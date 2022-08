El insomnio de Del Mazo

EL FUTURO DE la elección para renovar gobernador en el Estado de México depende en gran medida de la disyuntiva en la que el mandatario de esa entidad se encuentra actualmente.

De la decisión de Alfredo del Mazo Maza va depender el futuro de la alianza opositora Sí por México para los comicios presidenciales de 2024 y la sobrevivencia de su propio partido.



Del Mazo enfrenta un doble dilema: actuar con determinación, defender la unión con el PAN y el PRD para asegurar un bloque consolidado que conserve el control de su estado y para que el PRI salga del clima de decadencia en el que se encuentra desde 2018.



El segundo dilema sería sucumbir ante las presiones de la 4T para que, como sucedió con Quirino Ordaz en Sinaloa, Claudia Pavlovich en Sonora, Omar Fayad en Hidalgo, Carlos Miguel Aysa en Campeche y Alejandro Murat en Oaxaca, entregue la plaza a Morena.

Para que el primer escenario ocurra, Del Mazo requeriría de un enorme talento político para coordinar un proceso de selección de un candidato opositor y convencer al PAN y PRD de que el ganador deberá contar con su apoyo.



En paralelo, establecer una gran alianza con el sector empresarial a nivel nacional y reunir a todos los sectores del Estado de México para hacer un frente común con el único objetivo de frenar a Morena, aliados y su candidata Delfina Gómez.



Esta eventualidad significaría para Del Mazo acabar con la luna de miel en la que durante casi cuatro años ha cohabitado con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y entrar en un clima de confrontación con los grupos más radicales del oficialismo morenista.

Por ello se habla de una segunda vía: la de asegurar su tranquilidad personal y la de su familia después de las elecciones de junio de 2023. Del Mazo sabe bien cómo se las gasta el actual gobierno con quienes deciden tomar el camino de la contrachoque.

Bastaría con que el coctel de la Unidad de Inteligencia Financiera de Pablo Gómez, la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero y la Secretaría de la Función Pública de Roberto Salcedo, se alinearan.



Desempolvar la información pública con la que se cuenta sobre un supuesto ocultamiento de una cuenta por 1.5 millones de euros en la banca privada de Andorra que el mexiquense habría abierto en 2012 como representante de una empresa holandesa denominada Abeodan Corporation.

Cierto o no, el simple hecho de abrir una indagatoria sobre este caso, que se remonta a la época en la que Del Mazo fungía como alcalde de Huixquilucan, sería suficiente para hacerle la vida imposible algunos años despúes de que entregue el poder.

El gobernador sabe la responsabilidad que pesa sobre él: defender el futuro de su partido y del grueso de la oposición de cara al 2024, o entregar lisa y llanamente el control de su estado a Morena a cambio de un pacto de paz.



El mexiquense sabe que si decide por la lucha política en favor del PRI y sus aliados y logra descarrilar a Delfina, de inmediato se vería encartado como candidato en la pelea por la Presidencia de la República.

Muchas cosas dependen de su decisión. Muchas razones para quitarle el sueño.

TODAVÍA NO EMPIEZA a gobernar Hidalgo y Julio Menchaca ya empezó a tener rebelión en las filas de Morena para integrar su equipo. Además ya le están anunciando que las arcas del Estado están vacías y con mil 200 millones de pesos perdidos. Al morenista, que rompió la cadena caciquil de los Murillo, los Rojo Gómez, los Rojo Lugo y los Osorio Chong, el gozo se le está yendo al pozo, porque desde su “partido” le están vetando y diciendo a quién puede poner y a quién no como miembros de su nuevo gobierno. Pero lo más grave es que la secretaria de Finanzas de Hidalgo, Yésica Blancas, trae perdidos los mil 200 millones que depositó en el desaparecido Banco Accendo, el que era de Javier Reyes de la Campa, que no ha podido ni podrá recuperar. Sobre ella y otros ya está investigando el ex Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, en su calidad ahora de asesor de Menchaca. En la tierra del “paste power” se dice que para el nuevo gabinete están apuntados Natividad Castrejón como secretario de Gobierno, Salvador Cruz en Seguridad, Guillermo Tello en Planeación, Eduardo Iturbe en Turismo, Carlos Henkel en Economía y Guillermo Olivares en Finanzas.

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López Obrador ordenó la construcción de un segundo acueducto desde la presa El Cuchillo hasta Monterrey para resolver el problema de abasto de agua con el aporte de cinco mil litros adicionales por segundo. La obra ya inició con el trabajo de ingeniería de diseño. El tendido de cien kilómetros será un tubo de 2.15 metros de diámetro y, dado que están asignando en forma directa los contratos, Ternium ha hecho correr la versión de que ellos amarraron un acuerdo y que serán los proveedores del acero. Entre los regios se dice que sería una incongruencia más del gobierno, dado que precisamente la planta de esta empresa que preside Máxino Vedoya en Pesquería, Nuevo León, es la que en mayor medida agravó el déficit de agua por su alto consumo. Además tendría que importar la placa de acero desde Brasil porque aquí no producen las calidades y dimensiones requeridas, a diferencia de Mittal o AHMSA, que sí tienen producción local.

PUES NADA, PARECE que el abogado Juan Collado va por un tercer defensor. Por ahí trascendió el nombre de Arturo Germán Rangel, quien fue socio del ex procurador Antonio Lozano Gracia. De hecho fue su subprocurador en el sexenio de Ernesto Zedillo. En los corrillos judiciales suena su nombre como relevo de los litigantes Mauricio Flores y Carlos Brambila, quienes a su vez sustituyeron a los penalistas Juan Araujo y César González. Tome la versión con reserva, aunque no es descartable dado que el entorno para el asesor legal de ex presidentes como Carlos Salinas y Enrique Peña dio un vuelco tras el acuerdo al que Andrés Manuel López Obrador forzó al fiscal Alejandro Gertz Manero y a su ex Consejero Jurídico, Julio Scherer, para que retiraran sus respectivas demandas poniendo fin al conflicto político más importante de este sexenio.

SANULAC NUTRICIÓN DE México, que dirige Mario Sánchez, lanzó ayer un programa integral con médicos, gobierno y organizaciones civiles para prestar servicios de educación sobre la atención para adultos de la tercera edad, el cual va dirigido a cuidadores de enfermos y a familiares de los pacientes. Se liberó al mercado Delicarpro, un producto dirigido a pacientes mayores con déficits nutricionales, con características de prescripción médica, aunque sin necesidad de receta, con lo que espera ventas anuales aquí por unos 20 millones de dólares, lo que le permitirá alcanzar un crecimiento de entre 12 y 14% en ventas, desde el 7% que tuvo en 2021. Sanulac es una división de negocio enfocada en la nutrición del paciente en tres frentes: infantil, deportiva y clínica. Pertenece al grupo lácteo francés Lactalis.