del futbol vaya abriendo la cartera para ver la final del futbol mexicano.

PEMEX, QUE DIRIGE Octavio Romero, adjudicó ayer el Cluster 3 de plataformas en aguas someras. Perforadora Latina de Adolfo del Valle Ruiz y Perfolat de México de Carlos Vizcarra eran las que mejor propuesta habían presentado en un contrato valorado en casi 900 millones de dólares. Este paquete se va dividir en tres partes y hasta el cierre de esta columna no se sabía cómo quedaría dividido. Son 20 campos marinos en total que se dividen en cinco clústers. Con éste van tres en la Sonda de Campeche. La inversión total en perforación ronda los 3 mil 500 millones de dólares.

AXTEL ESTÁ EN pleno proceso de venta de tres de sus seis centros de datos. La subsidiaria del grupo regiomontano Alfa, que preside Armando Garza Sada, ya entró a una segunda fase de recepción de ofertas. El mandato de la desincorporación lo trae Citibanamex, que encabeza Ernesto Torres Cantú. Uno de los punteros es Asterion Industrial Partners. Se trata de un fondo de inversión que se constituyó apenas el año pasado. Lo fundaron Jesús Olmos, Guido Mitrani y Winnie Wutte. Este vehículo acaba de pagar 614 millones de dólares por los 11 centros de datos que vendió Telefónica Española.

LA LICITACIÓN QUE ya está corriendo es la del Centro de Cómputo y Comunicaciones (C2) de la Central de Abastos, que dirige Héctor García. Compraron las bases más de 30 empresas. De las relevantes apunte a Telmex de Héctor Slim Seade, Thales que lleva Antonio Quintanilla, Seguritech de Ariel Picker, Kio Networks que comanda Sergio Rosengaus, Informática El Corte Inglés que maneja Eduardo Linares, Accuracy que lidera Marco Padilla y Altavista de Ricardo Orrantia. El contrato asciende a alrededor de 600 millones de pesos.

HOY VENCE EL plazo que la Bolsa Mexicana de Valores impuso a Grupo Radio Centro para que entregue su reporte financiero al cierre del primer trimestre. Si los pupilos de Francisco Aguirre no lo hacen, el organismo dirigido por José Oriel Bosch tendrá que sancionarlos e incluso deslistarlos. Recién le informamos que la compañía perdió tres estaciones, dos AM y una FM en Nuevo León, cuando nos venimos enterando que ahora enfrenta la posibilidad de que el IFT les retire otras cuatro AM del Valle de México que están sin operar.

MÁS RÁPIDO DE lo que se esperaba se dio el relevo de Ricardo Peralta en la Administración General de Aduanas. Ayer asumió la subsecretaría de Gobernación que dejó Zoé Robledo. Hasta ayer por la noche no había llegado al Senado la propuesta del nuevo titular. Pese y a la mala impresión que de él se tiene en la Secretaría de Hacienda, que comanda Carlos Urzúa, la posibilidad de Rodolfo Torres Herrera se mantiene fuerte. El otro candidato del Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, es Álvaro Suárez Garza.