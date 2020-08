La Secretaría del Bienestar, pero de unos cuantos

Pues resulta que la Secretaria de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, que encabeza Almudena Ocejo Rojo parece que ha contribuido mucho al bienestar.

Pero al bienestar económico de algunos cuantos de sus más allegados funcionarios.

Y es que desde su nombramiento en marzo, un sinfín de problemas se han presentado en la dependencia.

La secretaría en cuestión se ha convertido en una mina de oro para quienes el dejar atrás la corrupción no es una posibilidad. Todo este desorden y opacidad ha sido muy bien aprovechados por personajes.

Uno de ellos es Renato Crespo, quien ocupó el cargo de coordinador de Recursos Materiales y quien junto con su subordinado, Roberto Carlos Guzmán, en sólo 2 meses estructuraron 10 empresas.

Obviamente compañías a su servicio a las que adjudicaron contratos en oscuros procesos de asignación directa, invitaciones o licitaciones absolutamente controladas y dirigidas para beneficiar a sus empresas.

Así, los pésimos y turbios manejos en esa cartera culminaron en una cortina de humo en la que salió Crespo y se designó a Jessica Rodríguez Cañete, que carece de experiencia en el sector de adquisiciones.

Pero tampoco en la administración pública, lo que ha dado como resultado que el tal Renato Crespo, sin pertenecer ya a la secretaría, sea quien aún en conjunto con

Guzmán, operen las contrataciones.

Es común verle despachando negocios en las oficinas de la Coordinación de Recursos Materiales, en las que tiene el control de la asignación de contratos y un manejo total respecto de los proveedores.

La actuación de todos estos personajes debe ser investigada a fondo, pues esas conductas plagadas de beneficios personales ensucian la bandera de honestidad con la que se promueve Claudia Sheinbaum.

EN LUGAR DE estar engolosinado con sus 5 minutos de fama nacional a la semana, señalando con su dedo flamígero a los gasolineros corruptos, Ricardo Sheffield debería voltear a ver lo que sus pupilos andan haciendo en casa, la Procuraduría Federal del Consumidor. Que cheque a su subprocurador de Verificación Cuauhtémoc Villarreal, que vaya a usted saber qué acuerdos traiga con Mabe, porque está empecinado a sacar del mercado a la empresa Super Flama, de Bernardo Vallejo. A través de Pablo Moreno, director de Relaciones Institucionales, las huestes de Luis Berrondo y la Profeco han instrumentado un consistente acoso con operativos, aseguramiento y prohibición de la comercialización de sus tres modelos de parrillas eléctricas y estufas de mesa más vendidos y que le han causado mella al gigante de los electrodomésticos. El de Super Flama y sus productos Supra no es el único caso. Más productores pequeños viven asolados por Mabe, mientras Sheffield se vende en las “mañaneras” como el justiciero de los consumidores. Aquí también hay un caso de monopolio y competencia desleal que les afecta. ¿Qué no?

LOS TENEDORES DE los Certificados Bursátiles no garantizados o quirografarios de Aeroméxico aceptaron por unanimidad ofrecer a la empresa de Eduardo Tricio y Valentín Diez Morodo un stand-still de un año. Fue el acuerdo de la asamblea de ayer que le adelanté en la víspera. La compañía que dirige Andrés Conesa y preside Javier Salomón Marcuschamer no se movió un ápice de su planteamiento de hace un mes. En 12 meses no pagarán ni interés ni capital, hasta en tanto salgan del Chapter 11 o ingrese flujo para empezar a pagar la deuda de unos 2 mil 560 millones de pesos. Los que otorgaron la dispensa fuero Actinver de Héctor Madero, BBVA de Eduardo Osuna, Banco Base de Lorenzo Barrera, Intercam de Eduardo García Lecuona, Finamex de Eduardo Carrillo, Banobras de Jorge Mendoza, Mifel de Daniel Becker, Invex de Juan Guichard y Banco S3 filial de Santander de Héctor Grisi.

EFECTIVAMENTE, LOS SOCIOS de Aléatica están analizando empaquetar sus concesiones carreteras y lanzar un Fibra E, este fideicomiso especializado en infraestructura. Nada es definitivo todavía porque el fondo australiano IFM Investors, que encabeza en la región Aaron McGovern, no se termina de convencer. El que empuja el proyecto es principalmente el fondo de pensiones canadiense CDPQ, que lleva aquí Alonso García Tamés. En el menú de opciones para fibrar están el Circuito Exterior Mexiquense, el Viaducto Elevado Bicentenario, el segundo piso del Periférico que va del Toreo de Cuatro Caminos al Distribuidor Vial San Antonio, la autopista Atizapán-Atlacomulco, la Los Poetas-Luis Cabrera, la carretera Amozoc-Perote y el Libramiento Norte de Puebla.

FINALMENTE EL GOBIERNO del Estado de México, que encabeza Alfredo del Mazo Maza, adjudicó la APP Sureste. Le había platicado que se trata de un conjunto de 82 caminos que forman parte de la infraestructura libre de peaje de esa entidad. El ganador fue la empresa guanajuatense VISE, que preside Santiago Villanueva, que va consorciada con la compañía Impulsora de Soluciones en Infraestructura, de Ricardo Salinas Pliego. Las firmas invertirán alrededor de 4 mil 665 millones de pesos en la rehabilitación y conservación de esas vías de comunicación. Dejaron en el camino a Alfa Construcciones de José Abed y API Movilidad, la firma española que comanda Carlos Díaz Hidalgo.

JUSTO AL CUARTO para las 12, Casas Javer logró patear para febrero del año próximo el vencimiento de un crédito sindicado por 180 millones de dólares. La compañía que fundó en 1973 Marcos Marcuschamer, y de la que son socios el fondo Southern Cross y Glisco Partners, debió pagar hoy un cupón trimestral de ese financiamiento en el que están Credit Suisse que lleva aquí Nicolás Troillet, el HSBC que dirige Jorge Arce y el fondo canadiense CPPIB. La porción circulante del pasivo de largo plazo de Javer es de alrededor de 168 millones de pesos, de aquí la necesidad de diferir pagos del principal para no presionar su liquidez. Las desarrolladoras de vivienda son otras afectadas por el COVID-19.

AMÉN DE LA pugna con Concamin de Francisco Cervantes, CNA de Bosco de la Vega, Canacintra de Enoch Castellanos y Conméxico de Manuel Martínez López por la NOM-051 de etiquetado para alimentos envasados y bebidas no alcohólicas, la Dirección de Normas de la Secretaría de Economía abrió otro frente, ahora con las armadoras automotrices. Alfonso Guati Rojo quiere implantar la NOM-194, que endurece medidas de seguridad en los vehículos, disposiciones que transformarían automotores comunes a unidades inteligentes como los Tesla o los que diseña Google. ¿Se imagina cuánto se dispararían en costo? Reto para el nuevo presidente de la AMIA, José Zozoya.

POR CIERTO QUE en el caso de la NOM-051, los industriales acordaron cambiar su estrategia y escalarla ante lo que es un tema ya de supervivencia empresarial: aguantar hasta el plazo del 30 de noviembre, endosar el golpe a la economía regional y redireccionar la ofensiva a la Secretaría de Salud y a Morena, particularmente al subsecretario Hugo López-Gatell, principal operador en los congresos locales de la iniciativa para prohibir la venta de chocolates, refrescos, pan, botanas, etcétera a los niños. La tendencia que inició Oaxaca, profundizó Tabasco y ahora empujan Tamaulipas y sobre todo la CDMX terminará de devastar los micronegocios. En paralelo seguirán buscándose más amparos.

NO PIERDA DE vista la llegada de Mauricio Doehner como vicepresidente nacional de la Coparmex. Se trata de un evidente movimiento del Grupo Monterrey con miras a replantear los liderazgos en el sector empresarial en la era de la 4T. Doener tiene 24 años en Cemex. Fue secretario de Lorenzo Zambrano. El grupo que ahora preside Rogelio Zambrano lo mandó el último año a estudiar una maestría en Administración Pública a la Escuela de Gobierno de John F. Kennedy en Harvard. Regresó como vicepresidente de Comunicación Corporativa, Asuntos Públicos y Riesgos Empresariales de Cemex. Su incorporación al sindicato patronal es el primer paso para relevar a Gustavo de Hoyos. Al tiempo.