Las cuentas torcidas de Álvarez-Buylla

Uno de los programas estrella del Conacyt en sus buenos tiempos era el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI).

Según la actual directora, María Elena Álvarez-Buylla, al PEI se destinaron más de 50 mil millones de pesos, “para empresas grandes trasnacionales… sin que mediara un proceso de evaluación”, acusó.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Lo que realmente sucedió es que el PEI ejerció 24 mil millones de pesos desde 2009 al 2018, un monto pequeño, si se compara con lo que otros países destinan a la innovación, que es el pivote de la competitividad de las naciones.

Además, 70% de los proyectos se hicieron con medianas y pequeñas empresas y entre 2014 y 2018 el porcentaje para las Mipymes fue de 78%. Es decir, la señora Álvarez ni siquiera conoce las propias cifras del organismo que dirige, relacionados con los fondos que se acaban de incautar.

Para darnos un ejemplo de lo que implica el apoyo a la innovación tecnológica de los gobiernos en el mundo, tan solo en 2018 España, que ahora gobierna Pedro Sánchez, destinó 900 millones de dólares para fomentar la innovación tecnológica en el sector privado.

Irlanda, un país cuya economía es cuatro veces más pequeña que la nuestra, destinó 400 millones de dólares en 2017, esto es cinco veces más inversión que en México, pues en ese año apenas se destinaron 85 millones de dólares a los proyectos.

En 2019 fue aún peor, pues en nuestro país sólo se invirtieron 13 millones de dólares.

Otro dato que la directora del Conacyt tendría que ponderar es que hubo mil 818 evaluadores distintos para los proyectos beneficiados por los recursos de Conacyt, lo que implica que en promedio hubo mil 964 expertos por cada convocatoria.

Sin embargo, lo realmente importante es que gracias al PEI se generaron 16 mil 656 innovaciones, cuatro mil 716 de ellas con registro de propiedad intelectual, una parte, mil 493, con patente incluida.

Por otro lado se desarrollaron 35 mil 880 capacitaciones, que incluyen tesis, doctorados, maestrías y demás. Todos esos datos están documentados por el propio Conacyt en el padrón de beneficiarios del PEI.

Ahí, además, se dan detalles de algunos proyectos apoyados en diversas disciplinas, como son implantes cardiovasculares, moléculas para industria farmacéutica nacional, turborreactores para la industria aeronáutica y detección de plagas vía remota para actividades de apicultura.

Finalmente, conviene resaltar que el PEI representó apenas 14.8% del monto total de recursos del Conacyt. Dicho de otra forma, menos de 15% del presupuesto se compartió con el sector privado y el resto fue a instituciones del sector público.

HOY EL METRO, que dirige Florencia Serranía, debe estar recibiendo las ofertas técnicas y económicas para la rehabilitación y modernización de la Línea 1, la más vieja del sistema de transporte colectivo, pues data de 1969. Tal y como le adelanté ayer, sobresalen tres consorcios. El China Railway Construction Corporation de Zhuang Shangbiao, que va junto con el China Communications Construction y la francesa Thales, con financiamiento del gobierno de Xi Jinping. El segundo grupo es la también gala Alstom de Henri Poupart-Lafarge con la similar de su país TSO y la canadiense Bombardier, con financiamiento de Banobras que dirige Jorge Mendoza, BBVA de Eduardo Osuna y Banorte de Carlos Hank González. Y el tercero es la española CAF de Andrés Arizkorreta y la alemana Siemens, con financiamiento de BlackRock de Larry Fink y el fondo AINDA de Oscar de Buen y Manuel Rodríguez. Le decía que el gobierno de la CDMX arranca con un presupuesto base de 17 mil millones de pesos, que se antoja muy limitado para el tamaño de la obra.

FOCOS ROJOS SE empiezan a prender en la banca mexicana mediana con el crecimiento de la cartera vencida. Las instituciones más expuestas son las que tienen su base de clientes en las Pymes y en el segmento de tarjetas de crédito, los eslabones más golpeados por la crisis del COVID-19, que como le decía, tendrían que otorgar más facilidades para evitar el quebranto del crédito. Los bancos más grandes, y en particular los que son filiales de los internacionales, optaron por quebrantar préstamos que consideran serán impagables. Con alta exposición en Pymes apunte Banco del Bajío de Salvador Oñate, Consubanco de José Ramón Chedraui, Finterra que maneja Mark McCoy y ABC de Mario Laborín. En tarjetas de crédito los reflectores están sobre Invex de Juan Guichard y BanCoppel de Rubén Eugenio Coppel.

LE INFORMÉ AYER de este plan de capitalización de Pemex que empuja el consejero independiente Juan José Paullada. El planteamiento lo estructuró el economista Ernesto O´Farril con su equipo de expertos de Bursamétrica, muchos de los cuales trabajaron en Nacional Financiera, donde estructuraron, operaron y administraron bonos de ese tipo entre 1977 y 1988. El mismo financiero se reunió ayer con José de Luna Martínez, Jefe de la Unidad de Crédito de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para hacerle la presentación formal. Paullada hizo lo propio con la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y con el director de la petrolera, Octavio Romero. La intención es emitir petrobonos por 10 mil millones de dólares que se pagarían con ventas futuras de petróleo.

LA BATALLA LEGAL por la herencia de Socorro Romero dio un giro tras una resolución judicial dictada por un Juez de lo Familiar de Tehuacán, Puebla, quien admitió y dictó medidas cautelares para congelar las cuentas nacionales e internacionales, propiedades, marcas y demás activos de los presuntos herederos legales, Alfonso y Miguel Angel Celis Romero, pues investigaciones y declaraciones recientes permiten presuntivamente concluir que el testamento fue fraguado en un auténtico fraude en el que participaron confabulados la señora Estela Romero Bringas, sus hijos Alfonso y Miguel Ángel y los notarios Ramiro Rodríguez y José Luis Salgado. Hablamos de la ex dueña de la productora de huevo El Calvario. El pleito es de 600 millones de dólares. Ni más, ni menos.

EN POLÍTICA NO hay casualidades. Vea lo de la Cooperativa La Cruz Azul. En cuanto un tribunal civil decretó el fin de la era Guillermo Álvarez e instauró a Víctor Velazquez y Juan Antonio Marín, surgieron versiones de que personajes ligados a FRENA salieron al quite para ayudar al prófugo Víctor Garcés, hoy buscado por la FGR de Alejandro Gertz Manero. ¿Qué tiene que ver el movimiento de Gilberto Lozano con la Cruz Azul? Resulta que Garcés, en charla con sus aún allegados, habría revelado su contacto con FRENA, grupo que además habría contratado al despacho de Antonio Lozano Gracia para la misión imposible de apoyar al ex vicepresidente de esa organización.

ESTE 2 DE noviembre Pisa tiene planeado reabrir su planta productora de oncológicos que hace un año les cerró la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que mal dirige José Alonso Novelo. El laboratorio tapatío de Alfonso Álvarez Bermejillo cumplió con todos los lineamientos del regulador, incluida una inversión de unos 80 millones de dólares para ajustarse a los nuevos requerimientos. Pero ahora les cayó la semana pasada la inhabilitación de la Secretaría de la Función Pública, de Irma Eréndira Sandoval. Con todo, los empresarios no se desaniman y ven en el mercado de exportación una salida a su producción.