Dos paquetes de energía divididos en al menos 50 proyectos

Este mes el gobierno va anunciar una lista de al menos 50 proyectos de gas, petróleo y electricidad que podrán desarrollar privados de manera particular y en sociedad con Pemex y la CFE.

La demora del anuncio se debe a tres causas: exceso de regulación en rubro energético, disputas al interior del gabinete y la falta de definiciones por parte del Ejecutivo.

Desde hace dos meses el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que preside Carlos Salazar, presentó 137 proyectos en los que se pretende que participe la inversión nacional y extranjera.

El documento, que tienen Rocío Nahle, Octavio Romero, Manuel Bartlett y Elvira Daniel, identifica proyectos donde el gobierno puede ir con privados y donde sólo habrá inversión estatal.

Andrés Manuel López Obrador estableció tres criterios para determinar la viabilidad de estos proyectos: 1) que el Estado no tenga que rescatar en el tiempo la inversión; 2) que los proyectos garanticen que los hidrocarburos no subirán de precio; y 3) que las empresas no pierdan competitividad frente a sus socios comerciales.

En las últimas semanas el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ha estado mediando entre Pemex, CFE y la Secretaría de Energía para establecer las dos listas de estos proyectos.

Ayer López Obrador, Herrera, Nahle, Romero, Bartlett y Alfonso Romo, el Jefe del Gabinete Económico, se reunieron para comentar esa lista de proyectos y definir los alcances de la inversión.

Como aquí hemos informado, en las últimas semanas Nahle, Bartlett y Romero han flexibilizado su posición para aceptar capital privado en algunas áreas que hasta finales del 2019 eran intocables.

Un gran obstáculo que impide avanzar son las regulaciones internas de diferentes dependencias que inhiben la inversión y puesta en marcha un buen número de los proyectos considerados.

Apunte a la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el mismo Pemex y la CFE, principalmente.

Los grandes aliados del sector empresarial son Romo y Herrera, quienes saben que el Estado no tiene recursos suficientes para impulsar la reforma energética que el país demanda.

Esta dupla sólo esperaba el regreso de Nahle por la India para finalizar la negociación. La reunión de ayer con el presidente debió ser determinante de los proyectos que serán incluidos en el anuncio.

En el sector privado estiman que el capital privado nacional y extranjero podría invertir hasta 70 mil millones de dólares en el que sería el programa de reforma energética más ambicioso de la historia.

El problema es que hay voces en la 4T que no están en favor de la participación privada y la demora del anuncio se debe al jaloneo que se da con Pemex, la CFE y la Secretaria Nahle.

AHORA QUE VIENE la Convención Bancaria el que estará en los reflectores será el Banco Accendo, que preside Francisco Javier Reyes de la Campa, un personaje desconocido en el medio y sin mayor experiencia en el sector. Es socio de Moisés Cosío Espinosa, quien es realmente el accionista individual de esa institución que hasta el año pasado encabezó Enrique Vilatela y que conocimos como Investa. Accendo se presentó como la gran promesa y hoy está al borde de la quiebra. Se ha mantenido consistentemente en el final de la lista de los índices de capitalización de la banca nacional. La administración de Reyes ha sido desafortunada. No ha podido mantener la confianza de sus inversionistas y clientes y es el banco que más dinero pierde mes con mes. Es cuestión de tiempo para que empiecen las medidas correctivas o incluso una intervención de la CNBV, que ahora preside Juan Pablo Graf.

EL SENADOR RICARDO Monreal dio una señal como político profesional en favor de la 4T y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aseguró que los acuerdos que en el seno de una mesa de trabajo alcanzaron empresarios, trabajadores, sindicatos y legisladores sobre la regulación del outsourcing serán honrados. La mayoría de los legisladores de Morena respaldará los acuerdos que se llevaron a cabo y que se alcanzaron en la mesa de diálogo. “A los miembros del sector económico debemos tratarlos con respeto, sin simulación y sin mentiras; si los invitamos a discutir una reforma, no los engañamos. Si los invitamos a sentarse a la mesa para dialogar, para discutir y para acordar, ahora los legisladores tenemos que honrar nuestra palabra”.

EL DIRECTOR DE Normas, Alfonso Guati Rojo, está en todo su derecho de exponer sus argumentos ante un juez. Pero entre lo que dice y lo que hizo hay un abismo. El funcionario de la Secretaría de Economía amenazó, intimidó, violó el debido proceso y la separación de poderes al reclamar a la jueza Laura Gutiérrez Romo haber otorgado un amparo a la Concamin, de Francisco Cervantes. Justo porque representa al poder Ejecutivo debe respetar la la ley y las decisiones de otro poder. Si está seguro de que hizo bien su trabajo por qué fue a gritar, amenazar e intimidar a una jueza, justo en el momento que el país pide respeto a las mujeres.

HOY VENCE EL plazo para que los distribuidores interesados en la compra consolidada de medicamentos 2020 entreguen ofertas económicas a la Secretaría de Hacienda, que comanda Arturo Herrera. Hablamos del Servicio Integral de Recolección, Acondicionamiento, Entrega y Resguardo de Medicamentos, Vacunas, Lácteos, Psicotrópicos y Estupefacientes, Material de Curación de Laboratorio y Radiológico. Es una solicitud de información que lanzó la Oficial Mayor, Thalía Lagunes, que forma parte de la investigación de mercado. En abril debería arrancar la distribución que ahora se hará en 8 regiones del país.

POR CIERTO QUE desde el 31 de enero la nueva Oficial Mayor de Hacienda, Thalía Lagunes, envió a los laboratorios de medicinas de patente un listado de productos que debían contestar con sus respectiva propuesta económica el 5 de febrero. Las farmaceúticas respondieron puntualmente pero es el día que el gobierno de la 4T no finca las compras. Son cerca de 132 claves para cubrir los requirimientos del 2020. Los montos de compras a valor del medicamento de fuente única rondaría los 10 mil millones de pesos. A ver qué empresas están dispuestas a tirarse al piso en precios.

TOTALPLAY Y Netflix unieron fuerzas para ofrecer dos servicios en uno. Se trata de Totalplay Match, nuevo producto que contiene la tecnología de conectividad líder del mercado de Totalplay de hasta 500 megas, y el mejor contenido de series, películas y documentales de Netflix en una sola cuenta.