Disney quiere otra prórroga

El 1 de mayo próximo es la fecha fatal para que The Walt Disney Company y Twenty-First Century Fox concreten la venta del negocio de Fox Sports en México.

De no lograrlo, el segundo se afectaría en un fideicomiso cuyo propósito único es la desincorporación. El agente, Benjamín Pyne, bajo órdenes del regulador, tendría que venderlo todo o en partes.

En marzo de 2019 el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que ahora preside Adolfo Cuevas, aprobó la concentración Disney-Fox sujetándola a la venta de ésta última.

En el caso de México la transacción daba lugar a que un solo agente acumulara 80% de la audiencia del mercado de canales deportivos en TV de Paga, a través ESPN y Fox Sports.

En noviembre venció la primera prórroga con una sola oferta de AT&T, que preside Randall Stephenson. La telefónica estadounidense ofreció alrededor de 70 millones de dólares.

La propuesta no satisfizo las pretensiones de Disney, que recién asumió Bob Chapek, pues dicho monto representa aproximadamente las pérdidas que los canales registran cada año.

También se mencionaba que un grupo de exejecutivos del propio Fox Sports Latinoamérica, con base en Miami, pujaban por el negocio, aliados a productores de Argentina y México.

Lo cierto es que a menos de dos meses no se vislumbran avances importantes. En Brasil a finales del año pasado el regulador anunció que volvería a analizar la operación, si es que no se vende.

Todo lo anterior apunta a que, tanto en Brasil como en México, Disney no habría hecho lo suficiente para vender el negocio y que buscaría una nueva prórroga en ambos países, lo que se ve difícil.

Pero ello enfrenta complicaciones: Fox Sports se ha venido descremando por la renuncia de directivos y talento, a pesar de que el IFT ordenó que el negocio se mantuviera sano y atractivo.

Por otra parte, la funcionaria responsable del análisis de la operación y el cumplimiento de las condiciones impuestas, Georgina Kary Santiago, renunció al cargo de Titular de la Unidad de Competencia del IFT en enero.

Se rumora que la funcionaria se separó de su puesto, presionada por una denuncia que habrían presentado en su contra un importante número de Diputados Federales ante la Contraloría del IFT.

Así las cosas, se observa complicado el panorama para Disney y su hoy subsidiaria Fox Sports, la empresa que buscó terminar con el duopolio televisivo que existía en el futbol mexicano.

Para ello adquirió los derechos de 5 equipos: León y Pachuca de Jesús Martínez, Monterrey de Femsa de José Antonio Fernández Carbajal, Xolos de Jorge Hank y Santos de Grupo Orlegi de Alejandro Irarragorri, para llevárselos a la televisión de Paga.

Televisa de Emilio Azcárraga posee la mayoría en sus 7 canales de televisión abiertos y de paga: América, Cruz Azul, Juárez, Necaxa, Pumas, Tigres, Toluca y Chivas sin exclusividad.

TV Azteca de Ricardo Salinas también posee juegos de Chivas y tiene derechos sobre los clubes del Atlas, Morelia y Puebla. Grupo Imagen de Olegario Vázquez Aldir transmite el Querétaro.

Si nadie presenta una propuesta formal en los siguientes días Fox Sports terminará siendo afectado en un fideicomiso, a pesar de que el negocio cuenta con importantes derechos exclusivos.

Claramente la apuesta de Disney regulatoriamente hablando no fue lo deseado. De inicio sólo ofrecieron temas procompetencia a los reguladores de Estados Unidos y de la Unión Europea.

Ahora, el tiempo se les viene encima y perdieron a su principal aliada en el IFT.

AYER QUEDÓ CONFIRMADO el dato que le veníamos adelantando días atrás: el famoso exjuez Baltasar Garzón es ya el abogado defensor de Emilio Lozoya Austin. El aguerrido jurista fue contratado por el ex director de Pemex en el gobierno de Enrique Peña Nieto. El penalista va cobrar entre 500 y 550 euros la hora de sus servicios. Su bufete es de los más caros del viejo continente. Pero el gobierno de la 4T no se va quedar atrás. La Fiscalía General de la República que capitanea Alejandro Gertz Manero trae al no menos afamado despacho de abogados Garrigues, de Fernando Vives.

LOS BANQUEROS ACORDARON que sean las secretarías de Salud, que comanda Jorge Alcocer, y de Hacienda, que lleva Arturo Herrera, las que decidan si se lleva a cabo o se suspende la Convención Bancaria de Acapulco que se realizará en una semana. Esa fue la decisión que adoptaron ayer tras la reunión del Grupo de Asociados de la Asociación de Banqueros de México, cuyos grupos presiden Julio Carranza de BanCoppel, Carlos Rojo de Banorte, Manuel Romo de Citibanamex y Raúl Martínez-Ostos de Barclays.

VA SER EN dos semanas máximo cuando la secretarías de Energía, que capitanea Rocío Nahle, y Hacienda, que lidera Arturo Herrera, anuncien el paquete de proyectos energéticos. De hecho no se descarta que sea el Día de la Expropiación Petrolera, el próximo 18 de marzo. Le adelanto que serán por lo menos 50 proyectos de 137 que presentó hace varias semanas el Consejo Coordinador Empresarial, que preside Carlos Salazar. En la tubería hay muchos que por una excesiva regulación no podrán destrabarse rápidamente.

ALFONSO ROMO SUFRIÓ una baja sensible en su primer círculo de colaboradores. Se trata de José Manuel Madero Garza, asesor honorario adscrito a la Oficina de la Presidencia. El exdirector del embotellador de Coca-Cola en el sureste, Bepensa, fue clave en el que sin duda va ser uno de los programas estrella de la 4T este año: Maíz para México, que se implementará en el próximo ciclo primavera-verano. Andrés Manuel López Obrador lo va anunciar en un par de semanas. Beneficiará de entrada a unos 300 mil productores.

COMO BANDOLERO. Así se plantó el director general de Normas de la Secretaría de Economía, Alfonso Guati Rojo, ante la jueza Laura Gutiérrez Romo para amenazarla de que iba a acabar con su carrera en el Poder Judicial y acusarla de corrupción por haber otorgado el amparo a la Concamín contra la NOM 051 de etiquetado frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas. La Judicatura Federal pedirá al presidente Andrés Manuel López Obrador respetar la separación de poderes y sancionar a este alocado funcionario de la 4T.

AYER EL JEFE de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, se fue con todo contra la familia Pérez Fayad, dueños de Grupo Fármacos Especializados. Los acusa de tejer una red de corrupción en el sector salud. Golpe mortal para esta empresa que en el último año ha despedido a más de 2 mil colaboradores y perdido contratos de farmaceúticas. Novartis, de Ana Longoria, es una de ellas. Otros clientes son Pfizer, MSD, Sanofi, Roche, GSK, Amgen y Janssen.