EPN heredó gasolinas chafas

Otra joya que le heredaron al gobierno de la Cuarta Transformación es la calidad de los combustibles que la administración de Enrique Peña Nieto importó.

Dicen que este fue un meganegocio que llenó los bolsillos de exfuncionarios de Pemex de sexenios pasados, pero particularmente del último, donde, otra vez, el nombre de Emilio Lozoya salta a la vista.

Octavio Romero, el nuevo director de la empresa productiva del Estado, acaba de solicitar una minuciosa revisión en los puertos mexicanos del Pacífico, principalmente en el de Manzanillo.

Para investigar la calidad de las gasolinas que se internan al país, el funcionario pidió la colaboración de Aduanas, que lleva Ricardo Ahued, y de la Procuraduría Federal del Consumidor.

La sorpresa fue monumental cuando los inspectores de la dependencia que encabeza Ricardo Sheffield constataron que muchas de las gasolinas importadas están fuera de norma.

Tienen altos contenidos de azufre y plomo y están por abajo de los octanos con que se producen las gasolinas en México. La Magna tiene 87 octanos y la Premium 93 y ya no contienen plomo.

A raíz de la crisis del huachicol que explotó el 21 de diciembre pasado, y la baja producción de gasolina en las refinerías nacionales, Pemex ha tenido que importar más para cubrir la demanda nacional.

Según datos de la Secretaría de Energía, de Rocío Nahle, importamos el 71% de las gasolinas que consumimos. Se compran 86.4 millones de litros diarios y se consumen 121 millones de litros.

Las importaciones provienen principalmente de Estados Unidos, que aporta 12.3 millones de barriles o el 70.5%; le sigue Holanda con 1.7 millones de barriles o el 9.82% del consumo.

Más abajo figura China con 1.3 millones de barriles o el 7.56%, y el resto del mundo: Corea del Sur, Brasil, Bélgica, Rusia, Francia, Letonia y Bielorrusia, con 2.1 millones de barriles o el 11.88%.

De todos estos países las importaciones que más crecieron fueron las chinas que pasaron de 896 mil barriles en 2018 a 1.3 millones de barriles del presente año. Aumentaron un 50%.

Y YA QUE hablamos de combustibles chafas, vaya brete en el que está metido por estos días Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), que dirige Óscar Argüello. Resulta que hace aproximadamente un par de semanas inspectores de la IATA (Asociación Internacional del Transporte Aéreo), que preside Alexandre de Juniac, estuvieron efectuando auditorías aleatorias en el Aeropuerto Internacional de la CDMX, que lleva Miguel Peláez. Cuando analizó un Airbus A340-600 de Iberia que volaba a Madrid la sorpresa fue que detectaron que el combustible no cumplía con los mínimos estándares de calidad. Acto seguido la empresa que preside Luis Gallego fue notificada del hallazgo en sus oficinas de Madrid. Ya se imaginará el enojo que hay contra las autoridades, especialmente con ASA que es la que despacha la turbosina a los aviones de esa terminal.

CITIBANAMEX VA POR otro ajuste a su plantilla. Al tercer trimestre recortó 2 mil plazas como parte de un programa de eficiencia operativa que implicó la tecnologización de procesos desde finales del 2018. Pero por lo visto no fue suficiente. Desde las oficinas de Nueva York que lidera Michael Corbat salió la instrucción de bajar entre 10 y 20% las plazas del banco en sus diferentes áreas. El grupo que preside Ernesto Torres sigue bajo la asesoría de McKinsey. Es esta firma consultora que maneja Sergio Waisser la que marca la directriz.

Y MIENTRAS UNOS sienten el rigor del nuevo régimen de la 4T, otros se sienten más que cómodos con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vueltas que da la vida. Uno es Carlos Hank González, el presidente del Grupo Financiero Banorte. Hace una semana clamó a sus colegas empresarios confiar en esta administración. Tanto confía el banquero que dejó su residencia del Rancho Santa Fe, al norte de San Diego, donde vivió al menos los últimos 6 años para residir permanentemente en nuestro país.

LE ADELANTABA LA semana pasada que el desarrollador inmobiliario Salomón Camahi ya está promocionando la venta de algunos, si no es que todos sus hoteles. Al parecer al dueño de Pulso Inmobiliario le hace más sentido echar toda la carne al asador al sector de la construcción que al turismo, que no se le ven muchas perspectivas. Apunte por lo pronto el Dreams Rivera Maya de 486 habitaciones que le opera AM Resorts, de Alex Zozaya. Otro es el Breathless, también en el mismo corredor y de otras 526 llaves.

SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA, que dirige Héctor Ovalle, subió ayer por la tarde la convocatoria para arrendar 600 camiones rabones, cien tortons y cien tractocamiones para movilizar los productos de Liconsa y Diconsa. Es un contrato de aproximadamente 2 mil millones de pesos por el que ya manifestaron interés Jet Van Car de Cuauhtémoc Velasco, Casanova Rent de Carlos y Joaquín Echenique, Integra de José Abascal y Lumo de Luis Montaño. Las ofertas se entregan el 3 de septiembre y el fallo el próximo 20.

MUY ENOJADOS SALIERON del Infonavit 8 de los 9 proveedores de tecnologías de información que participaron el lunes por la noche en la junta de aclaraciones que se prolongó por 5 horas. Se trata de la licitación para la contratación de la fábrica de software para SAP. Softtek, Mancera, Enabled, Indot y Sinergia. La única que no hizo ninguna pregunta y participó en calidad de mirón de palo fue Nasoft, que en abril se le venció ese mismo contrato. El organimso de Carlos Martínez incrementó en 240% el presupuesto para ese fin.

ALGUNAS DE LAS empresas que apoyan el nuevo motor de promoción VisitMexico, que preside Marcos Achar Levy, son Volaris de Enrique Beltranena, Posadas de José Carlos Azcárraga, Imagen de Olegario Vázquez Aldir, Televisa de Emilio Azcárraga, Google de María Teresa Arnal, Aeroméxico de Eduardo Tricio, Viva Aerobus de Roberto Alcántara, Microsoft de Enrique Perezyera y Expedia de Freddy Domínguez, entre muchas otras más.