Las deudas heredadas impagables

El sector privado ha pedido a los de la 4T que las deudas del sector público, sobre todo las de Pemex y la CFE, se paguen antes de que termine el año, como condición para reactivar la economía.

En esa línea están el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), que lidera Antonio del Valle Perochena, y el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), que lidera Claudia Jañez.

Piden a la Secretaría de Hacienda que las empresas que dirigen Octavio Romero y Manuel Bartlett se pongan al corriente, lo mismo el IMSS de Zoé Robledo y el ISSSTE de Luis Antonio Ramírez.

Los empresarios ofrecen generar empleos mediante nueva inversión, pero piden certidumbre jurídica y que la 4T reconozca y pague deudas que el Estado mexicano contrajo en otros gobiernos.

Pero Andrés Manuel López Obrador opina que muchos contratos de obra pública que otorgaron Felipe Calderón y Enrique Peña se dieron a un costo por encima del precio internacional.

Por tal motivo tanto el El CMN como el CEEG proponen que se cree un mecanismo de arbitraje o mediación en aquellos casos donde haya dudas. Pero que el gobierno tiene que pagar pronto.

Se estima que la deuda pública federal por servicios y obra asciende a 6 billones 378 mil 784.5 millones de pesos al ciere del primer semestre de este 2019.

La deuda de Pemex asciende a 2 billones 922 mil millones de pesos; la de la CFE a cerca de un billón 315 mil millones; la del IMSS a 290 mil 400 millones, y la del ISSSTE a 123 mil 803 millones.

Las empresas a quien el gobierno deba más, incluso desde hace tres años, es a ICA. A la constructora que dirige Guadalupe Phillips le adeudan, solo en refinerías, 8 mil millones de pesos.

Y de ahí para abajo: a la española Dragados, de Florentino Pérez, le adeudan alrededor de mil millones; a la italiana Saipem, que preside Stefano Cao, cerca de 500 millones.

Mexicanas con cuentas por cobrar Diavaz de Luis Vázquez, Grupo R de Ramiro Garza, Cotemar de Mario Ávila, Tradeco de Federico Martínez, CI Tapia de Juan Carlos Tapia, entre otros.

En el sector farmaceútico igual: el IMSS y el ISSSTE adeudan a la cadena de distribución 17 mil millones de pesos. Y no hablamos solo de Fármacos Especializados, Maypo y Dimesa. A todos.

De ahí el clamor a la dependencia a cargo de Arturo Herrera de que abra la llave de los recursos, no tanto para nuevos proyectos, sino para pagar lo que deben.

ADH HEALTH, DE Rodrigo del Moral, es la que liodera la partida de los sedanes en la licitación de la Secretaría de Hacienda para contratar los arrendamientos de vehículos. En segundo lugar aparece Jet Van Car de Cuauhtémoc Velasco y en tercero Casanova Rent de Carlos y Joaquín Echenique.

Las pick ups de doble cabina 4x2 las lidera Cebenssi de Julio Sánchez Ocaña. Las picks ups doble cabina 4x4 las encabeza Lumo de Luis Montaño. La partida de camionetas van de pasajeros Clear Leasing. Las camionetas suv 7 de pasajeros otra vez Cebenssi y las camionetas van de carga nuevamente Clear Leasing. Los camiones de 3.5 toneladas de caja abierta y caja cerrada Cebenssi y finalmente las motocicletas Clear Leasing. Los contratos van ascender a unos 3 mil millones de pesos.

OTRO GRUPO QUE paró motores en el ámbito turístico fue Palladium Hotel Group, de Abel Matutes. Nos referimos al séptimo grupo hotelero de España, que posee unas 14 mil habitaciones distribuidas en 48 hoteles en Europa y América. Aquí posee 4 propiedades y estaba por arrancar el desarrollo de un quinto complejo de 800 habitaciones en la Riviera Maya en el que planeaba traer su concepto Ushuaïa, hotel-club con actuaciones de música electrónica en directo. Se iban a invertir ahí alrededor de 200 millones de dólares.

UN PROBLEMA MÁS para el Aeropuerto Internacional de la CDMX. El Grupo Empresarial Wisa prepara una demanda multimillonaria contra la empresa que dirige Miguel Peláez. El conflicto data del sexenio pasado, cuando Aristóteles Núñez vía el SAT aseguró ocho tiendas duty free de La Riviera, la concesionaria de esos comercios. La acción se dio en el marco de una petición del Departamento del Tesoro por acusaciones de lavado de dinero de su propietario, Nidal Ahmed Waked Hatum. Ahora éstos reclaman daños.

ALGO DE LA oferta de Total Play determinante para ganar el C5 de la CDMX, fue la sociedad de Ricardo Salinas con Huawei. Y es que la poderosa firma de telecomunicaciones de Ren Zhengfei no solo puso financiamiento y respaldó una oferta económica competitiva, sino que incorporó en la propuesta técnica al también proveedor chino Hanwha, que será el que suministre las 3 mil 600 cámaras. Le decía que Total Play ganó tras ofertar 954 millones de pesos, 188.4 millones menos que la propuesta de Telmex de Carlos Slim y la francesa Thales.

EL PAQUETE ECONÓMICO consideró los recursos que el Inegi necesita para el levantar el Censo de Población y Vivienda 2020. El ejercicio estadístico y sus resultados permitirán al gobierno de Andrés Manuel López Obrador contar con información actualizada para el diseño de la política pública. Buenas noticias, porque el organismo que preside Julio A. Santaella podrá tocar la puerta de 50.7 millones de inmuebles, de los cuales 45.1 millones serán viviendas, para conocer cuántos y cómo somos y dónde y cómo vivimos los mexicanos.

DICEN EN CORPORACIÓN Intermericana de Entretenimiento que los recursos para retener por tres años más la F1 no salieron solamente de los bolsillos de Alejandro Soberón y Carlos Slim. Que fueron alrededor de 100 empresarios los que hicieron aportaciones a un fideicomiso sin contraprestación alguna. No dicen quiénes, no dicen en qué banco está ese instrumento no dicen nada más. Ahí su versión.

SEGUROS AFIRME DA de qué hablar. Dicen que al director general, Juan Jesús Viteri, no lo calienta ni el sol pues tras la salida de su ejecutivo Mario Augusto Martínez Baca debido a irregularidades en su gestión dentro del negocio de gobierno, ahora es el propio Viteri el que no la ve venir. Su deficiente gestión en ventas la trata de revertir con base en maltratos al personal a su cargo.