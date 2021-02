Las razones de MITRE

“MITRE, esa institución de fama mundial, especializada, llegó a dictaminar que no se podía por interferencia aérea hacer el aeropuerto Felipe Ángeles. Ayer (miércoles) que fuimos se demostró que pueden manejarse tres aeropuertos al mismo tiempo: el Felipe Ángeles, el aeropuerto de la Ciudad y el de Toluca”, declaró ayer jueves Andrés Manuel López Obrador.

Al salir en defensa de su proyecto en la Base de Santa Lucía, el presidente lanzó una acusación tan temeraria como equivocada: aseguró que los constructores de la fallida terminal de Texcoco corrompieron a MITRE, que, recordará, cuestionó la viabilidad de la operación simultánea de los tres aeropuertos.

En realidad MITRE, que es una institución sin fines de lucro que pertenece al Instituto Tecnológico de Massachusetts, nunca recomendó esa posibilidad porque simple y sencillamente no efectuó estudio alguno de aeronavegabilidad que demostrara que podían o no podían convivir los tres aeropuertos al mismo tiempo.

Lo que sí presentó su representante Bernardo Lisker, director internacional de Aviación, fue un posicionamiento en noviembre de 2018 para aclarar la visión de la afamada consultora, que ya entones estaba bajo fuego por las feroces huestes de la 4T que se alistaban a realizar la consulta patito que derivaría en la cancelación de Texcoco.

Vale la pena traer al presente dicho posicionamiento porque abona al debate y polémica que López Obrador encendió.

“La alternativa AICM+Santa Lucía es preocupante al requerir la creación de un espacio aéreo sumamente complejo que además no ha ido más allá de un plan conceptual ni ha sido simulado (como el del NAIM) y que, lejos de satisfacer las necesidades de la CDMX por gran parte del presente siglo, se re saturará en un brevísimo período”, señalaba el comunicado titulado El futuro aeroportuario de la CDMX y MITRE.

“MITRE ha estudiado fuera de alcance contractual, en forma comparativa, el NAIM vs. AICM+Santa Lucía. Así pues, si tan solo dos razones aeronáuticas deben ser mencionadas por la que debería evitarse la alternativa AICM+Santa Lucía, estas son:

“A) La innecesaria complejidad que puede llevar a problemas importantes que tendría que crearse para manejar ambos aeropuertos a la vez, cuando existe una muchísima mejor opción con un total de tres pistas, no de cinco.

“B) El hecho de que nadie ha desarrollado el obligado estudio de espacio aéreo de AICM+Santa Lucía, dejando a un costado, ante la abrupta orografía de la CDMX, que el sistema debe diseñarse `de arriba´ (el espacio) `hacia abajo´ (las pistas)”, no al revés.

“Lo anterior no sólo lo dice MITRE. Mucho de esto fue expresado claramente por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en su informe final al respecto en 2014.

“La idea de que sumar pistas equivale automáticamente a mayor capacidad, sin importar la geometría (configuración) de las pistas, obstáculos, el espacio aéreo y simulaciones en tiempo real, es errónea.

“Dichos análisis constituyen un campo complicado que requiere, no de `diez años´, como de ha dicho, pero sí de años, no de meses.

“La consultora NAVBLUE, que analizó a nivel pre-estudio el caso AICM+Santa Lucía, adujo en un informe, por medio de notas al pie de página y en su Sección 3.1.3, en forma clara y profesional, que su pre estudio utilizó suposiciones y por sí solo, no debe ser usado para decisiones de construcción.

“El propuesto aumento al tráfico y las muy diversas limitaciones de Toluca (elevación, meteorología, el obstáculo de El Cerrillo, ruido, largo de pista, etcétera) debe ser considerado.

“Ahora se habla de operar un mayor volumen de tráfico aéreo en tres aeropuertos relativamente cercanos, no dos, por lo que MITRE recomienda aún con mayor contundencia que se estudie el espacio aéreo y su gestión antes de emprender obras en Santa Lucía.

“Sería desafortunado comprobar que la operación de los tres aeropuertos resulte en un `embotellamiento´ de tráfico aéreo sin mitigación.

“Se ha dicho que MITRE `certifica´ aeropuertos. No es así. La Federal Aviation Administration (FAA) así como la OACI auditan diversos factores de la aviación internacional, no MITRE. Ciertamente, MITRE es escuchado con atención a través de Estados Unidos y el mundo.

“MITRE ha sacado a la luz este informe debido a nociones erróneas que debían ser aclaradas. Si bien MITRE es un serio centro de investigación que intenta siempre lo mejor para sus patrocinadores, sólo asesora y no pretende más.

“Por eso, Bernardo Lisker, nuestro director internacional de aviación, quien nació y creció en México, no obstante nuestro alto nivel de ocupación, busca que se permita a MITRE continuar su asistencia, en especial en Toluca.

“Pocos extranjeros conocen el espacio aéreo del área como MITRE. Mientras que Lisker lo ve como una contribución a su país natal, MITRE lo ve como un servicio al interés público”.

AYER LA SUPREMA Corte de Justicia ordenó al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal, que preside Fernando Córdova, no pronunciarse en la inconformidad 19/2020 hasta en tanto esa máxima instancia que encabeza Arturo Zaldívar resuelva la petición de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) para atraer y resolver el expediente de Mexicana de Aviación en el que se decidirá si se cancelan o no las órdenes de aprehensión contra de Gastón Azcárraga por los delitos de violación a la Ley del Mercado de Valores. El año pasado el abogado Alonso Aguilar Zínser había logrado la cancelación de esas órdenes por resolución del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal de la CDMX, que preside Isabel Porras Odriozola, la misma que ordenó devolverle los bienes al ex gobernador Javier Duarte. Pero el gremio de pilotos que preside Rafael Díaz Covarrubias interpuso vía el litigante Ulrich Richter un recurso de inconformidad que es lo que ahora se va resolver.

HABIENDO LLEGADO A un acuerdo reparatorio Alonso Ancira con Pemex, que dirige Octavio Romero, para resarcir al Estado mexicano 219 millones de dólares por la venta de AgroNitrogenados, ahora el paso en una segunda pista es cerrar la venta del 55% de las acciones de Grupo Acerero del Norte de los Ancira a favor del Consorcio Minerometalúrgico Internacional, con lo que este grupo liderado por Julio Villarreal entraría como nuevo socio de Altos Hornos de México (AHMSA). En balón está en los equipos de abogados: Teresa Fernández y Vicente Corta de White & Case por Villarreal y Antonio Franck de Jones Day por Ancira.

HOY REUNIÓN DE acreedores de Cinemex. Le informé que la cadena de salas de Germán Larrea arrastra un pasivo combinado en pesos y dólares que ronda los 195 millones de dólares. Este monto sería solo por la operación en México. Deloitte, que dirige Francisco Pérez Cisneros, acaba de ser fichado por los bancos para validar proyecciones financieras. El comité de acreedores está conformado por Banorte de Carlos Hank González, Citibanamex de Manuel Romo, BBVA de Eduardo Osuna, Santander de Héctor Grisi y Scotiabank de Adrián Otero. La reunión es para seleccionar a los abogados que los representarán.

A PESAR DE que la Profeco ha instruido conciliar pagos y retrasos en las colegiaturas por la emergecia sanitaria del COVID-19, la Universidad del Valle de México las incrementó. Ello provocó reacciones airadas de los estudiantes en todo el país, máxime porque la empresa de Laureate Education, que preside Eilif Serck-Hanssen, también está obligando a su matrícula a contratar seguros de gastos médicos mayores que solo tienen cobertura en los campús, a pesar de que las clases son en línea. La institución que preside Bernardo González Aréchiga tenía hasta antes de la pandemia 36 campús y 90 mil alumnos.

MAYPO, LA DISTRIBUIDORA de Carlos Arenas, se quedó con el contrato para hacerse cargo de la logística y distribución de medicamentos del Issste. Este negocio lo mantuvo en los últimos doce años Fármacos Especializados, de Francisco Pérez Fayad, a través de una de sus empresas, Silodisa. El negocio se los adjudicó Miguel Ángel Yunes y todavía se mantuvo con extensiones en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ahora lo toma en un contrato de un año Maypo, que dirige Jack Rodríguez, firma que ofreció 4.20 pesos por gestionar una pieza. Son un total de 150 millones de unidades. Silodisa cobraba 5.23 pesos.