Insiste la CNBV en rescatar a Biva

El gremio bursátil cierra filas y contraataca por todos los frentes la iniciativa de la Secretaría de Hacienda para beneficiar a la Bolsa Institucional de Valores (Biva), a costa de las casas de bolsa.

Al día de ayer en la página de Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) hay comentarios en contra bien fundamentadas técnica y legalmente por las casas de bolsa de Banorte, GBM y Citi.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Por ello la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que preside Juan Pablo Graf, solicitó ya un plazo adicional para seguir recibiendo comentarios, llevando el caso hasta el mes de abril.

El mismo regulador, a través de su Vicepresidencia de Supervisión Bursátil que dirige Itzel Moreno, negoció la medida en la opacidad con el equipo de Santiago Urquiza y con el visto bueno de Graff.

Ahora la dirección general de Normatividad pide ampliación del plazo, lo que molestó al interior de la Asociación Mexicana de Intermediarias Bursátiles, que preside Álvaro García Pimentel.

Se preguntan a qué está jugando la CNBV y porqué mejor Graf y su jefe jerárquico, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, no rompen el extraño pacto con Biva, porque no tiene fundamento ni sustento legal.

La iniciativa rompe con el espíritu de competencia y con el principio fundamental de beneficio a un mercado, a una sociedad y a un cliente, y en tal sentido se pide retirarla porque implica pérdida de tiempo y dinero.

Sobre todo en un contexto de astringencia económica para los negocios, afectados por la pandemia del covid-19, entorno que ha llevado a las casas de bolsa a registrar su peor año.

La señal de las intermedias de Diego Ramos por GBM, Banorte de Carlos Hank González y Accival que dirige Miriam Bullé, filial de Citi, es contundente contra ese empecinamiento a favor de Biva.

HAY UN ASUNTO en el expediente de concurso mercantil de Oro Negro, de Gonzalo Gil y José Antonio Cañedo. Resulta que en cumplimiento de una sentencia de amparo, a través de una resolución de 22 de febrero de 2021, el Juez Segundo de Distrito en Materia Civil aplicó el artículo 87 de la Ley de Concursos Mercantiles y dejó sin efectos los actos que Nordic Trustee, principal acreedor, llevó a cabo en infracción de la ley concursal y que resultaron en una estrepitosa pérdida de valor y deterioro de la empresa. De forma cuestionable, y poniendo un ejemplo perverso que podría afectar a otros negocios en proceso de reestructura financiera, el juzgador Horacio Nicolás Ruiz Palma, bajo el pretexto de una suspensión en un amparo, frenó la resolución, contraviendo disposiciones de orden público y afectando el interés social. Pero el escándalo no termina ahí, pues pese a que los pasivos de Oro Negro superan los 900 millones de dólares, el juez Ruiz estimó que únicamente pediría una garantía por 100 mil pesos para responder por los daños y perjuicios. Es un acto que debería de llamar la atención del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar.

LE PLATICABA QUE la guerra entre la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y la dupla de Pemex, Octavio Romero y Marcos Herrería, escaló un peldaño más de intensidad con la denuncia que los dos últimos promovieron, vía el director de Pemex Logística, Javier Emiliano González del Villar, contra los seis gerentes de las refinerías de la petrolera. Los acusan de huachicoleros. Se trata de Felipe Careaga de Tula; Martín Rodríguez de Madero; Fidel Vizcaíno de Salamanca; Hermilo de Atocha de Minatitlán; Ricardo Martínez de Salina Cruz, y Abner Santaría de Cadereyta. Le informé que la Fiscalía General de la República concedió el no ejercicio de la acción penal en este último caso. La relación de Nahle y Romero Oropeza llegó a un punto de no retorno.

Y MIENTRAS NAHLE Y Romero se desgreñan, las petroleras privadas y los inversionistas se preparan ante lo que se perfila como un nuevo golpe del gobierno de Andrés Manuel López Obrador al rubro energético: cambios a la Ley de Hidrocarburos que, a imagen y semejanza de la Ley de la Industria Eléctrica que busca reinstaurar el poder monopólico de la CFE, que dirige Manuel Bartlett, ahora pretende afianzar la supremacía de Pemex como agente dominante en el sector. En uno de los ajustes legales se propone que la Comisión Reguladora de Energía, que preside Leopoldo Melchi, y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que encabeza Rogelio Hernández, pierdan su autonomía y se resectoricen en la Secretaría de Energía, algo que en la práctica ya se da. Así las cosas con la 4T.

PUES NADA, QUE Grupo Posadas acaba de contratar un crédito de 450 millones de pesos y abrió un fideicomiso de garantía en el que depositó las acciones de sus hoteles Fiesta Americana Reforma y Fiesta Americana Guadalajara. Los recursos que obtuvo la cadena hotelera que dirige José Carlos Azcárraga servirán básicamente para el pago de la octava de las diez anualidades que forman parte de aquel acuerdo que le informé hace unos días pactaron el sexenio pasado con el SAT, para amortizar diferidamente el Impuesto Sobre la Renta. La compañía que fundó Gastón Azcárraga Tamayo enfrentó objeciones de Raquel Buenrostro, funcionaria que pretende la liquidación inmediata. Pablo Azcárraga ha cabildeado al más alto nivel para que les respeten el convenio.

EN EL ESTADO México, que gobierna Alfredo del Mazo, aseguran que las viejas prácticas de entregar contratos multimillonarios y leoninos a los amigos aún no se terminan de erradicar. La Secretaría de Hacienda, de Arturo Herrera, y la Unidad de Inteligencia Financiera, de Santiago Nieto, deberían seguirle la pista a EDM de México, especializada en la fabricación de envases metálicos e impresión digital. Es proveedor autorizado de ese gobierno, así como de los de Hidalgo, Tlaxcala, CDMX, Sonora, Tabasco y, en los últimos cinco años, de Tamaulipas, Quintana Roo, Jalisco, Puebla, Veracruz y Nuevo León. Llama la atención que siga teniendo una relación activa de contratos con las tesorerías de los estados, pues se ha ventilado que podría ser un negocio que funge sólo como fachada.

MAÑANA A LAS 10 horas más de 20 mujeres líderes en distintas disciplinas compartirán su visión en el foro anual We Lead. Algunas de las participantes son Loreanne Martínez, co fundadora de Kavak; Érika Sánchez, vicepresidenta de Lemon Studios; Mercedes Palomar, confundadora de Lady Multitask; Romina Sacre, escritora y emprendadora digital; Patricia Armendáriz, directora de Financiera Sustentable, y María Ariza, directora de la Bolsa Institucional de Valores, entre otras más. El evento es virtual y lo organiza Lidh, que co fundó Bárbara Arredondo.