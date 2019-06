Las citas de 5 mdp a 50 mil dls

El desorden que significó la administración de Pemex bajo la dirección de Emilio Lozoya, dio pie a que sus más cercanos colaboradores se “despacharan con la cuchara grande”.

Parte de la trama de corrupción la operó quien fuera su más cercano, Froylán Gracia Galicia, quien construyó una estructura en la que estaban Patricio Báez, Daniel Zapata y Rafael García.

Arturo Henríquez Autrey, como director corporativo de Procura y Abastecimiento, fue otro que se enriqueció de forma escandalosa. Hoy vive holgadamente en Woodland, Texas, donde tiene negocios.

Además de tener una activa participación en contratos, Froylán y Arturo gestionaban reuniones de empresarios mexicanos y extranjeros con Lozoya, por las que cobraban fuertes sumas en efectivo.

Las tarifas por esos encuentros iban desde los 5 millones de pesos hasta los 50 mil dólares, o más; no se sabe si el entonces director de Pemex estaba al tanto de esas prácticas.

La Fiscalía General de la República (FGR) está investigando la presunta participación de estos personajes en la estructura que facilitó la asignación de contratos a Odebrecht.

Froylán Gracia actuó como el principal enlace con la firma brasileña, manteniendo una comunicación constante y directa con Luis de Meneses Weyll, quien era su representante aquí.

Asimismo, fortaleció la relación con otros altos directivos de las oficinas corporativas de Odebrecht, razón por la cual realizó distintos viajes a Brasil entre los años 2013 y 2015.

En la carpeta de investigación, que prácticamente ha concluido la FGR, que capitanea Alejandro Gertz Manero, uno de los principales señalados es este ex servidor público.

Esta carpeta podría ser consignada ante la autoridad judicial competente en el transcurso de las próximas semanas.

RECIÉN LE PLATICÁBAMOS del Grupo Simsa, a propósito de un ambicioso proyecto energético que desarrolla. Se trata de Sistema Tajín, que contempla la construcción de dos grandes centros de almacenamiento de gasolina en Tuxpan y Tula que estarán conectados por un poliducto de 265 kilómetros. El complejo implica una inversión de 500 millones de dólares, de los cuales 150 millones serán aplicados por la empresa de los hermanos Salomón y Nesim Issa. La novedad es que ya concretaron el cierre financiero para levantar los restantes 350 millones. Provendrán de un crédito sindicado en el que participarán Nacional Financiera que dirige Eugenio Nájera, Santander que lleva Héctor Grisi, BBVA que comanda Eduardo Osuna y Sabadell que encabeza Francesc Noguera. En octubre empezará a operar el centro de Tuxpan y el próximo año arrancará la construcción del ducto, mismo que transportará el producto que los nuevos grupos gasolineros que compiten con Pemex podrán traer vía marítima desde Estados Unidos.

EL GOBIERNO DE Tamaulipas de Francisco García Cabeza de Vaca adjudicó a Grupo R la cesión parcial de derechos por 20 años, prorrogables por otros 20, para que desarrolle y opere la terminal de petrolíferos Matamoros. La compañía de Ramiro Garza construirá y gestionará una terminal “off shore” en ese puerto de Pemex, que dirige Octavio Romero, para prestar servicios de logística a las empresas petroleras que tengan actividades en aguas profundas y ultraprofundas del Golfo de México. Con ello se hará más eficiente la logística de las petroleras, ya que hoy en esa zona solo pueden utilizara el puerto de Tampico.

LUEGO DE 31 rondas Telmex, que comanda Héctor Slim Seade, venció a la francesa Thales, que preside Antonio Quintanilla, en la subasta del gobierno de la CDMX para contratar un C2 (Centro de Comando y Control) para la Central de Abastos, que dirige Héctor García. De este proceso le hemos venido platicando. La empresa de Carlos Slim apenas ganó con una diferencia de 318 mil 877 pesos. En la última ronda Telmex ofertó 142 millones 931 mil 123 pesos. Thales ya no reviró: se quedó en 143 millones 250 mil pesos.

¿NO QUE FIN al influyentismo con el memorando de Andrés Manuel López Obrador? Nace una estrella: se trata del proveedor de servicios de limpieza de la 4T. En lo que va de este gobierno la empresa Gerlim se ha engullido 11 contratos por un monto superior a los 160 millones de pesos. Algunos de sus clientes son el ISSSTE de Luis Antonio Ramírez, el Indesol de Leticia Montemayor, el Inapam de Carlos Alonzo, el Conaliteg de Antonio Meza, Cultura de Alejandra Frausto, SCT de Javier Jiménez Espriú y el IMPI de Juan Lozano.

HABLANDO DEL IMPI, qué bueno que no se ha metido en la absurda discusión del dizque plagio de Carolina Herrera a los diseños textiles típicos mexicanos. El tema lo puso ayer en la agenda el presidente Andrés Manuel López Obrador al anunciar una investigación de la Secretaría de Cultura. Ninguna demanda va proceder porque la diseñadora usa ideas que no son protegibles, no expresiones que tengan derechos adquiridos. Los colores y expresiones son del dominio público. No hay obra derivada porque no hay obra original.

MAÑANA EN IXTAPAN de la Sal arranca la 28 Convención de la Industria Farmacéutica. La organiza la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, que preside el ejecutivo de Pfizer, Rodrigo Puga. Los invitados de la 4T son el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo. Lástima que no acudirá nadie de la Secretaría de Hacienda, de Carlos Urzúa. Por ejemplo, la oficial mayor Raquel Buenrostro, para que explique cómo se van a distribuir cerca de 2 millones de piezas en un tiempo récord.