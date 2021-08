El top 10 para recordar a ORO en Pemex

DESDE QUE EL ingeniero agrónomo Octavio Romero Oropeza (ORO) dirige Pemex, son innumerables las versiones de su salida. Sea por mala relación con la Secretaría de Hacienda, o por diferencias con Rocío Nahle.

Su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador hace que lo vean en algún cargo de consuelo y no en la banca: al frente de alguna secretaría o de diputado plurinominal. El caso es que razones hay muchísimas para verlo fuera de la mayor empresa de México.

Algunas de ellas:

1.- Romero ha rechazado que el accidente del 22 de agosto pasado en el complejo Ku-Maloob-Zaap se debiera a falta de inversión en mantenimiento, afirmando que es el rubro en que más se ha invertido.

En 2020 Pemex gastó en mantenimiento 16 mil 816 millones de pesos y este año tiene un presupuesto de 10 mil 703 millones de pesos, 6 mil 113 millones menos.

Pero en lo que va del actual sexenio ya son cuatro siniestros importantes y tres de ellos han ocurrido este año.

2.- En el primer año de Romero Oropeza al frente de Pemex, la empresa registró pérdidas por 348 mil millones de pesos y “siguió sin estar en condiciones de ser rentable y generar valor económico para el Estado en ese año” y “presentó una alta probabilidad de quiebra técnica”, según determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

3.- En el primer semestre de 2021 las seis refinerías de Pemex procesaron en promedio 659 mil barriles diarios de productos petrolíferos, 0.8% menos, frente al mismo periodo del 2020, según la Secretaría de Energía. La cifra está lejos, y ya se ve inalcanzable, de la meta propuesta por el gobierno lopezobradorista de un millón 100 mil barriles diarios.

4.- Los pasivos de Pemex ascienden a 115 mil millones de dólares, siendo la petrolera más endeudada del mundo.

5.- En lo que va del sexenio, para Moody’s la calificación crediticia de Pemex ha bajado hasta Ba3, ya en grado basura o especulativo. No solo eso: existe el riesgo de una rebaja adicional si los costos más altos de Dos Bocas caen en el balance general de Pemex.

6.- El sorpresivo anuncio de la compra de la refinería de Deer Park en Houston, Texas, enfrenta el rechazo de congresistas estadounidenses. Existe la preocupación en la Secretaría de Hacienda sobre el costo real que tendrá para las finanzas públicas, no solo por lo que se pagará por ella, sino por los pasivos ambientales que tendrán que atenderse.

Asimismo, la refinería ha sido rentable porque se ha manejado como una empresa y no ha estado expuesta a las decisiones políticas del gobierno mexicano, al esquema fiscal que ha prevalecido sobre Pemex y a la relación laboral que ha mantenido con el sindicato petrolero.

7.- Después de tomar el control operativo del megacampo de Zama, en julio pasado, la empresa estatal no cuenta con el capital para desarrollarlo.

En los planes, opciones y perspectivas de inversión y financiamiento para los 38 principales proyectos de exploración y producción para 2022-2036 que Pemex entregó a finales en julio pasado a la SHCP, no se incluyó Zama. En términos beisboleros, ni picha, ni cacha, ni deja batear.

8.- Al 24 de agosto, en lo que va de la pandemia han fallecido 595 trabajadores activos por Covid-19, según datos de Pemex. La empresa nunca ha precisado si se trata de personal en plataformas, buques, refinerías o empleados administrativos, ni cuántos han sido en hospital.

9.- Entre el 29 de febrero y el 26 de marzo de 2020, el Hospital Regional de Pemex de Villahermosa, Tabasco, suministró heparina sódica contaminada a pacientes de hemodiálisis.

Oficialmente hubo ocho muertos, aunque familiares afirman que fueron más, pero como no eran trabajadores directamente de Pemex, la empresa no los reconoció. A la fecha no se ha aclarado lo que sucedió ni se ha sancionado a nadie.

10.- El del 10 de noviembre de 2019, unos seis mil equipos de Pemex, cerca de 5% de sus computadoras y servidores, fueron hackeados. Los piratas informáticos solicitaron 565 bitcoins equivalentes a 4.9 millones de dólares para liberar los equipos.

Nunca supimos si los pagaron y qué fue de la información suastraída. Lo único que sí se conoció fue que los trabajadores tardaron semanas en recuperar el trabajo de escritorio.

El Pemex de Romero Oropeza, campeón mundial de la opacidad.

TODAVÍA NO HAY fecha para que sesione la Comisión de Cambios en la que el tema central será procesar la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador para que su gobierno acceda a los Derechos Especiales de Giro que este lunes el Fondo Monetario Internacional transmitió a México. Le decía hace unos días que de acuerdo con la Ley del Banco de México los recursos, unos 12 mil 117 millones de dólares, no pueden ser retirados como si se tratara de dinero constante y sonante. El régimen de la 4T tiene que pagar el equivalente para retirarlos de las reservas. El diferendo lo resolverá dicha comisión. Son seis votos. Por Hacienda votan el secretario Rogelio Ramírez de la O y los subsecrertarios Gabriel Yorio y Victoria Rodríguez. Por el instituto central el gobernador Alejandro Díaz de León y los subgobernadores Jonathan Heath e Irene Espinosa. En caso de empate Ramírez de la O tiene el voto de calidad y ya sabemos hacia dónde se inclinará.

AUNQUE HUAWEI, QUE lleva aquí Maximiliano Wang, negó a bote pronto que vaya a ampararse contra el crédito de emergencia de 50 millones de dólares que Altán Redes aprobó en su último consejo extraordinario bajo la figura de DIP (Deptor in Possesion), sus abogados están planteando a la compañía tratamiento de proveedor esencial por su impacto en la continuidad de la operación. Es probable que la jueza concursal, María Concepción Martín Argumosa, sí acepte la solicitud de la firma dirigida por Salvador Álvarez, aunque con algunas condiciones, como informes periódicos de gastos y que los recursos se apliquen al mantenimiento de la infraestructura.

TIFI ES LA nueva empresa de servicios financieros que inició con productos que buscan ayudar al sector empresarial y sus asalariados. Con Adelanto de Nómina cualquier trabajador podrá solicitar el depósito a su cuenta bancaria de los días laborados en una quincena antes de que ésta concluya, con un costo de 39 pesos por operación. TiFi, que aquí encabeza Hongyi Tang, forma parte del grupo global MIB Network, que tiene presencia en España, India, Kenia, Nigeria, México, Perú y, próximamente, Colombia. En nuestro país ha generado desde 2020 oportunidades financieras a cerca de 400 mil personas, a través de créditos personales por un monto total de mil 350 millones de pesos.

PUES NADA, QUE tanto el panel de expertos promovido por el gobierno de Claudia Sheinbaum, como el Colegio de Ingenieros Civiles de México, que preside Luis Rojas, han determinado que no hay defectos estructurales ni está comprometida la seguridad del túnel subterráneo de la Línea 12 del Metro. En el caso del primero, dicho panel está conformado por profesionales como Sergio Alcocer, Bernardo Gómez González, José María Rióboo, Raúl Jean Perrilliat, Juan Manuel Mayoral y Rubén Alfonso Ochoa.

JUAN CARLOS PÉREZ Góngora dijo desconocer que exista querella alguna de la Procuraduría Fiscal en su contra. Especialmente rechaza que haya cometido defraudación por concepto de Impuesto Sobre la Renta. No ha sido notificado de ninguna anomalía. No tiene conocimiento de que la autoridad le tenga abierta auditorías y afirma encontrarse desde el punto de vista fiscal en total cumplimiento él y sus empresas. Y en caso contrario, pide a la autoridad que se le notifique.