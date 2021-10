La revancha de los cigarros electrónicos y los vapeadores

RECORDARÁ EL LITIGIO en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con la constitucionalidad del precepto de la Ley General para el Control de Tabaco.

La Cofepris, bajo la cuestionada batuta del subsecretario Hugo López Gatell, lo utilizó para prohibir tajante la importación y comercialización de los cigarros electrónicos o dispositivos de vapeo.

Pues ocurre que tan pronto la Segunda Sala resolvió los amparos en revisión 853 y 957/2019, se denunció ante el Pleno de la Corte una contradicción de tesis entre esos criterios, y el que había sostenido previamente la Primera Sala de la Corte en el amparo en revisión 435/2019.

La Primera Sala, integrada actualmente por las ministras Margarita Ríos Farjat y Norma Lucía Piña, y los ministros Jorge Pardo Rebolledo, Juan Luis González Alcántara y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ha sostenido que la prohibición de los cigarros electrónicos es inconstitucional.

En un proyecto del ministro Pardo, fallado por unanimidad en 2019, se resolvió que una prohibición absoluta de cigarros y dispositivos electrónicos sería una medida desproporcional.

Básicamente, la Sala dijo que no era razonable que en el país estuvieran permitidos y regulados los cigarros tradicionales, y que se prohíban los cigarros electrónicos.

Importante es notar que Ríos Farjat, hoy presidenta de la Primera Sala, aún no había ingresado a la Suprema Corte en esa fecha, y que la ministra Piña Hernández no votó porque estuvo ausente en esa sesión.

La Segunda Sala, por su lado, está integrada por la ministra Yasmín Esquivel Mossa y los ministros Luis María Aguilar, Fernando Franco, Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez Potisek.

Del registro de votación de los amparos 853 y 957, le informo que el ministro Laynez votó por la inconstitucionalidad y los otros cuatro integrantes establecieron que la prohibición sería constitucional, básicamente bajo una óptica de cautela de la salud pública.

Sin embargo, la misma Segunda Sala había sostenido previamente que la ley era inconstitucional, así que será importante atender las posiciones de sus integrantes una a una.

Con el panorama, el Pleno de la Corte discutirá un proyecto preparado por el ministro González Alcántara bajo el expediente de contradicción de tesis 39/2021.

En la lista de la sesión del Pleno de mañana jueves 14 de octubre, el tema está previsto en el lugar número tres, por lo que lo más posible es que se discuta la siguiente semana.

Por cierto, en el Pleno un voto muy relevante es el del propio ministro presidente Arturo Zaldívar, que no es parte de las salas y por ello no se ha pronunciado sobre este tema.

Entre los afectados e interesados registre a la Cofepris que dirige Alejandro Svarch y a la Secretaría de Salud que lleva Jorge Alcocer, que han hecho todo lo posible por implementar y defender estas prohibiciones.

Hay grupos de médicos interesados, así como también usuarios conocidos como “vapeadores”, que darán la batalla defendiendo su derecho a elegir y a tener opciones.

En relación con los usuarios de cigarros electrónicos, la discusión girará en torno al llamado derecho a la libre determinación de la personalidad.

Lo que alegan es que una persona mayor de edad tiene derecho a definir su propio modelo de vida y a tomar decisiones libremente, y que el Estado no debe prohibir ni restringir estas opciones, sino regularlas.

Se sabe que grupos de consumidores harán valer ante la Corte los precedentes recientes sobre el uso lúdico de la marihuana.

¿Cómo es que en un país donde se puede fumar cigarros convencionales, puros y hasta marihuana, no se pueda comprar legalmente un cigarro electrónico?

COMO LE COMENTABA ayer, Tochos Holding Limited fue el vehículo financiero que creó Emilio Lozoya Austin para mover sus recursos denominados básicamente en cuatro divisas: dólares, euros, pesos y yenes. Los movió tan bien que tiene registradas operaciones, le decía, por casi 55 millones de dólares y por casi 67 millones de euros. Recibió transferencias, entre otros, del controvertido Altos Hornos de México, propiedad de Alonso Ancira, de cuyo grupo hay entradas por 3.4 millones de dólares. Pero Lozoya no se conformaba con dejarlo ahí, sino que lo “cascaba” constantemente para solo en un periodo de dos años haberle dado más de 20 veces la vuelta a su dinero, comprando y vendiendo divisas, metales, acciones de empresas europeas y asiáticas, opciones, fondos de inversión, en fin, un verdadero trader en sus cuentas de todas las divisas para tener documentadas operaciones con UBS por el equivalente a más de 130 millones de dólares registrados en depósitos entre cuentas que le tiene detectadas la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto.

LA MESA ESTÁ puesta para que el Issste anuncie al ganador del contrato por 700 millones de pesos de las 440 ambulancias que le informé. Este viernes es el fallo y las alertas se han encendido con relación a Forza Arrendadora Automotriz, que se perfila para ganar, pero que en 2018 fue exhibida por compartir representante legal con Jet Van Car Rental, la de Cuauhtémoc Velázquez, inhabilitada por un año y multada a comienzos de 2021 tras de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) detectara incumplimientos en un contrato con el Servicio de Protección Federal. Sobre las ambulancias de Luis Antonio Ramírez, licitación LA-051GYN005-E108-2021, se sabe que están listas desde febrero. El proceso se armó al vapor: los interesadas tuvieron solo cinco días hábiles entre la publicación y entrega de propuestas. En la Auditoría Superior de la Federación, el SAT y la misma SFP, se sigue con atención el proceso.

EN UNOS DÍAS Evelyn Salgado tomará posesión como gobernadora de Guerrero. Entre sus primeras tareas tendrá que responder a alcaldesas que buscan préstamos de la banca para supuestamente solventar los requerimientos de los municipios que administran. Norma Otilia Hernández quiere contratar un crédito de 500 millones de pesos para Chilpancingo, mientras que Abelina López va tras 200 millones para Acapulco. En este segundo caso para comprar camiones recolectores de basura y pipas repartidoras de agua potable. El Congreso de Guerrero, con 22 diputados de Morena de un total de 46, podría autorizar estos mega préstamos para obras o proyectos que nadie sabe cómo se distribuirán, pero que mantienen muy ilusionadas a las recién llegadas alcaldesas. Vaya inicio de una gestión de ahorro y austeridad.

LA EMPRESA GLOBAL de alimentos, KraftHeinz, informó que está en negociaciones con los reguladores y autoridades mexicanas sobre el etiquetado de su producto Mac&Cheese “Pasta con sabor a queso de 58 gramos”. El objetivo de la multinacional que dirige aquí Guilherme Secamilli es mejorar aún más la información nutricional que ofrece a sus clientes, de acuerdo con los principios y criterios establecidos por la Secretaría de Economía, que maneja Tatiana Clouthier, a través de la Dirección General de Normas a cargo de Alfonso Guati Rojo. La calidad de sus productos es reconocida internacionalmente, por lo que el etiquetado de esa pasta obedece al principio de máxima precaución al consumidor y al cumplimiento de la regulación vigente.