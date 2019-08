Los 2 concursos de Senda

Fue apenas el 15 de agosto cuando la Juez Primero de Distrito en Materia Civil de Monterrey declaró en concurso mercantil a Grupo Senda Autotransporte.

Le decía que María del Carmen Leticia Hernández Guerrero dictó sentencia únicamente a nivel de holding.

Pero el visitador del Instituto de Especialistas en Concursos Mercantiles (Ifecom), José Luis Elizondo, concluyó que la empresa no estaba en los presupuestos que establece la ley para declarla.

Basó su razonamiento en que existe otro concurso mercantil, iniciado por la comerciante y todas sus subsidiarias, en el que la misma juez decretó la suspensión de los créditos en cuanto a su pago.

Consecuentemente en los libros de contabilidad no se tuvieron por vencidos los créditos. Esta situación es igual a la que prevaleció hace 8 años en el caso de Vitro con la anuencia del Ifecom.

El proceso concursal únicamente está solicitado por los bancos acreedores en contra de Grupo Senda Autotransporte SA de CV.

Las subsidiarias del grupo de Jaime Rodríguez Silva, que son las empresas operativas, no están incluidas en el proceso concursal solicitado por los bancos acreedores sindicados.

El líder es BBVA de Eduardo Osuna, amén de Banorte de Carlos Hank González, Credit Suisse de Jorge Villarreal, HSBC de Nuno Matos, Bancomext de Eugenio Nájera y CI Banco de Salvador Arroyo.

Reclaman una deuda cercana a los 3 mil 500 millones de pesos, pero la firma solicitó para salir del atolladero un plazo de tres años con uno de gracia y 350 millones de pesos como capital de trabajo.

El concurso que solicitó a la misma jueza el grupo que dirige Ricardo Clausse y sus filiales sigue vigente con todas las medidas cautelares; los bancos no han podido revocarlas.

En principio se había negado el concurso y Senda revocó esa sentencia, ordenando el Tribunal Unitario exhibir la asamblea de accionistas que autorizaba ir al concurso.

El concurso de los bancos no afecta la operación de la empresa, que sigue trabajando normalmente. Sí generará más actividad jurisdiccional porque debe prevalece el que solicitó Senda.

¿Pero qué pasará cuando se dicte el concurso solicitado por Grupo Senda y subsidiarias? El de los bancos se decretará sin materia?¿Subsistirán dos procesos iguales?

A PESAR DE la sentencia del Tribunal Electoral, a Alejandro Quintero se le presume inocente de cualquier responsabilidad penal, dice su abogado Eduardo Amerena. Desde el 10 de mayo su defensa ha venido presentando diversas promociones tanto en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, como ante la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz Manero. El 4 de junio se solicitó un amparo para que se le reconozca el carácter de imputado dentro de la carpeta de investigación de la instancia a cargo de José Agustín Ortiz Pinchetti. En ese sentido, se hace ver que quien fuera vicepresidente de Televisa y ex asesor de imagen del ex presidente Enrique Peña Nieto no huyó del país.

PUES CON LA novedad de que Pablo Escandón Cusi, como presidente del Consejo de Administración de Nadro, acaba de designar como nuevo director general a José Manuel Arana, en relevo de Ricardo Álvarez Tostado. Arana se integró a la firma apenas el 15 de agosto. Trabajó para Dow Chemical por más de 25 años, fue director de Tyson en México y viene del timón de Grupo Industrial Saltillo. Estos cambios aceleran la evolución del gobierno corporativo y el avance en la institucionalizacion y la gestión corporativa de Nadro en el desarrollo y ejecución de su estrategia de corto y largo plazo, como empresa con la más amplia cobertura en el abasto de medicamentos a nivel nacional y en soluciones de salud.

PUES NADA, LE cuento que tanto la SCT de Javier Jiménez Espriú como la Función Pública de Irma Eréndira Sandoval ya le están pidiendo cuentas al director del Aeropuerto Internacional de la CDMX, Miguel Peláez, sobre el criterio aplicado en las últimas licitaciones para obras de rehabilitación en las que ICA fue descalificada, a pesar de que presentó las ofertas más económicas. En el caso de zona de vialidades planteó 79.8 millones de pesos y en la de la pista de rodaje Delta 81 millones, contra 122.7 y 107.7 millones, respectivamente.

UN SECTOR QUE refleja a todas luces el entancamiento económico que vive el país es el cementero. El pronóstico de crecimiento que registra es de 0.01%. La perspectiva por empresa está en la misma línea, en función de la sequía que hay en inversión pública y la industria de la construcción. Cemex de Rogelio Zambrano es el número uno, seguido de Cruz Azul de Guillermo Álvarez, Holcim-Apasco de Rodolfo Montero, Moctezuma de José María Barroso y Fortaleza de Carlos Slim.

EL GRUPO ELEKTRA lanzó ayer por medio de OUI, su operador móvil virtual, el servicio de conectividad OUI-Fi que permitirá reducir la brecha digital en el país. A partir del 15 de septiembre la empresa de Ricardo Salinas ofrecerá a sus 500 mil abonados soluciones de alta conectividad fija, inalámbrica y de movilidad. Apunte además módem inalámbrico, internet móvil y set de monitoreo que permitirá al usuario supervisar su hogar o negocio a través de su teléfono móvil.

ESTA SEMANA LA Entidad Mexicana de Acreditación, de Jesús Cabrera, realiza su Tercer Congreso Internacional de Acreditación para el Sector Salud. Su objetivo es invitar a este rubro a sumarse al cumplimiento de las normas internacionales. Se calcula que de los más de 10 mil laboratorios que existen en el país sólo 138 se encuentran acreditados. EMA es el único organismo que emite y hace cumplir normas de seguridad, por ejemplo, para bancos de sangre.