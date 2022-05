Guardia Nacional asigna negocio de 2mmdp

audima

SIN LICITACIÓN DE por medio, el 1 de marzo la Guardia Nacional otorgó un contrato por adjudicación directa a Edenred México por mil 964 millones de pesos con una vigencia de diez meses.

Es para la adquisición y suministro de combustible de todos los vehículos que a nivel nacional opera la instancia que capitanea el general Luis Rodríguez Bucio, a través de monederos electrónicos.

Edenred México, que dirige Andreas Keller, es la favorita de los gobiernos: ha obtenido 2 mil 608 contratos por 34 mil 602 millones de pesos entre 2006 y 2021, la mitad por adjudicación directa.

En la exposición de motivos, la Secretaría de Seguridad argumenta que Edenred ya brindaba el servicio a la Guardia Nacional, por lo que “con la finalidad de no interrumpir la prestación”, se dio la adjudicación directa.

Sostiene además que la Guardia Nacional no estaba en condiciones de realizar otro procedimiento de contratación por medio de una licitación pública “por no contar con el tiempo suficiente”.

Edenred estaba en posibilidad de atender las necesidades y mantener las mismas condiciones del contrato vigente. De no haberse asignado, los servicios se habrían interrumpido.

“Al no contar con las tarjetas electrónicas para el suministro de combustible al día natural siguiente a la adjudicación, no se podían realizar cargas de combustible a las unidades vehiculares”.

Según la convocante, no hubieran podido atender las actividades de investigación, inteligencia y combate a los grupos de transgresores de la ley.

TERMINARON LA SEMANA pasada en Washington las adiencias del arbitraje en el caso Oro Negro contra el Estado Mexicano. Nos referimos a la demanda que un conjunto de inversionistas estadounidenses, personas físicas y morales, enderezaron contra Pemex. En las reuniones participaron Jorge Asali y Alfonso López Melih en calidad de peritos en materia administrativa, el primero por la petrolera y el segundo representando al contratista. José Luis Izunza y Javier Paz fueron los testigos expertos en materia penal, el primero por Oro Negro y el segundo por Pemex. Los equipos legales están liderados por Orlando Pérez de la Secretaría de Economía y por David M. Orta del bufete Quinn Emanuel. Viene ahora los alegatos finales. El panel arbitral, instaurado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, dependiente del Banco Mundial, lo preside el argentino Diego P. Fernández Arroyo y lo copresiden el chileno Andrés Jana Linetzky y el argentino Gabriel Bottini. La demanda que enfrenta México asciende a cerca de mil millones de dólares por presuntas violaciones al Tratado de Libre Comercio.

LA DETENCIÓN DE Eustaquio de Nicolás es a todas luces injustificada, al menos en lo que hace al supuesto adeudo con el Bancomext que le achacan. El dueño de Homex firmó el crédito en octubre de 2012 por 456.7 millones de pesos, no en la administración de Enrique de la Madrid, sino en la Héctor Rangel Domene. Ese crédito se reestructuró en 2015 y se pagó con acciones. Incluso los obligados solidarios negociaron un pago adicional que acordó aceptar el consejo del Bancomext en 2017, cuando lo dirigía Francisco González. No se entiende porqué hay una responsabilidad penal. Anuar García, un abogado de Guadalajara, lleva la defensa del “Tato”, detenido en el Reclusorio Oriente. Pero es probable que que se coordine con Raúl García Chávez, quien fuera titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la desparecida PGR, en tiempos de Enrique Peña Nieto.

PUES CON LA novedad de que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, entre que si se va o no se va Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR), se ha dedicado a sondear posibles colaboradores. Para que se entienda mejor: el abogado litigante ya está armando un equipo tentativo, bajo el escenario de que el presidente Andrés Manuel López Obrador efectivamente le encargue el despacho de la FGR ante una eventual salida de Gertz. “Yo soy presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta responsabilidad ocupa mi tiempo completo y no tengo espacio para la distracción. En segundo lugar hay un fiscal General de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero, a quien le reitero mi respeto, mi consideración y mi aprecio personal e institucional”, dijo Zaldívar el 20 de abril pasado.

PARA MUCHOS ANALISTAS las declaraciones de Ana Botín de ayer pueden interpretarse como una virtual retirada de la puja por Banamex. “Seré muy clara, sólo compraremos Banamex si podemos pagar en efectivo”. La presidenta de Santander advirtió que a su banco le iría bien en México, incluso sin una posible adquisición. Presumió en entrevista con Bloomberg Televisión que Santander ha ganado todos los meses participación de mercado en el negocio minorista en los últimos 22 meses, por lo que no necesitan comprar Banamex para seguir creciendo. ¿Será que los españoles ya decidieron hacerse a un lado para dar paso a los mexicanos que tanto añora Andrés Manuel López Obrador?

A ALTÁN SE le podría encarecer todavía más la millonaria reestructura financiera en la que está inmersa. Y es que el director del Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles (Ifecom), Edgar Bonilla, acaba de emitir una opinión en la que dice que el operador que preside Bernardo Sepúlveda Amor debe garantizar a los acreedores indispensables. ¿Se acuerda de ellos?, aquí le he reportado que Nokia que dirige Raúl Romero, Huawei que maneja Liu Jiude, Promtel a cargo de Lourdes Coss, Axtel de Armando Garza Sada y American Tower que conduce Guillermo Cordera llevan meses exigiendo ese estatus. El tiempo se le agota a Altán.

A PROPÓSITO DE concursos mercantiles, el Ifecom nombró conciliadora de Landsteiner Scientific a Elisa Evangelina Márquez, toda una experta en reestructuras y derecho concursal, ex Banamex y ex Álvarez García y Álvarez de la Torre, ex Cervantes-Sainz y ex White & Case. La semana pasada convocó a una primera reunión de acreedores. Participaron Bancomext de Luis Antonio Ramírez, Invex de Juan Guichard, BBVA de Eduardo Osuna y Banorte de Carlos Hank Rhon. Por la empresa el accionista mayoritario, Miguel Granados, y sus asesores Solcargo de Fernando Pérez Correa y Zimma de Arseny Lepiavka.

EN LOS PRÓXIMOS días surgirá la Agencia Nacional Informativa Libertad donde un grupo de periodistas encabezados por Francisco Reséndiz producirán contenidos que pondrán a disposición de medios tradicionales y nativos digitales que ayuden a fortalecer su oferta a sus audiencias y con ello el derecho de los mexicanos a la información. Ojo, hay empresarios muy interesados en respaldar el proyecto, pero hasta ahora se ha mantenido la convicción de que sea un esfuerzo independiente de periodistas de larga trayectoria.