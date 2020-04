Indeminizará gobierno a Constellations Brands

Ayer la plana mayor de Constellation Brands caminó por la calle de Moneda para llegar a Palacio Nacional y encontrarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La comitiva iba bien armada. De último momento se unió ni más ni menos que su CEO global, Bill Newlands. El ejecutivo no contemplaba venir, lo cual habla de la preocupación por su proyecto.

Lo flanqueó Jim Bourdeau, el abogado general del corporativo, amén del director de la filial mexicana, Daniel Baima, y el vicepresidente senior de Finanzas, Diego Reynoso.

Aparte asistieron dos consejeros claves que están en el board de Constellations Brands. Uno es Ernesto Hernández, quien fuera hasta el año pasado CEO de General Motors de México.

El otro, José Manuel Madero, CEO de Bepensa, el embotellador de Coca-Cola en el sureste. Hasta el mes pasado era uno de los colaboradores más cercanos de Alfonso Romo.

Trabajó muchos años en Pulsar, el grupo del ahora Jefe de la Oficina de la Presidencia, quien le dio el puesto de asesor honorario y tuvo a su cargo el proyecto estratégico “Maíz para México”.

Madero Garza formó parte del Consejo para el Fomento a la Inversión y Constellation lo subió a su consejo en septiembre pasado, justo cuando López empezó a cuestionar los permisos del proyecto.

El rechazo al proyecto de mil 400 millones de dólares en Mexicali se dio en un contexto de tensión y desconfianza en el Consejo Coordinador Empresarial, que preside Carlos Salazar.

Y es que a pesar de tener la promesa del propio presidente, de que la consulta ciudadana se inclinaría por el sí, al final operaron brigadas anti Constellations Brands para tirarlo.

Ayer por lo pronto voceros de Jesús Vizcarra, otro gran consumidor de agua en la zona, rechazaron tajantamente que el de SuKarne haya boicoteado el proyecto de los estadounidenses.

El empresario, juran y perjuran en su entorno, siempre respaldó la nueva fábrica. El industrial siguió de cerca la evolución de la polémica hasta el momento de la cuestionada consulta.

Newlands y compañía escucharon el mismo discurso que el tabasqueño en su momento les dijo a los constructores e inversionistas del frustrado aeropuerto internacional de Texcoco.

Exactamente el mismo que oyeron los desarrolladores de los gasoductos que el ilustre Manuel Bartlett tuvo a bien detener: que el pueblo sabio había tomado la decisión y que les reparará el daño.

Una más.

AYER LA ASOCIACIÓN de Telecomunicaciones Independientes de México, que agrupa a pequeños operadores que prestan servicios de TV de paga e internet a unas 500 mil personas en localidades chicas del país, hizo su “oferta” por COVID-19. En realidad demostró la poca seriedad de su dirigente, Salomón Padilla. A cambio de dar 2 megas de internet en contingencia, pidieron acceso gratuito a los canales premium de los Estados Unidos, léase Disney, Viacom, HBO y Discovery, entre otros. También pidieron usar gratis la postería y otro tipo de infraestructura estatal. Esto es justo lo que no se quiere ver en momentos de emergencia. Ya varios concesionarios están ayudando con contenido diversos y acceso gratuito a los portales de la Secretaría de Salud, a la par de no subir precios cuando el tipo de cambio se ha depreciado en un 25% y ellos siguen pagando costos en dólares, tanto por contenidos, equipos y enlaces satelitales.

El pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que preside Adolfo Cuevas, tiene que ir administrando qué medidas y cuándo las va a tomar, pues de lo contrario un sector que dejó muy frágil el ex comisionado Gabriel Contreras, con sobreprecios de espectro, carga regulatoria excesiva y poca eficiencia burocrática, podría no sobrevivir la pandemia en momentos cuando más gente requiere estar conectada. Nada más ver cómo en El Salvador aún la gente pudiendo pagar su servicio celular ya no lo hacen, ocasionando que las redes móviles se saturen y la continuidad del servicio sea inexistente.

EL FONATUR, QUE dirige Rogelio Jiménez Pons, abrirá hoy las propuestas del proyecto ejecutivo y construcción del tramo 1 del Tren Maya que va de Palenque a Escárcega. Son 228 kilómetros que tendrán un costo cercano a los 22 mil millones de pesos más IVA. El fallo es el 30 de abril para iniciar en mayo. Van ICA de Guadalupe Phillips, Grupo México de Germán Larrea, Mota-Engil de José Miguel, FCC y Carso de Carlos Slim, La Peninsular de Carlos Hank Rohn, Prodemex de Olegario Vázquez Aldir, CAABSA de Luis Amodío, Tradeco de Federico Martínez, Pinfra de David Peñaloza, GIA de Hipólito Gerard, Indi de Manuel Muñozcano, Omega de Jorge Melgarejo, entre otras. Mención aparte merecen el China Railway International Group, Power China Internarional Group y el China Communications Construction Company.

UN ALIVIO PARA el sector salud representara que según cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, que preside Manuel Escobedo, cerca de 14 millones de mexicanos cuentan con seguro de gastos médicos. Es decir, 12% de la población tiene acceso garantizado al sector privado en caso de que requieran atención medica u hospitalaria relacionada con el COVID-19. Es una buena noticia para el subsecretario de Salud, Hugo López-Gattel, ya que le ayudará a liberar capacidad del sector salud y con ello atender a un mayor número de pacientes. Otro que debió recibir esta noticia con buenos ojos es el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, pues el monto que estaría cubriendo a los enfermos con seguro de gastos médicos o que pagan directamente de su bolsa en hospitales privados podría rondar la friolera de los mil millones de pesos.

DE LOS 47 aviones que ya tiene abajo, 25 aparatos de Interjet están arrendados. Esas aeronaves se estacionaron en Tucson y Goodyear dice la compañía de Miguel Alemán Magnani, de mutuo acuerdo con sus rentistas. Se trata de Aircastle que está retirando cinco A-320, WCP que está bajando cinco más de los que tres son modelos A-321 y dos A-320, AerCap con cinco más todos A-320, ACG con cuatro A-321, Gecas con dos A-320, ICBC con dos A-320, Orix Aviation con un A-320 y Zephyrus Aviation con un A-320 más. Los detractores de la aerolínea que dirige William Shaw aseguran que son embargos por no pagar, pero la aerolínea afirma que se están sacando como parte de una negociación porque no hay pasaje que vuele ahora.

EN LO QUE va de la semana la afluencia de las autopistas urbanas se han caído entre 35 y 65%. En la CDMX y el Estado de México la ausencia de tráfico ya es notorio en el Circuito Exterior Mexiquense, Viaducto Bicentenario, el segundo piso del Periférico en el tramo de El Toreo a San Antonio y la Supervía de Los Poetas, todas operadas por Aléatica, que dirige Sergio Hidalgo. Pinfra, de David Peñaloza, es otra que también lo está resintiendo en El Peñón-Texcoco y la México-Toluca, al igual que IDEAL de Carlos Slim con la Autopista Urbana Sur y la vía Chamapa-La Venta, por mencionar algunas.