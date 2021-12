Documentan 24 incidentes por rediseño de espacio aéreo

EN UN INTENTO desesperado de no ser destituido de su encargo al frente de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), su titular, Víctor Hernández, se lanzó a la ofensiva.

Trata de disipar la ola de dudas y preocupaciones, ya rayando en alarma, que se han levantado en las últimas semanas, incentivadas por 24 incidentes graves documentados en el espacio del Valle de México.

De acuerdo a documentos del propio Seneam, se reportan 24 incidentes de consideración, producto del rediseño que impusieron sin la suficiente capacitación a los nuevos controladores.

De los 24 incidentes, ocho se atribuyen a la “falta de conciencia situacional”; siete a las desviaciones operacionales, y nueve a la vigilancia que al final, según el reporte, redunda en culpa de las dos anteriores.

Pero Seneam nunca ha admitido que la responsabilidad real de estos incidentes es el rediseño del espacio aéreo y la falta de capacitación y experiencia de los controladores que están trabajando en las consolas.

El documento en cuestión se denomina Cédula de Recomendación de Seguridad Operacional (CR-SMS 01/21), está fechado el 10 de noviembre y lo firma el controlador Gustavo Alcalá.

Reporta 24 incidentes graves, aunque haya muchos más, e incluye una serie de recomendaciones.

Pero debido a que Seneam se ha constituido en juez y parte, en ningún momento acepta las enormes fallas en que ha incurrido este organismo, sino que todo lo atribuye a los propios controladores.

En el fondo, el problema es que el famoso rediseño está hecho sobre las rodillas y como un modelo tipo videojuego donde no existen los imprevistos que la operación cotidiana le plantea a las operaciones aéreas.

Por ese mismo motivo la capacitación ha sido un fiasco, ya que cualquier desviación del diseño deja a los controladores sin saber qué hacer y pone en entredicho la seguridad y la credibilidad de Seneam.

Hernández dice que el jueves NavBlue entregará el estudio de factibilidad de interacción de los aeropuertos Benito Juárez y Felipe Angeles, cumpliendo la normatividad de la OACI y “todos sus anexos”.

Lo cierto es que la factibilidad no está documentada en un simulador de tránsito aéreo con todas sus posibles variaciones a las condiciones ideales y no han sido probados los procedimientos de vuelo y el libramiento de obstáculos con los aviones verificadores.

El problema más grande es que si llegara a haber un accidente, probabilidad que se incrementa en la medida que los incidentes graves no se atienden, el único responsable será Carlos Rodríguez Mungía.

El director de la Agencia Federal de Aviación Civil es el legalmente responsable porque el Seneam no tiene facultades de autoridad. Pese a ser los autores del rediseño, no son imputables en caso de un accidente.

Un tema que debe quitarle el sueño a las autoridades, ya que en última instancia el secretario de Comunicaciones, Jorge Arganis, deberá dar cuentas por mantener la situación en este estatus.

PUES NADA, EL Congreso estadounidense no votó ayer el polémico subsidio de 12 mil 500 dólares para incentivar la compra de vehículos eléctricos. Pero no crea que los congresistas se están desistiendo. Chuck Summer, líder de la mayoría en el Senado, dijo que los congresistas se perfilan para aprobar el proyecto de ley de gasto social del presidente Joe Biden antes de las vacaciones de Navidad. En ese contexto ayer el ministro canadiense, Justin Trudeau, reveló que su país y Estados Unidos están platicando la forma en cómo alinear los incentivos a los vehículos eléctricos para asegurar que no haya ventajas injustas de uno u otro país y resolver las potenciales disputas comerciales quye tendrían. La pregunta es si México está siguiendo los mismos pasos que Canadá o en una de ésas y los dejan solo con la carga de la controversia. Lo que ya se ve irremediable es la aplicación del incentivo.

EL FONDO DE de inversiones de tecnología estadounidense Silver Lake Partners concluyó la adquisición del español Grupo BC, que preside Santiago Bellver, dueña de Cibergestión. Ésta externaliza servicios hipotecarios y gestiona procesos operativos y servicios digitales para el sector financiero. Tiene presencia en Colombia, Chile, Perú y Brasil. En México está presente desde hace 15 años y es dirigida por José Ángel Borbolla. Se epecializa en la formalización de procesos hipotecarios para los bancos e incursionando en la externalización de servicios para el sector asegurador. Silver Lake posee más de 90 mil millones de dólares en activos y presencia en Norteamérica, Europa y Asia. La compra de Grupo BC fortalece la presencia del fondo a nivel global en el sector donde Cibergestión es líder en España y Latinoamérica.

GERARDO SIERRA YA presentó su aceptación como conciliador de Altán Redes. Una de sus primeras encomiendas será la de enfriarle los ánimos a Promtel, el organismo promotor de inversiones del Estado mexicano. Y es que fue a pedir medidas cautelares para que le paguen cerca de 400 millones de pesos, esenciales para que el operador que dirige Salvador Álvarez y que dirige Bernardo Sepúlveda pueda seguir desplegando la red. Promtel, que dirige Lourdes Coss, debería estar apoyando la reestructura de Altán. La compañía está en proceso de solicitar otro DIP (crédito en posesión del deudor) ahora por 200 millones de dólares. Los primeros 50 millones que solicitó y el consejo le autorizó ya los aplicó.

LE PLATICABA AYER del concurso mercantil de Landsteiner Scientific que la semana pasada cayó en el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil de la CdMx. El laboratorio de Miguel Granados y que dirige Arturo Morales está listo para hacer frente a sus compromisos con la banca. Además de contratos con el Insabi, IMSS y Unops, está expandiendo su radio de acción. Acaba de asociarse con el laboratorio coreano Osang Health Care para introducir una línea de dispositivos para la detección del Covid-19 y la influenza en una sola misma prueba PCR que no es invasiva. Asimismo, con la japonesa Fuji va introducir el Favipiravid, un nuevo medicamento para combatir el coronavirus una vez diagnosticado.

LA CASA DE bolsa Altor está más vigente que nunca. La operación fiduciaria ya está activa y la parte de mercado de capitales y mercado de dinero solo está a la espera del aval de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que preside Jesús de la Fuente. Quizás no lo sepa, pero la intermediaria que fundó Fernando Aportela es para impulsar a Pymes del sureste, pues sus accionistas son de esa región. El 54% de la casa de bolsa pertenece a David y Luis Arcadio Gutiérrez León, dueños del Grupo DG que fundó su padre, el tabasqueño David Gustavo Gutiérrez Ruiz, el último gobernador del territorio que después fue Quintana Roo.