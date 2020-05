FUNO reacciona rápido

Pese y a la rigidez para mantener el aislamiento social, la industria fue de los últimos sectores en bajar la cortina y será el primero en levantarla, muy probablemente para la segunda semana de mayo.

Una empresa cuyo manejo financiero y operativo en medio de la emergencia sanitaria vale la pena contar es Fibra UNO, que preside Moisés El-Man y que dirige Gonzalo Robina.

La compañía tiene un impacto transversal en varios mercados que están siendo tocados de distinta forma por el COVID-19 y a los que este vehículo ha diseñado auténticos trajes a la medida.

FUNO es el arrendador inmobiliario número 1 de metros cuadrados. Posee 10 millones, de los que 55% son de uso industrial, 30% de uso mixto (155 centros comerciales y algunos hoteles) y 15% para oficinas.

El grueso de su actividad está en lo industrial, donde arrienda naves, centros de distribución y bodegas. Sus clientes son proveedores de rubros como el automotriz, aeroespacial, electrónica y maquiladoras.

A empresas de manufactura ligera ofrecieron diferimiento de pagos, pero a las de distribución y logística nada, porque son las que recibieron el estatus de “esenciales” y hoy están vendiendo más que nunca.

En el área comercial FUNO dividió a sus clientes en tres grupos: los que no cerraron porque son “esenciales”, otro más de 35 a los que analizaron caso por caso y los negocios pequeños individuales.

Con los primeros el trato se mantuvo igual porque siguieron operando y con los últimos se ofreció un esquema de pagos diferidos hasta junio, donde prácticamente se les dio un mes y medio de condonación.

Son pequeños negocios independientes a cuyos dueños FUNO como arrendador ofrece pagos diferidos de 40%, 20%, 20% y 20% de las mensualidades, que llevan a una condonación, en los hechos, de un mes.

Con los de en medio, las 35, se hicieron trajes a la medida. Aquí hablamos de restaurantes de Alsea de Cosme Torrado, tiendas de Inditex de Amancio Ortega o Sanborns y Telcel de Carlos Slim.

También restaurantes de CMR de Joaquín Vargas, Cinépolis de Alejandro Ramírez, boutiques de Grupo Axo de Alberto Fasja, Pastelerías El Globo de Daniel Servitje, por mencionar algunas.

El fideicomiso tomó la decisión de no despedir a ningún empleado, entre el corporativo y personal de las plazas, que en conjunto representan entre 900 y mil fuentes de trabajo.

Tambien optó por no cancelar contratos con proveedores, que representan hasta otros 8 mil empleos indirectos que ofrecen compañías que tienen tercerizadas, como limpieza, seguridad y mantenimiento.

FUNO también puso a la disposición del gobierno de la CDMX, de Claudia Sheinbaum, dos hoteles para alojar a personal médico que labora en clínicas del IMSS. Son 170 habitaciones en total.

ESTE MIÉRCOLES bajó la cortina Fármacos Especializados, que dirige Francisco Pérez Fayad. Le informé a principios de semana que con ello se cierra un capítulo en la historia de este grupo que fundó José Antonio Pérez y Pérez y que tuvo sus orígenes en 1978. La decisión, consecuencia del veto e inhabilitación que el gobierno de la 4T impuso a uno de los principales distribuidores de medicamentos, dejó en el desempleo a unas 2 mil personas. Pero no va ser el único cierre. Nos adelantan que para junio se espera también el de Selecciones Médicas, otra filial especializada en servicios integrales, como cirugías de mínima invasión, ortopedia y laboratorios. El IMSS de Zoé Robledo y el ISSSTE de Luis Antonio Ramírez eran sus principales clientes.

DÍA REDONDO AYER para Carlos Slim. Que se recuerde, ni en los gobiernos más neoliberales el magnate había ganado tantos contratos como ahora. El presidente que tanto repela de esa corriente salió más conservador que sus antecesores: Andrés Manuel López Obrador se dio el lujo de asignarle dos distintos con horas de diferencia. Por la mañana el Fonatur, de Rogelio Jiménez Pons, le dio el Tramo 2 del Tren Maya, como habíamos anticipado en la víspera. Y por la tarde la Secretaría de Economía, que lleva Graciela Márquez, le entregó el contrato de servicios de aprovisionamiento de infraestructura para centros de datos.

LE INFORMÉ AYER que Interjet recibió otra notificación de embargo de parte del SAT, que preside Raquel Buenrostro. El martes llegaron inspectores de esa instancia hasta las instalaciones del MRO de Mexicana, en el aeropuerto de la CDMX, para avisar del aseguramiento de 4 aviones Sukhoi que están resguardados en ese taller de mantenimiento que dirige Emilio Otero. Son parte de la flota de 22 aparatos que son propiedad, esos sí, de la aerolínea presidida por Miguel Alemán. Estos aparatos llevan aproximadamente 15 meses en el MRO. Son de los primeros que se bajaron y dado que se canibalizaron por falta de piezas, ya no estaban en condiciones de aeronavegabilidad.

LOS DUEÑOS DE la Bolsa Mexicana de Valores siguen en la búsqueda del sustituto de Jaime Ruiz Sacristán en la presidencia del grupo, tras la lamentable partida del banquero exaccionista de Bx+. Aunque Marcos Martínez sigue luciendo como el candidato más sólido, no hubo concenso en la Asamblea de hace exactamente una semana para designarlo. Guillermo Prieto, ex director de la Bolsa y presidente de la AMDA, es otra opción. Le referí también a Tania Ortiz, la CEO de IEnova que acaba de integrarse como consejera. Pues bien. Anote otro nombre que también se baraja. Se trata de Vanessa Rubio, la ex subsecretaria de Hacienda, hoy senadora por el PRI. Ya se pusieron en contacto con ella.

AYER SE PROTOCOLIZÓ el ingreso de Grupo Toka, de Hugo y Eduardo Villanueva, como nuevos accionistas del Banco Accendo. Como le anticipé, este jueves hubo Asamblea y se formalizó la capitalización por alrededor de 450 millones de pesos en dicha institución que encabeza Francisco Reyes de la Campa. Los tapatíos aportaron su negocio de vales, que agrega un flujo de unos 20 mil millones de pesos y toman 33% del capital. La incógnita es Moisés Cosío Espinosa, el socio que entró a la caída de Carlos Djemal aportando 350 millones de pesos. El fue quien trajo a Reyes y terminó diluído. De ahí que lo demandara y promoviera medidas cautelares.

EL EXGOBERNADOR de Nuevo León y exsenador priista, José Natividad González Parás, rechazó ayer que su despacho esté litigando frente al gobierno federal algún caso de Eduardo Bours. Aclaró que su bufete, que se dedica a temas de administración pública, planeación estratégica e innovación gubernamental, no es litigante ni lleva ningún expediente de los Bours. También precisó que lleva años de no ver al exgobernador de Sonora.