La guerra sindical que viene

Aprimera vista, México aparece como el socio más aplicado del T-MEC porque ha cumplido todas las exigencias de Canadá y Estados Unidos en materia laboral.

Como parte de su implementación el Congreso mexicano tendrá que actualizar leyes en propiedad industrial, industria automotriz, inversión extranjera, compras de gobierno y comercio exterior.

Ya sea por periodo ordinario de sesiones o en periodo extraordinario, y tan pronto como el Parlamento canadiense y el Senado de Estados Unidos lo aprueben, el T-MEC será ley.

México llega tarde en materia sindical porque los gobiernos de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña no hicieron la tarea.

Ahora el régimen de Andrés Manuel López Obrador va tener que bailar al ritmo de la música que toquen sus socios comerciales y la mejor muestra es que en lo sindical la fiesta apenas empieza.

La más importante y la que va a generar más efervescencia política es la que se espera en materia de democracia sindical y negociación colectiva de trabajo.

Apunte Pemex, CFE, ferrocarrileros, bancos, maquiladoras, gobiernos federal y estatal, así como la mayoría de los 500 mil contratos laborales que estarán en disputa.

La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, reconoce que el 80% de los contratos colectivos del país fueron “negociados” y firmados a espaldas de los empleados por líderes charros y patrones.

Y en casi todos los casos, las empresas tenían sindicatos blancos; el mismo AMLO ha dicho que los casos de democracia sindical se cuentan con los dedos de la mano.

En su momento, los sindicatos de electricistas encabezado por Luis R. Ochoa, el ferrocarrilero que lideró Demetrio Vallejo y el magisterial en los tiempos de Othón Salazar.

El 31 de julio pasado el Trabajo fijó un plazo de 4 años para que todas las empresas que tengan un sindicato realicen elecciones libres. Los gremios ya se empezaron a mover.

Hasta ahora de los 500 mil contratos colectivos que hay, 87 sindicatos se han registrados en la plataforma del gobierno y 86 han realizado la consulta a los trabajadores.

Se anticipa una guerra por la titularidad de los millonarios contratos entre los viejos liderazgos y los que promueve la 4T y sus asesores.

Apunte a la CTM de Carlos Aceves, la CROC de Isaías González, la CROM de Rodolfo González, los Ferrocarrileros de Víctor Flores y los Telefonistas de Francisco Hernández Juárez.

Esa batalla será en las calles y en las empresas públicas y privadas. Pemex, que dirige Octavio Romero Oropeza, será el primero.

SIETE ARRENDADORES DE vehículos se están disputando un negocio de mil 200 millones de pesos. Se trata de un contrato del INE, que comanda Lorenzo Córdova, para rentar durante tres años 2 mil 509 autos en dos partidas. La instancia falló a favor de Lumo Financiera, la de Luis Montaño, lo que provocó que las 6 restantes se inconformaran. En marzo del 2019 se publicó la Licitación LPN-INE-004/2019, que estaba diseñada para adjudicar mediante el método de puntos y porcentajes. Desde el primer fallo se observaron diversas irregularidades. Ya se encuentra vencido el compromiso del Órgano Interno de Control del INE para pronunciarse en relación a las nuevas quejas emitidas por los licitantes, derivadas de un segundo fallo dictado en septiembre. Y es que la Dirección Ejecutiva de Administración del INE decidió cambiar las reglas de contratación. Modificó la forma de calificar para mantener indebidamente a Lumo, firma que se acusa va amarrada a UNIFIN, la de Rodrigo Lebois, y a Jet Van Car, de Cuahtémoc Velázquez. Hace 5 meses que se inconformaron y los muchachitos de Córdova tenían 90 días para pronunciarse, cosa que todavía no hacen.

SE ACABA DE llevar a cabo en Houston una diligencia en la disputa entre Miguel Zaragoza Fuentes y su ex esposa Evangelina López Guzmán. El fundador y accionista principal del grupo gasero Zeta sigue sin llegar a un arreglo en la demanda por el 50% de su patrimonio, valuado en alrededor de 8 mil millones de dólares. Desde hace 2 años no ha habido ofrecimientos. En diciembre del 2017 Zaragoza instruyó a su entonces abogado, Diego Fernández de Cevallos, liquidar a su ex mujer con 200 millones de dólares. Pero la oferta fue rechazada.

INVEX, DE JUAN Guichard, y Apollo Global Management, que lleva León Black, cerraron un fondo privado de 200 millones de dólares que invertirá en empresas medianas mexicanas en los sectores de exportación de manufactura, petróleo, gas, minería, agricultura y turismo. Se trata de Altum Capital, que es administrado por Legorreta, Gómez y Asociados, que lidera Gerardo Legorreta. Dicho fondo se enfocará a negocios en los estados de Chihuahua, Sonora, Coahuila, Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo, Jalisco, Nuevo León y el Bajío.

PUES NADA, A Interjet se le siguen acumulando las deudas. Un reporte interno del Instituto Nacional de Migración, que dirige Francisco Garduño, da cuenta de que las 48 aerolíneas nacionales e internacionales con operacioines en México deben a ese organismo mil 280 millones de pesos por concepto de Derechos de No Residente y Derechos de Servicios Migratorios. Pero el 93% de ese pasivo, es decir, unos mil 193 millones de pesos, se atribuyen a la empresa que preside Miguel Alemán Magnani y dirige William Shaw.

HASTA LA PRÓXIMA SEMANA EL Ferrocarril del Itsmo de Tehuántepec, que dirige Gustavo Baca, emitirá fallos por los 5 tramos del Tren Transísmico. Se recibieron 79 ofertas en total. La decisión la tiene el Corredor Interoceánico del Itsmo de Tehuántepec (CIIT), que lleva Rafael Mollinedo. Un personaje clave en el proceso es Alberto Serranía, director general de Promoción Internacional y Nacional del CIIT. Es hermano de Florencia Serranía, la directora del Metro.

EL VIERNES LA Administradora Portuaria de Salina Cruz emite fallo del rompeolas de esa recinto. Doce empresas presentaron posturas, siendo la de Obras Marítimas HB que dirige Hernán González la más baja, con 3 mil 498 millones de pesos. Le siguieron Ingeniería Proyectos y Construcciones IPC con 3 mil 826 millones, CAABSA de Luis y Mauricio Amodío con 4 mil 123 millones y Grupo Gami de Manuel Muñozcano con 4 mil 485 millones de pesos.

LAS EMPRESAS VAN a tener que estar muy atentas con las denuncias que lleguen al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. El organismo de Mónica Maccise es caja de resonancia de demandas millonarias. Ya condenó a UBS México, que dirige Víctor Chávez, en un caso. Y el despacho fiscal Chevez Ruiz Zamarripa, de Fernando Ruiz, y el broker de seguros Marsh, que encabeza Ricardo Brockmann, enfrentan litigios similares.