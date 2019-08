El nuevo duopolio de las vacunas

Birmex, el laboratorio estatal, se perfila como el gran ganador de los contratos de vacunas de la 4T.

De entrada, Salud les acaba de adjudicar un contrato de unos 2 mil millones de pesos.

Es para el suministro de la hexavalente, que en combo incluye hepatitis, disteria, tetanos, pertussis, polio y la haemophilus influenzae tipo B. Se adquieron 6.5 millones de dósis.

Es la primera vez que el gobierno adquiere la hexavalente. Si la dependencia de Jorge Alcocer hubiera optado por comprarlas desagregadas habría podido pagar 50% menos.

La vacuna costó 309 pesos y fue comprada a Sanofi, el laboratorio que preside aquí Fernando Sampaio, vía la Asociación Pública Privada que mantiene con Birmex. La vacuna aún no está del todo disponible.

Con la reciente inhabilitación de Laboratorios Imperiales Pharma la dupla Birmex-Sanofi se convertirá en el nuevo duopolio del rubro de las vacunas.

Los franceses ya tuvieron la exclusividad de vender a México la vacuna de influenza estacional durante 17 años. Fueron los reyes en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña.

Se estima que durante esos tres sexenios colocaron, de la mano de Birmex, 576 millones de dósis que significaron ventas por aproximadamente mil 500 millones de dólares.

Con el control que la 4T les está confiriendo para suministrar la misma de influenza y ahora la hexavalente, la empresa estatal que dirige Carlos Rello y su socia serán los nuevos reyes de las vacunas.

Con ese par de vacunas Birmex-Sanofi absorberá el 80% del presupuesto para vacunas. Estamos hablando de más de 4 mil millones de pesos anuales. Nada despreciables.

Sanofi resultó ser un gran operador político. Tres personajes que en distintos momentos han tenido posiciones claves en el gobierno le han pavimentado su andar en nuestro país.

La APP con Birmex se constituyó en el gobierno de Fox, cuando la subsidiaria mexicana era dirigida por Pablo Kuri, hasta diciembre subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

El que firmó por el gobierno la constitución de esa APP era Mauricio Hernández, entonces subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien repetiría con Calderón. Hoy es el director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS.

Al término de ese gobierno, el que es nombrado en esa misma subsecretaría con Peña fue Pablo Kuri, quien duró todo el sexenio y fue relevado en el gobierno de la 4T por Hugo López Gatell.

Sanofi tampoco le es distante al funcionario del régimen de Andrés Manuel López Obrador. Como catedrático, hay suficiente evidencia que lo vincula con patrocinios a sus investigaciones.

ICA Y EL fondo de pensiones de Québec CDPQ llegaron a un arreglo extrajudicial en torno a Operadora de Vías Terrestres, tenedora del Libramiento La Piedad, el túnel de Acapulco y las autopistas Kantunil-Cancún y Rio Verde-Ciudad Valles. Como adelantamos la constructora que dirige Guadalupe Phillips y y la caja que lleva aquí Alonso García Tamés venderán sus respectivos 51 y 49% de la concesionaria. Lo interesante es quién compra. Apunte a EXI, el CKD de Mario Gabriel Budebo, Luis Villalobos y Guillermo Fonseca.

TRES SON LOS grupos que oficialmente están en la carrera final para adquirir el MRO de Mexicana, este activo que fue el único que no entró a concurso mercantil. Considere a Interjet de Miguel Alemán Magnani y que comanda William Shaw, Viva Aerobús de Roberto Alcántara y que tripula Juan Carlos Zua Zua y MRO Holding del empresario salvadoreño Roberto Kriete, fundador de TACA, exaccionista de Volaris y hoy presidente de Avianca. El comprador va tener que hacer frente a pasivos por unos 30 millones de dólares.

PUES NADA, QUE la venta del Hotel María Isabel Sheraton en la CDMX no ha podido cuajar. Jones Lang LaSalle, que preside Pedro Azcué, tiene una sola oferta seria. Le puedo adelantar que es la del Grupo Bursatil Mexicano (GBM), de Diego Ramos, que está ofertando alrededor de 220 millones de dólares. Fibra Inn, de Víctor Zorrilla, estuvo haciendo el fronting. Según se sabe, la valuación ronda los 300 mil dólares el cuarto. Esta propiedad tiene 756 habitaciones y 74 suites. El problema es que data de 1962.

MARCOS ACHAR ES un hombre de negocios exitoso con alcance internacional que va aportar su conocimiento, relaciones y experiencia, para que la promoción de México en el mundo tenga un mayor impacto y se atraigan más turistas y más dólares. Algo muy importante es que no tiene conflictos de interés en la industria del turismo, no posee agencias de viajes, participación en hoteles, líneas aéreas ni negocios que lo distraigan de los objetivos ya planteados. Es el presidente del motor VisitMexico, única propuesta que no consideraba dinero público.

PESE Y A que el sector agraolimentario es de los pocos que registran crecimiento, a rangos de 3% según el Inegi de Julio Santaella, la 4T se apresta a darles otra estocada. No fue suficiente que Economía, de Graciela Márquez, cerrara las oficinas comerciales de China, Japón, Canadá, Francia, Bélgica y Uruguay. La Sader de Víctor Villalobos ya cerró las consejerías agrícolas de Singapur, China, Emiratos Árabes, Canadá y Guatemala y se teme por Estados Unidos, Bruselas y Japón.

URBVAN, LA APP de movilidad que fundaron hace tres años Renato Picard y Joao Albino, acaba de levantar 9 millones de dólares para seguir expandiendo su servicio. El financiamiento estuvo liderado por los fondos de inversión Kaszek Ventures de Hernán Kazah y Ángel Ventures de Camilo Kejner. Asimismo, participaron DILA Capital y Liil Ventures.