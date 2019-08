Las canas de Carlos Salazar

Carlos Salazar Lomelín, el exitoso hombre de negocios que proyectó globalmente a Femsa, cada vez que se mira al espejo ve que tiene más canas. Y eso que apenas lleva 5 meses el frente del CCE.

La vida le cambió en un viaje a Venecia, cuando un capitán de empresa de la CDMX le comunicó que lo estaban proponiendo para presidir el Consejo Coordinador Empresarial.

Salazar dejó formalmente el grupo regiomontano en el que trabajó por espacio de 45 años el 1 de enero del 2018. Había decidido que su vida la dividiría en tres actividades.

Una semana la dedicaría al Consejo Nuevo León que había creado, un organismo de planeación estratégica que evalúa el desempeño del gobiernodel estado en turno.

Dos semanas a su empresa, dedicada a la fabricación de cereales, para lo cual rentó y acondicionó una oficina en una de las mejores zonas corporativas de Monterrey.

Y una semana a su esposa y su familia, a quienes debía horas de vida por estar atado tanto tiempo al grupo empresarial que fundó Eugenio Garza Sada y desarrolló Eugenio Garza Lagüera.

Desprenderse de Femsa resultó doloroso y deprimente. Salazar confiesa que hasta se arrepintió de entregarle a José Antonio Fernández Carbajal su renuncia. Pensaba que moriría de aburrimiento.

Pero no: cuando se ve a sí mismo al espejo descubre que cada día que pasa tiene más canas. Estar al frente de la cúpula de cúpulas le impone un ritmo de trabajo más intenso que cuando dirigía Femsa.

Cuando recibió aquella llamada del colega chilango que lo invitaba a contender por el CCE, Salazar creyó que era broma y su primera reacción fue dar las gracias.

Pero a medida que se acercaba octubre del 2018, ya en plena transición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, recibía más muestras de apoyo de la CDMX y por supuesto de Monterrey.

Un domingo de septiembre en comida familiar vino la auscultación. De sus 5 hijas 4 no dudaron: “es la mejor forma de retirarte: haciendo lo que te gusta, que es trabajar por la sociedad”.

Con ese respaldo llegaron las elecciones en febrero y ganó por unaminidad. Desde entonces su ritmo de vida es otra. La 4T le impone desafíos y da oportunidad de poner en práctica su liderazgo.

Contra lo que un sector del empresariado cree, no es comparsa de AMLO, “cuando no estamos de acuerdo con algo lo manifestamos”, pero está convencido que la confrontación no es el camino.

Quiere cambiarle el chip al CCE y creó 7 áreas de enfoque: Movilidad Social que lidera la Coparmex y coordina Pablo González Guajardo; Crecimiento Económico que lleva el CCE vía Eduardo Garza.

Infraestructura que maneja la Concamín con Fernando Chico Pardo; Situación Económica que ve la ABM con Arturo Fernández; Legalidad y Justicia que sigue la AMIS y Canacintra con Luis Robles Miaja.

Comercio Internacional que es del COMCE y opera Juan Gallardo Thurlow, y Democracia y Participación Ciudadana con la Concanaco y coordinan Martha Herrera y Alejandro Rodríguez.

EL GRUPO ÁNGELES, de Olegario Vázquez Raña, planea invertir en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador cerca de 10 mil millones de dólares. El emporio que dirige Olegario Vázquez Aldir se focalizará en tres áreas de negocios: hospitales, banca y medios de comunicación. En el primer rubro abrirá 5 nuevos nosocomios en el país y hará ampliaciones en 6 más ya existentes, amén de expansiones en Centro y Sudamérica; en el segundo buscará crecer por la vía de una adquisición, y en el tercero su prioridad será consolidar Imagen Radio, Excélsior y sus plataformas digitales y oor supuesto Imagen Televisión. Por supuesto que no venderá.

FÍJESE QUE UN maloso en el Aeropuerto Internacional de la CDMX le anda metiendo el pie a Swissport, que lleva José Canales. Se trata de la compañía que presta el servicio de rampa a las aerolíneas. El 2 de octubre vence su contrato y alguien opera para meter a Aerocharters. Esta última, de Luis Ramos, tenía a casi todos los clientes en la terminal capitalina que dirige Miguel Peláez, pero en los últimos años Swissport le arrebató todos, a tal grado que hoy posee 9 y aquélla ninguno. No hay razón para que no se renueve el contrato: es la única empresa que tiene la certificación ISAGO de la IATA. Los auditó el propio AICM y han invertido varios millones de dólares en equipo

AXIS FUE EL vehículo financiero con el cual Oro Negro levantó 300 millones de dólares de Afore Banamex y otro tanto de Afore Sura. Lo hizo mediante Certificados de Capital de Desarrollo, los CKDs. Fíjese que otra empresa de la que poco se sabe pero que en la que también están invertidos Gonzalo Gil, José Antonio Cañedo y Carlos Williamson es Grupo Corvi, la distribuidora de abarrotes más grande del país y que hasta 2015 dirigiera Aurelio Gómez Villaseñor. Justo ese año Axis le inyectó 910 millones de pesos.

PUES NADA, QUE voceros del SAT desestimaron la lista de personas físicas que le reportamos ayer. Se trata de 200 individuos que supuestamente tienen pendientes pagos por concepto de honorarios asimilados a salarios ante ese organismo presidido por Margarita Ríos-Farjat. En total se habla de 7 mil 44 millones de pesos. Sin embargo la autoridad fiscal negó que sean la fuente al tiempo que rechazó la veracidad de esa información en la que se da vista a la Unidad de Inteligencia Financiera que comanda Santiago Nieto.

AYER COTEMAR, de Mario Dávila y Cristina Lobo, firmó el contrato de ingeniería, procura y construcción de los campos Yaxché-C y Onel-B que ganó en alianza con Arendal de Jesús García Pons y Commsa de Napoleón Cantú. El fallo fue apenas el pasado 17 de julio. El consorcio ofreció 458 millones 927 mil 728 pesos y 131 millones 541 mil 832 dólares. Con ello Cotemar contribuye con los objetivos del Plan de Negocios de Pemex, que dirige Octavio Romero.

MAÑANA POR FIN se darán a conocer los ganadores de las 7 regiones de distribución de medicamentos. La misma Oficial Mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, lo informó ayer y confirmó lo que le adelantamos en el sentido que Maypo, de Carlos Arenas, ganó la zona de CDMX. Por cierto AT Kearney de Ricardo Haneine, Mckinsey de Sergio Waisser y HP de Carlos Cortés se acercaron a la funcionaria para compartir el modelo que implementaron para Femsa.

TV AZTECA CUMPLE 26 años de transmisiones. La empresa de Ricardo Salinas y que dirige Benjamín Salinas ha construido con creatividad e innovación una leal y sólida audiencia. Cada mexicano que enciende su televisor y sintoniza Azteca 1, Azteca 7 y adn40 destina una hora 39 minutos en promedio para seguir programas que gozan de un alto rating como Master Chef, La Voz y Exatlón.