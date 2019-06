¿Doblan a AMLO?

Como se preveía, las negociaciones de la delegación mexicana que encabeza en Washington el canciller Marcelo Ebrard, se van a prologar, al menos, hasta hoy viernes.

Los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Donald Trump no han podido llegar a un entendimiento que disipe la amenaza de imponer aranceles de 5% a 25% a nuestas exportaciones.

Trascendió que ayer se avanzó hacia un acuerdo que requeriría que los migrantes que busquen asilo en Estados Unidos lo hagan también en el primer país seguro al que ingresen desde su origen.

Implicaría que adoptemos el estatus de “tercer país seguro”, algo que no conviene desde ningún punto de vista, toda vez que limitaría las oportunidades de desarrollo de los propios mexicanos.

Esta figura estaba descartada de inicio, pero ayer por la tarde el mismo Ebrard dejó entrever que esta exigencia de Trump ya está sobre la mesa y es altamente probable que se acepte.

Sería un gran medalla que el presidente estadounidense está a punto de colgarse, justo en el arranque de su campaña de reelección que es el martes 18 de junio en el estado de Florida.

El régimen de la 4T también se comprometió a enviar hasta 6 mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur para contener los cada vez mayores flujos migratorios de centramericanos.

El lunes le decíamos justo eso de la militarización de nuestra frontera como una medida concreta de las que espera Trump, y que la delegación mexicana sí llevaba como ficha de negociación.

También se estaría pactando un programa bajo el cual los solicitantes de asilo tendrían que esperar en México por tiempo indefinido en lo que se procesan y autorizan entrada al país vecino.

He ahí las tres cartas que podrían atajar la entrada en vigor del primer arancel de 5%. Si hoy México confirma su aceptación habrá avanzado significativamente.

Sin embargo la última palabra la va tener el propio Trump, que regresará a su país este fin de semana.

RADIO CENTRO Y otros concesionarios que han incumplido con sus trámites para la renovación de concesiones de radio, saben que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) está próximo a mandar inspectores a cerrar estaciones. De hecho, los emisarios de Gabriel Contreras ya han llegado a varias, pero no han asegurado equipos por extrañas razones. Los concesionarios en falta, ya sea por no haber pagado a tiempo o no aceptar las condiciones de la autoridad, están planeando emplazar a huelga a sus propias estaciones para que el regulador no les pueda retirar las concesiones vencidas. Así, una vez más, algunos concesionarios de radio abusan de la buena voluntad del IFT y de su rezago para seguir incumpliendo ley de telecomunicaciones y acuerdos del pleno de ese organismo. Pero en los sindicatos, léase el Sitatyr de Patricio Flores y el Stirt de José Victorín, no están muy convencidos de apoyar la medida, pues de irse a huelga el gobierno requisaria estaciones. Más bien los sindicatos prefieren asegurar los pagos a sus trabajadores ante reiteradas tretas de algunos operadores. Se le siguen complicando las cosas a Radio Centro de Francisco Aguirre, pero también a Radiorama, de Adrián Pereda y Javier Pérez de Anda.

OTRA GRILLA ES la que se cierne sobre el control del proyecto de la nueva refinería de Dos Bocas. Aunque es Leonardo Cornejo el que fue designado por la secretaria de Energía, Rocío Nahle, para encabezar los trabajos de este proyecto insignia de la 4T en materia de infraestructura, un pequeño grupo de jubilados de Pemex se está acercando a la funcionaria para influir. Lo integran Antonio Serna Casillas, Enrique Delgado, José Ochoa Zúñiga y Rafael Mendoza Huirache. Se asegura que están trabajando con Alberto Celestinos una estrategia para este complejo.

ICA, QUE DIRIGE Guadalupe Phillips, y el fondo canadiense CDPQ que maneja aquí Alonso García Tamés, están avanzando en un arreglo extrajudicial para dirimir sus diferencias. La segunda reclama una opción para adquirir el 51% que posee la primera en OVT, operadora de cuatro concesiones carreteras. El arreglo podría alcanzarse fuera de tribunales. Ahora mismo se litiga a fondo vía un arbitraje en Nueva York. El panel está conformado por Gerardo Lozano, Robert Smith y Eduardo Zulueta, como presidente.

NO SON 30 sino casi 40 millones de pesos los que Banorte se cobró a lo chino de factorajes del grupo de autotransporte de pasajeros Senda. Le informamos que los de Carlos Hank González ignoraron las medidas cautelares del Juzgado Primero de Distrito en Materias Civil y del Trabajo de Nuevo León. Leticia Hernández, que lleva el proceso, ha requerido en cuatro ocasiones al área jurídica a cargo de Héctor Avila la devolución del dinero. Incluso ya se pidió la intervención de la CNBV de Adalberto Palma. Senda aún no está en concurso mercantil.

ALEJANDRO SOBERÓN y Miguel Alemán Magnani se conflictuaron otra vez con Luis Miguel. Con todo, ya está firmada la segunda temporada de su serie que empezará a rodarse en breve y pasará nuevamente por la plataforma Netflix, de Reed Hastings. El contrato da a la productora Gato Grande los derechos para desarrollar el guión, que ya no tendría que ser palomeado por el cantante que, dicho sea de paso, acaba de dejar una cuenta de 250 mil dólares en un resort de Punta Mita que no saben a quién cobrarle: si a Soberón o a Alemán.