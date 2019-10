La quinta crisis de salud

El sector salud se ha convertido en la piedra en el zapato para el presidente de la República. No es un tema menor, pues el impacto de los errores pegan directamente a la basde electoral del líder de la 4T.

A menos de un año de haber tomado posesión, cinco han sido las crisis que envuelven al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Con el desabasto del metotrexato ya vamos en la quinta crisis.

La de mayor magnitud y la que corre el riesgo de convertirse en un conflicto con Estados Unidos, es la de la compra centralizada de todos los medicamentos para el año 2020.

La decisión de modificar la estructura de compra y distribución es irreversible. Para el 2010 la Secretaría de Hacienda, vía la oficial mayor, Raquel Buenrostro, adquirirá en el extranjero las medicinas.

Particularmente de países con los que ni siquiera tenemos acuerdos comerciales, como es el caso de la India. De hecho el gobierno acaba de realizar un taller con empresas indias.

A través de la embajada de ese país unas 40 empresas farmacéuticas recibió de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) cursos para vender al IMSS e ISSSTE.

De las 5 crisis la del cambio del modelo de compra y distribución es la más importante. Pero no menos relevantes son las otras 4 que se han presentado en el sector salud en menos de un año.

En 4 de ellas, curiosamente, el responsable directo ha sido Hugo López-Gatell, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Junto con Buenrostro, es artífice de la nueva relación con laboratorios.

Pero también fue responsable de que se dispararan los brotes de sarampión, tras haber cancelado el suministro tradicional de las vacunas para controlar ese padecimiento.

Bajo el mismo razonamiento de compras amañanadas, el subsecretario se tardó en comprar insecticidas para atacar los contagios de dengue que se generalizaron por todo el país.

En el ámbito de López-Gatell, también, la crisis con los enfermos de VIH que igualmente enfrentaron hace unos meses la escasez de retrovirales, un expediente que no ha sido resuelto del todo.

En lo del metotrexato el funcionario no tiene nada qué ver, esa crisis es de la Cofepris, que preside José Alonso Novelo, quien si no se pone trucha le puede sobrevenir la que puede ser la sexta crisis.

Su dependencia tiene menos de 180 días para emitir el reglamento del uso de la canabis con fines médicos, un rubro que ayudará a enfermos con padecimientos específicos.

En medio de todo esto, ayer dejó la coordinación de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad Alejandro Mohar. Sus cercanos dicen que Buenrostro le pidió la renuncia.

VAYA CRISIS LA que se está viviendo al interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que preside Adalberto Palma. Luego de que ya había sido palomeado por Julio Scherer para asumir la vicepresidencia jurídica, a Gamaliel Patiño lo bajaron del caballo. Hace unos días lo mandó llamar el Procurador Fiscal, Carlos Romero, para informarle que no pasó el examen de confianza de la Secretaría de Hacienda. No solo no lo ascendieron, sino que le pidieron su dirección de Delitos y Sanciones. Además ya renunciaron Liliana Marcos, directora de Disposiciones; Alejandro Haro, director de Autorizaciones al Sistema Financiero; Érika Alvarado, directora de Autorizaciones Especializadas, y Denisse Mejan, directora de Autorizaciones de Tecnología Financiera. Todos le reportan a la vicepresidenta de Normatividad, Margarita de la Cabada.

LA PRESENTACIÓN DEL Plan de Infraestructura todavía va llevar varias semanas más. Se cree que Andrés Manuel López Obrador pudiera lanzarlo con el empresariado a finales de este mes que hoy comienza o incluso en noviembre. El presidente apenas ayer conoció el compendio de mil 600 proyectos que el consultor y desarrollador Felipe Ochoa alineó en un documento que preparó a Carlos Slim y que ha servido de punto de arranque. Ayer además de Slim estuvieron en Palacio Nacional Carlos Salazar y Antonio del Valle Perochena, los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial y del Consejo Mexicano de Negocios. AMLO los sentó con los secretarios de Economía Graciela Márquez, de Energía Rocío Nahle, de Hacienda Arturo Herrera y de Comunicaciones Javier Jiménez Espriú. La selección de los 100 primeros proyectos inició ayer.

A LA JUEZA Séptima de Distrito en Materia Civil, Concepción Martín Argumosa, le leyeron la cartilla en la Fiscalía General de la República. Los pupilos de Alejandro Gertz Manero la emplazaron a fundar bien su decisión de pasar por alto al fideicomiso de CI Banco y autorizar el pago directo de servicios a Pemex a la contratista Tecnologías Relacionadas con Energía y Servicios Especializados (Trese), o que reponga el proceso. Lo que sucede que esta jueza concursal ignoró la prelación de créditos y autorizó el pago de 113 millones de pesos a la compañía de Ricardo Silva y que representa legalmente el abogado panista Manuel Gómez Morín. Y ahora pretende que sea el banco que dirige Mario Maciel el que pague otros 16 millones de dólares.

SUS ALLEGADOS LE han recomendado que deje el país, pero él hasta la semana pasada estaba negado: “Van por ti, no lo dudes”. Se trata de Gerardo Ruiz Esparza, el secretario de Comunicaciones y Transportes de Enrique Peña Nieto. La Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, está por presentar la denuncia a la Fiscalía General de la República, que comanda Alejandro Gertz Manero. Son por cuatro expedientes que documentó la Auditoría Superior de la Federación, que lleva David Colmenares.

EL EMPRESARIO YUCATECO José Chapur es el más afectado con el cierre de operaciones de Thomas Cook, la afamada agencia de viajes inglesa. Más allá del número de viajeros que se quedaron varados en el Caribe mexicano, le anticipé desde el día que se declaró en quiebra que los hoteleros serían otros perdedores porque ofrecían crédito a la firma que preside Peter Frankhauser. En el caso de Cancún y Riviera Maya son alrededor de 30. A Chapur le dejaron una deuda de alrededor de 5 millones de dólares.

EL JURISTA MERCANTIL Miguel Jáuregui se acaba de sumar al bufete Cannizzo Abogados, una firma que ha cobrado importancia en los últimos lustros tras 40 años de experiencia en este mercado. A Jáuregui le precede una larga carrera en el ámbito legal y de las negociaciones comerciales internacionales. Se le recuerda como representante del gobierno de Estados Unidos durante las negociaciones del TLCAN y pieza fundamental en la firma del Tratado de Libre Comercio entre México e Israel.