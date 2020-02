El día que Gertz amenazó a Coello

Los bonos del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, iban en picada libre. Al interior del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador ya lo veían con recelo.

Los golpeteos con el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, lo empezaban a debilitar. La fallida propuesta de reforma al Sistema Judicial que elaboró y trascendió, fue la puntilla.

La cabeza de Emilio Lozoya Austin era el trofeo que necesitaba para reposicionarse en el ánimo del tabasqueño. Gertz se la había prometido, pero sus sabuesos eran incapaces de exhibirla.

A finales del año pasado el fiscal de la 4T perdió la paciencia. Tuvo un encuentro con el abogado Javier Coello Trejo. Le exigió entregar a su cliente. No era la primera vez que hablaban del tema.

Mucho antes de que fuera declarado prófugo de la justicia, Gertz y Coello buscaban el mecanismo para que Lozoya compareciera. Incluso los 3 reunieron antes de que se judicializara el caso.

Sin embargo, no hubo forma de detener el expediente y el ex director de Pemex en el gobierno de Enrique Peña Nieto tuvo que huir, pues la 4T lo estigmatizó como el símbolo de la corrupción.

Algo pasó porque Lozoya relajó sus propias medidas de seguridad. Hasta el año pasado estuvo escondido en Rusia. El propio régimen del presidente Vladimir Putin lo protegió.

Hace algunos meses le conté que por intermediación de su amigo, William Karam, el ministro de Industria y Comercio ruso Denis Manturov lo tuvo a buen resguardo.

Por su seguridad, Coello Trejo tuvo ese lance con Gertz a finales del 2019. El fiscal amenazó a su examigo con meterlo a la cárcel si no le entregaba a Lozoya Austin. Al litigante no le pudieron hacer nada.

Pero todo el aparato le cayó a su hijo Javier Coello Zuarth, pues la misma FGR le giró una orden de caputura en noviembre pasado por presuntamente alterar documentos oficiales de un caso.

Al final los Coello lograron desactivar el misil de Gertz Manero y consiguieron en los primeros días de enero el no ejercicio de la acción penal, pero la amenaza ya se había cumplido.

Por eso extraña que Lozoya prácticamente se haya entregado. ¿Cumplirá ahora él su promesa de hablar y responsabilizar de sus actos al expresidente Peña?

De perdida, al que no va dejar pasar es al que considera el responsable de su tragedia personal y política: el ex secretario de Hacienda Luis Videgaray Caso.

EL MISMO MARTES el Fibra UNO, que preside Moisés El-Mann salió a fijar postura respecto del acuerdo preparatorio que sus hermanos André y Max El-Mann convinieron con el Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, y el propio fiscal Alejandro Gertz Manero. Aquí le informamos que devolvieron 2 mil millones de pesos de casi 5 mil millones que la empresa Telra Realty le cobró indebidamente en el sexenio pasado al Infonavit. Los El-Mann fueron en esta operación con Rafael y Teófilo Zaga Tawil y la Unidad de Inteligencia Financiera les congeló las cuentas, mismas que ya fueron desbloquedas. Ciertamente, FUNO está exenta. Pero el golpe reputacional de sus socios sí les afecta. El fideicomiso de bienes raíces vale 125 mil millones de pesos. Trae muchos inversionistas extranjeros, principalmente de Europa y Estados Unidos. Las afores también. Considere a Siglo XXI de Felipe Duarte, Sura de Eduardo Solórzano, Profuturo de Alberto Bailleres, Pensionissste de Iván Pliego y Citi-Banamex de Rodrigo Zorrilla.

OTRA VEZ AL interior de la 4T están arrastrando los pies en eso de armar el famoso paquete de proyectos de infraestructura energética. Hasta ahora Alfonso Romo, el flamante Jefe del Gabinete Económico, no ha podido sentar a Rocío Nahle, Octavio Romero y Manuel Bartlett para “palomear” los proyectos que serán desarrollados por la iniciativa privada. Ya es público que no habrá rondas petroleras ni farmouts ni subastas eléctricas. Lo que pasará es única y exclusivamente aquello que se apegue a los postulados de Andrés Manuel López Obrador. Pero aún y así de claro que están los principios, los funcionarios no han podido sentarse a seleccionar de entre los 137 proyectos que el Consejo Coordinador Empresarial de Carlos Salazar les entregó. Mañana ya no se va anunciar nada. Ahora se habla del 28 de febrero.

EL JUICIO QUE se le sigue en Estados Unidos a Genaro García Luna prendió focos rojos en el Grupo México. Y es que al interior de la influyente empresa minera se teme que un nombre clave salte en las diligencias que se realizan en la Corte Federal de Nueva York. Se trata del de Rafael Gerardo Rios García, hombre que ocupó posiciones relevantes en el Cisen por su cercanía con Eduardo Medina Mora en los gobiernos de Vicente Fox y posteriormente en el de Felipe Calderón ya en la Secretaría de Seguridad Pública. Rios es el director de Seguridad en el grupo de Germán Larrea.

¿SE IMAGINA SENTADOS en la misma mesa negociando a Miguel Alemán Magnani y a Eduardo Tricio? O peor aún, ¿a Amado Yáñez con Javier Arrigunaga?, los acérrimos enemigos del sexenio de Enrique Peña Nieto. Por intervención del ahora preso Emilio Lozoya Austin, el dueño de Oceanografía pasó un buen rato en la cárcel por denuncia de Banamex, cuando lo encabezaba el segundo. Pues bien, vueltas que da la vida y ahora las circunstancias que propicia la 4T une a todos estos personajes en torno a un mismo interés.

MAÑANA SE CUMPLE una semana del consejo de AHMSA, en el que le dieron a Alonso Ancira los poderes para negociar la venta de la compañía. El lunes próximo será el consejo de Techint, de Paolo Rocca. Hay expectación en torno a lo que vaya a decidir el consorcio italo-argentino, el único que hasta ahora ha hecho un ofrecimiento formal de compra. Y es que no se descarta que al final se pueda dar un desistimiento si es que no satisfizo a AHMSA la oferta. Sería terrible. Ésta pierde diaramiente 1.5 millones de dólares.

BANOBRAS REVISA OFERTAS del primer paquete de mantenimiento y conservación de caminos y puentes. Es el Noreste, que involucra a los estados de Tamaulipas y Nuevo León. Son 348 kilómetros que pertenecen al Fondo Nacional de Infraestructura, que lleva Sergio Forte. El proceso usualmente lo llevaba Capufe, pero fue tal el mugrero que dejó Benito Neme que ahora el gobierno de la 4T asignó esa función al banco que dirige Jorge Mendoza. El techo presupuestal que fijó Hacienda, de Arturo Herrera, son 8 mil 700 millones de pesos.

RECIÉN LE INFORMÉ que Raúl López Martínez acaba de dejar la dirección de Finanzas de Interjet. El equipo de Miguel Alemán lo transfirió a otra área dentro de la misma aerolínea. Se trató de un movimiento táctico. Ahora estará a cargo de la dirección de Auditoría y el nuevo financiero es Óscar Herrera Restrepo. El fichaje lo hizo William Shaw, el director general de Interjet. Y es que Shaw y Herrera son viejos conocidos desde Viva Air Colombia, la aerolínea de bajo costo que el primero fundó y después vendió a Roberto Alcántara.