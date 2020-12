Grupo de los 10 y CMN quieren contrapeso a AMLO

Entre empresarios regiomontanos que integran el Grupo de los 10, hay algunos que no están de acuerdo con que Carlos Salazar se quede por más tiempo al frente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Su accionar lejos de distender la relación con Andrés Manuel López Obrador la polarizó, un enfretnamiento que ni el propio Alfonso Romo pudo contener. Los regios confían que ahora Tatiana Clouthier lo suavice.

Le decía ayer que en el sector empresarial reina la pesadumbre a dos años de gobierno de la 4T. Hoy más que nunca se encuentra dividido, sobre todo de cara a los próximos relevos que habrá en varias cúpulas.

Hace un año Francisco Cervantes, presidente de Concamin, pensó que la apuesta era promover a sus delfines, José Antonio Abugaber y Alejandro Malagón, pero ya se dio cuenta que se sería un error.

Por eso operó con ayuda de Palacio Nacional alargar su permanencia hasta septiembre, para ir con todo por la presidencia del CCE, lo que ha atizado más el enojo de sus correligionarios.

Se afirma que será todavía más dócil que Salazar frente a López Obrador, lo que no gusta ni a los regios Grupo de los 10, ni a los 50 dueños de las empresas más poderosas en el Consejo Mexicano de Negocios.

Los hombres del dinero han tenido que caminar sobre el filo de la navaja de la 4T en estos dos primeros años de gobierno, recibiendo golpe tras golpe, ya sea del legislativo que domina Morena, o del propio AMLO.

Aún así, ya sea por temor o porque todavía guardan la esperanza de un golpe de timón, han acompañado al tabasqueño. Por igual, los institucionales, o la estructura paralela alrededor de su Consejo Asesor.

Los presidentes de los organismos empresariales deben ser garantes de una interlocución digna, respetuosa y representativa frente a Lopez Obrador que poco cree en el sector privado.

Tanto el Grupo de los 10 como los miembros del CMN saben que si quieren tener interlocutores válidos con la 4T, deben promover al frente a dueños de empresas representativas, no a ejecutivos de pedigrí.

El líder nacional de los industriales aspira a suceder a Salazar, pero tiene tan poco consenso de las cámaras industriales que hay un grupo de expresidentes y miembros de Concamin que de plano piden su remoción.

El COVID-19 no era pretexto para no convocar a elecciones, misma situación para José Manuel López Campos, el presidente de la Concanaco-Servytur. Uno termina en febrero y el otro en marzo próximos.

La división en el sector empresarial también le vino como anillo al dedo al Presidente, que en medio de la crisis de cierre de 2020 y que se profundizará en 2021, necesita tener cooptado al CCE.

Su proyecto de transformación de país será más sencillo sin los contrapesos y la crítica del sector empresarial.

LÓPEZ OBRADOR NO se equivoca cuando arremete contra un sector de cámaras y asociaciones privadas y contra funcionarios de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Y es que hay hilos conductores que se conectan con adversarios políticos del tabasqueño. Grupos de interés políticos que lo mismo son de extracción priista o panista. Uno es Juan Carlos Pérez Góngora, que desde Palacio Nacional lo ubican como promotor de los amparos contra la terna que el Presidente mandó para designar al próximo Procurador de la Defensa del Contribuyente. El aguerrido Pérez Góngora pertenece precisamente a un grupo ligado a Manlio Fabio Beltrones. Justamente es el único que ya alzó la mano para relevar a José Manuel López Campos en la Concanaco-Servytur, que como le decía, prolongó su estancia hasta septiembre de 2021.

EFECTIVAMENTE, COMO LE dije ayer, Andrés Manuel López Obrador está haciendo todo para que Interjet no quiebre. No quiere pasar a la historia como Felipe Calderón, cuyo gobierno sepultó a Mexicana de Aviación. Ayer trabajadores de la aerolínea fueron recibidos en la Secretaría de Gobernación. Ahí las huestes de Olga Sánchez Cordero les manifestaron que la 4T no está a favor de requisar la compañía. Se acordó realizar una mesa de trabajo la próxima semana en donde además de esa dependencia tenga cabida la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Jorge Arganis, la del Trabajo que lleva Luisa María Alcalde, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a cargo de María Eugenia Navarrete y el presidente de Interjet, Alejandro del Valle de la Vega. Con el de ayer ya son cinco días que la empresa que dirige Carlos Rello no opera.

ESTÁ POR VENCER la concesión de MVS para de su plataforma de televisión de paga. Hablamos de la señal radiodifundida en la CDMX, el Canal 52. Las huestes de Ernesto Vargas querían transformarla en televisión abierta, pero se toparon con la novedad de que tenían que pagar cerca de 420 millones de pesos, que fue lo que desembolsó Francisco Aguirre para lanzar su canal La Octava. MVS dice no tener recursos, pese a toda la publicidad que recibió el sexenio pasado, y pidió al Instituto Federal de Telecomunicaciones que le prorrogue su concesión sólo como TV restringida por 20 años más. El problema es que dicha concesión prácticamente no tiene suscriptores y se cree que se está especulando con el espectro. El tema debe quedar resuelto esta semana. Cablevisión, de Emilio Azcárraga, perdió un canal similar, el 48, hace un par de años.

SIGUE EL PLEITO interaccionista en Desarrolladora Inmobiliaria Hotelera Playa Mujeres, dueña de un resort de 498 habitaciones que va operar como Paradisus, la marca más cara de Meliá. Félix Romano es el presidente y Rafael Zaga secretario. El segundo acusa al primero de privarlo de sus derechos accionarios y de 37 millones de dólares. En un nuevo giro Romano intentó que la controladora contrajera una deuda con un tercero, Guadarrama y Sierra. La intención era capitalizar la empresa y diluir a Zaga. El mes pasado el Juzgado Tercero de Distrito de Quintana Roo dejó sin efectos las resoluciones de la asamblea de septiembre, por lo que dichos créditos contratados carecen de legalidad y se mantiene firme el consejo de administración original, con sus respectivos poderes. Atrás de Guadarrama y Sierra está la familia El-Man y Elías Sacal.

EL TRAMO 5 del Tren Maya se licitará hasta enero. Como se sabe, el Fonatur de Rogelio Jiménez Pons lo dividió en dos rutas: una que correrá del aeropuerto de Cancún a Playa del Carmen y otro de ese punto hasta Tulum. Se estima que cada tramo costará unos 15 mil millones de pesos. Ya se están platicando los tiradores. Apunte a ICA que dirige Guadalupe Philips con Mota-Engil de José Miguel Bejos, La Peninsular de Carlos Hank Rohn con FCC de Carlos Slim, Sacyr que dirige Enrique Alonso con HYCSA de Alejandro Calzada y Rubau de Jorge Rubau con Aldesa que preside Alejandro Fernández.

JUAN COLLADO LLEVA 15 meses preso, acusado de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita. Nos dicen que el abogado ha intentado sin éxito llegar a un acuerdo reparatorio con la Fiscalía General de la República, que comanda Alejandro Gertz Manero. El litigante ofreció pagar 500 millones de pesos, pero le fue rechazado el planteamiento. La Unidad de Inteligencia Financiera, que encabeza Santiago Nieto, le tiene detectado depósitos en el Banco de Andorra por cerca de mil 500 millones de pesos.