El veto a Santander de Citi y aparece Valmex

CITI MANDÓ UN fuerte mensaje ahora que entró a la segunda y penúltima etapa de venta de Banamex: un escarmiento, un guiño a Andrés Manuel López Obrador y una señal a los postores que siguen en la puja. El escarmiento fue a Santander. Como le había anticipado, la semana pasada iba a ser clave en el proceso de venta porque el equipo de Jane Fraser aplicó una primera depuración de interesados.

El banco de Ana Botín ofreció seis mil millones de dólares, apenas la mitad de lo que Citi pretende, es decir, 12 mil millones. La propuesta, nos dicen, causó indignación a tal grado que la respuesta fue demoledora.

Citi comunicó a Santander que ya no continuaría en las siguientes etapas del proceso, o sea, lo expulsó, algo que muchos no terminaron de entender porque era una oferta no vinculante que pudo ser mejorada.

Para el banco que dirige aquí todavía Héctor Grisi fue justa y razonable y no estuvo dispuesto a pagar más. Estuvo inclusive mil millones debajo de la estimación que publicó Credit Suisse, que lo terminó contratando como su asesor financiero.

Con la defenestración de Santander los de Citi eliminaron al único grupo extranjero que buscaba quedarse con Banamex, algo que ha venido exigiendo el actual inquilino de Palacio Nacional.

El desaguisado con Santander es una llamada de atención para el grupo de control de Banorte, que lideran Carlos Hank González y Carlos Hank Rhon: Banamex tiene un objetivo de 12 mil millones de dólares.

Además del precio, el banco que dirige Marcos Ramírez tiene el desafío de que la afore no la podrá comprar a menos que venda la participación que posee en la suya, la Afore Siglo XXI.

Por si lo anterior no fuera suficiente, está el reto de la eliminación de personal y sucursales para evitar redundancias; se habla de que Banorte terminará recortando Banamex entre un 30% y 40%.

A partir de esta semana Citi entró a la segunda fase de la venta que es la recepción y análisis de ofertas vinculantes y definitivas en la que no se descarta un deslinde, ahora, de Carlos Slim y su banco Inbursa.

Banorte, Germán Larrea y un tercer caballo negro están entrando a esa etapa. Estamos hablando de Grupo BAL, que preside Alejandro Bailleres, a través de su brazo financiero Valmex.

Larrea y ahora Bailleres lideran cada uno por su lado a un grupo de inversionistas mexicanos que están dispuestos a hacer aportaciones para quedarse con la joya de la corona del sistema bancario.

Bailleres es asesorado por Eduardo Cepeda, quien por muchos años estuviera al frente del JP Morgan en México, y a este grupo se está subiendo parte de la comunidad judía que trae Daniel Becker.

El segundo grupo de nacionales, el de Larrea, trae el soporte de otro conjunto de capitanes mexicanos de empresa como Eduardo Tricio, Alonso de Garay y Antonio del Valle, principalmente.

Y YA QUE hablamos de Banorte, la novedad es que es el primer fondeador de Crédito Real con el que se llegó a un arreglo. La institución que preside Carlos Hank González era acreedor preferente de la sociedad financiera de objeto múltiple que aún preside Ángel Romanos Berrondo y ya se salió. Fueron alrededor de mil 300 millones de pesos los que al final del camino el banco al mando de Marcos Ramírez logró recuperar, situación que ya se imaginará cayó como balde de agua helada en Santander, que comanda Héctor Grisi, y BBVA, que capitanea Eduardo Osuna, que fueron los dos bancos que promovieron embargos contra Crédito Real por adeudos por 400 millones y 700 millones de pesos, aproximadamente, en cada caso. Tras de Banorte viene ahora Nacional Financiera, que dirige Luis Antonio Ramírez, que a su vez reclama una deuda de otros dos mil 400 millones de pesos. Hasta donde sabemos, el banco del gobierno no tiene la intención de demandar. Es muy probable que la sofom le dé varios activos como daciones en pago, principalmente terrenos e inmuebles. Así que lo dicho, sin necesidad de concurso mercantil, Crédito Real está empezando a reestructurar.

UNA PAPA CALIENTE que tiene el general Jens Pedro Lohmann Iturburu son un buen número de documentos que falsificó su antecesor, Pedro Zenteno en Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México, mejor conocido como Birmex. Este modus operandi no sólo provocó desfalcos financieros en esa empresa de gobierno, sino que son actos en perjuicio de diversos proveedores de la administración pública. Un ejemplo de lo anterior es cuando en una carta fechada el 10 de junio de 2021, supuestamente firmada por la empresa Entafarma, SA de CV, se solicitó la cesión de derechos de cobro a favor de la razón social Denoter, SA de CV, por la cantidad de 68 millones de pesos. Posteriormente a esto, Raúl García Robles, quien fuera director de Administración y Finanzas de Birmex, de manera inusitada y sin seguir los procedimientos de ley, autorizó la cesión de derechos de cobro mediante el oficio DAF/701/2021 de fecha 22 de junio de 2021. Por tal motivo Entafarma inició un procedimiento legal para que se investigue la falsificación y para que se le pague el adeudo. Como ésta, hay muchas más que ya se investigan.

HAN PASADO YA once días que desapareció CompraNet y la Secretaría de Hacienda y su titular, Rogelio Ramírez de la O, han sido incapaces de dar una explicación razonable y precisa de la situación. En vista de su silencio, ahí le va lo que pasa: hay una pugna de dos grupos que al interior operan esa plataforma, misma que se agudizó hace dos meses con la remoción de su anterior director, Alberto Olivas. Desde hace dos años se enquistó una mafia que hizo de la manipulación de los resultados un gran negocio, porque encontraron la forma de alterar las ofertas técnicas y económicas en los procesos licitatorios e inclinar las adjudicaciones hacia los competidores. De hecho existen ya denuncias en la Fiscalía General de República, que comanda Alejandro Gertz Manero, y pesquisas de la Policía Cibernética que apuntan hacia Olivas y a Raúl Jaime Pilar, su segundo de abordo. El tema terminó salpicando a la Oficial Mayor de Hacienda, Thalía Lagunes, quien sobrepotegía a Olivas. La deshabilitación de la plataforma obedece a que se le realiza una auditoría forense donde la consigna ahora es borrar archivos comprometedores.

LA STARTUP ESPECIALIZADA en digitalización de operaciones inmobiliarias, Weetrust, concretó la adquisición de FIDO, el primer servicio en el país que permite realizar transacciones seguras en un ambiente “online”, recurriendo a esquemas de protección contra fraudes. Con la compra, la firma que encabeza Luis Cárdenas, y a la que se integra también el fundador de FIDO, Nacho Flores, completa un producto con el que brokers, compradores y dueños podrán acordar y notarizar operaciones inmobiliarias, realizar pagos y anticipos y culminar con la compra-venta de inmuebles a través de una plataforma digital. La startup competirá en un mercado valuado en alrededor de ocho mil millones de pesos anuales y en el que los anticipos representa históricamente un alto riesgo de fraudes, de ahí que se incorpora la figura de fideicomisos para el manejo jurídico de los recursos y, en el caso de las transacciones en la plataforma, la tecnología blockchain.